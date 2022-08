Gänsegeier in Muotathal gesichtet

Imposante Vögel Zwei Gänsegeier in Moutathal gesichtet Seit der Auswilderung in Frankreich breiten sich die Gänsegeier langsam auch in der Zentralschweiz aus. Alexandra Donner Jetzt kommentieren 04.08.2022, 14.21 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ein Gänsegeier, der seine Runden dreht. Bild: Ralph Martin/ Bote der Urschweiz

Vor rund zehn Jahren startete in Frankreich ein Wiederansiedlungsprojekt von Gänsegeiern. Dies wirkt sich mittlerweile auch stark auf die Anzahl der beobachteten Gänsegeier in der Schweiz aus: Die Anzahl hat sich vervielfacht, wie Livio Rey von der Vogelwarte Sempach gegenüber dem «Boten» bestätigt.

So wurden auch im Muotathal gestern zwei Gänsegeier gesichtet. Der Anblick von Gänsegeiern in Glarus, Uri und Schwyz ist mittlerweile alljährlich, wie Livio Rey erklärt.

Anders als Bartgeier und Steinadler sind Gänsegeier gern in Gruppen unterwegs, weshalb sie am Himmel leicht zu erkennen sind. Mittlerweile seien selbst Trupps von bis zu 50 Individuen in der Schweiz keine Seltenheit mehr.

«Geier sind die natürliche Gesundheitspolizei»

Livio Rey schildert, wie wichtig die Geier für die Natur sind. Als Aasfresser würden Geier verhindern, dass sich durch herumliegende Kadaver Krankheiten ausbreiten. «Deshalb kann man die Gänsegeier als natürliche Gesundheitspolizei beschreiben.» Wenn man das Glück habe, Gänsegeier zu sichten, solle man den Anblick dieser imposanten Vögel geniessen, so Livio Rey.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen