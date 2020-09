Zwei Schafe im Kanton Schwyz gerissen – Spuren weisen auf einen Wolf oder einen Luchs hin Im Gemeindegebiet Vorderthal wurden zwei tote Schafe gefunden. Die Rissspuren an einem der beiden Tiere deuten darauf hin, dass sie durch ein Grossraubtier gerissen wurden. 03.09.2020, 14.20 Uhr

(jwe) Am Mittwoch 3. September meldete ein Tierhalter im Gebiet Oberer Rempen, Vorderthal dem zuständigen Wildhüter zwei tote Schafe. In der Mitteilung des Kanton Schwyz heisst es: «Die vorgefundenen Rissspuren und die angetroffene Situation vor Ort weisen darauf hin, dass zumindest ein Schaf durch ein Grossraubtier (Wolf oder Luchs) gerissen wurde.»

Der Wildhüter nahm an beiden Schafen DNA-Proben zur Analyse. Aufgrund der aktuellen Situation hat die Einsatzzentrale der Kantonspolizei Schwyz den Herdenschutzalarm via SMS-Mitteilung an die Landwirte und Kleintierzüchter ausgelöst. Weitere Abklärungen sind gemäss Mitteilung derzeit im Gang.