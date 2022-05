Das Seetal hat jetzt einen eigenen Bierpfad

Seetal Trinkgenuss während dem Wandern und ein Kühlschrank im Erdreich: Das Seetal hat jetzt einen Bierpfad Lokale Brauereien und Seetal Tourismus organisieren mit einer Eventfirma aus Brunnen die Wandertour für Bierfans. Auf acht Kilometern Wanderweg können Biere von regionalen Mikrobrauereien genossen werden. Markus Mathis, Zofinger Tagblatt 1 Kommentar 10.05.2022, 10.19 Uhr

Herbert Jung (links) und Niklaus Niederhauser haben den Erdkühlschrank auf dem Seetaler Bierpfad aus dem Boden geholt.

Das Luzerner Seetal ist touristisch weniger gut erschlossen als seine Fortsetzung im Kanton Aargau mit der Gegend am Hallwilersee. Ein seit langem geplanter Rundweg um den Baldeggersee ist wegen Widerständen von Landbesitzern immer noch nicht realisiert worden. Der landschaftlichen Schönheit der Gegend um Hohenrain, Hitzkirch oder dem Schloss Heidegg tut dies keinen Abbruch. Deswegen entstehen auch immer mehr touristische Angebote, mit denen sich die Aussicht auf die Mittellandseen und die Alpen geniessen lassen.

Jüngstes Beispiel ist der Seetaler Bierpfad, der eben lanciert wurde. Eine Eventmarketingfirma aus Brunnen hat ihn zusammen mit der kantonsübergreifenden Organisation Seetal Tourismus und lokalen Produzenten entwickelt. Die Idee: Acht Kilometer wandern, sich dabei die Aussicht vom Lindenberg zu Gemüte führen und fünf Spezialitätenbiere von lokalen Mikrobrauereien geniessen. Dazu gibt’s eine Jause im Restaurant Hämikerberg und ein Abendmahl in der Linde zu Müswangen. Verzehrt werden dabei Produkte aus der engeren Umgebung – der Käserei Seetal, einer lokalen Metzgerei und eines Müswanger Zuchtbetriebes.

Nachfrage nach den Bierpfaden ist gross

Niklaus Niederhauser von der Eventmarketingfirma «Chuchichäschtli» hat solche Bierpfade schon in andern ­Gegenden der Schweiz etabliert – unter anderem den Luzerner Bierpfad, der von Ruswil nach Wolhusen führt. Es ist eine Abwandlung einer sogenannten Bierwanderung, bei der eine Gruppe von Gerstensaftliebhabern gemeinsam die Degustation mit einer sportlichen Betätigung verbindet – nur eben, dass der Bierpfad individuell begehbar ist. «Als wir unseren ersten Bierpfad in Baselland eingerichtet haben, rechneten wir mit maximal fünf Buchungen pro Woche», erzählt Nieder­hauser. Mittlerweile sei man bei 60 im Monat angelangt, eine Tendenz, die sich auch in anderen Regionen abzeichne.

Der Seetaler Bierpfad steht dabei ganz im Zeichen des Strausses. Diese Tiere zieht Herbert Jung auf seinem Bio-Hof auf – und Stefan Jung, der Küchenchef der «Linde», bereitet aus ihrem Fleisch unter anderem Straussen-Burger zu. Herbert Jung hat dem Bierpfad auch seinen privaten Grillplatz zur Verfügung gestellt, auf dem er einen Erdkühlschrank eingerichtet hat. Darin lagert das Bier und muss mit einer Seilwinde aus dem kühlen Erdreich geborgen werden.

Nachhaltigkeit ist bei der Wanderung mit dabei, denn die Bierpausen finden teilweise bei Hofläden von Bauernhöfen statt. In Sulz lernen die Wander-Fans fortschrittliche Arten der Schweinemast kennen, im Grodhof auf der Freiämter Seite des Lindenbergs, schweift der Blick übers Reusstal, die Albiskette bis zum Säntis und das Bier steht neben Ringelblumensalbe und Apfelringli. «Wir glauben, dass die lokalen Betriebe vom Pfad ebenfalls profitieren, weil die Gäste dieser Wanderung auch mal Produkte der Höfe kaufen und mit nach Hause nehmen», sagt Nieder­hauser.

