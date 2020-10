Schwyzer Polizei stoppt LKW-Chauffeur nach Harakiri-Manöver Haarsträubende Szenen im Urnerland: Weil ein rumänischer LKW-Chauffeur die Autobahn-Ausfahrt verpasst hatte, legte er am Anfang des Seelisbergtunnels den Rückwärtsgang ein und wendete anschliessend. Der Chauffeur konnte beim Wolfsprung von der Kapo Schwyz gestoppt werden. 08.10.2020, 11.40 Uhr

Der Chauffeur wendete im Eingangsbereich des Seelisbergtunnels. Google Maps

(rin/hu/Bote.ch) Kurz vor 7.30 Uhr fuhr am Mittwoch der Lenker eines Sattelschleppers mit rumänischen Kontrollschildern auf der Autobahn A2 in Richtung Nord. Auf Höhe der Autobahneinfahrt Flüelen setzte er die Pannenblinker und stoppte sein Fahrzeug auf der Normalspur, da er mutmasslich die Ausfahrt Altdorf verpasst hatte, wie die Kantonspolizei Uri in einer Mitteilung schreibt. Kurze Zeit später setzte er die Fahrt in Richtung Nord fort und hielt im Bereich Tunnel Fischlaui erneut an. Anschliessend fuhr der Sattelmotorfahrzeuglenker weiter Richtung Seelisbergtunnel.