Zwei Stürze, zwei Verletzte: In Brunnen und Pfäffikon kam es zu Unfällen Im Kanton Schwyz haben sich ein 14-jähriges Mädchen und ein 30-jähriger Mann bei zwei verschiedenen Unfällen erheblich verletzt. 14.03.2020, 18.44 Uhr

(stp) Am Samstagnachmittag ist kurz nach 14 Uhr in Brunnen ein 14-jähriges Mädchen verunfallt. Dies geht aus einer Meldung der Kantonspolizei Schwyz hervor. Dabei spielte das Mädchen in einer Wohnung mit ihrem Bruder, ehe es auf den Fenstersims stieg und darauf ausrutschte. Die Jugendliche stürzte etwas mehr als einen Meter tief auf eine Treppe. Das Mädchen verletzte sich beim Unfall, die Rettungsflugwacht brachte es daraufhin in ein ausserkantonales Spital.