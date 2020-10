Zwei Personen in Schwyzer Alters- und Pflegeheimen positiv auf COVID-19 getestet

In zwei Alters- und Pflegeheimen im Kanton Schwyz ist je eine Person positiv auf das Coronavirus getestet worden. Es handelt sich dabei in einem Fall um eine Bewohnerin und in einem anderen Fall um eine Mitarbeitende eines Alters- und Pflegeheimes.