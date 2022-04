Seitenblick Drei Buchstaben und schöne Erinnerungen Marco Morosoli über die Bedeutung des Eishockeys von seiner Kindheit bis heute. Marco Morosoli 02.04.2022, 14.00 Uhr

Marco Morosoli. PD

Im November 2022 ist es so weit. An einen Tag festnageln kann ich es zwar nicht mehr, aber ich weiss, dass es 1972 war: In der Kunsteisbahn Herti fand damals ein Freundschaftsspiel zwischen einer EVZ-Auswahl und einem kanadischen Team statt.

Ich hoffte, dort – begleitet von einem Schulfreund – Ablenkung zu finden. Nötig war dies, weil ich wieder einmal Strafaufgaben eingefangen hatte. Das, an dieser Partie erhaltene Geschenk, in der Form eines Abziehbildes ziert noch heute mein Schuletui. Das knallrote Ahornblatt und der Spruch «A proud Canadian» auf dem Sticker machen mich noch heute stolz. An jenem Abend habe ich mir den Eishockey-Virus eingefangen und bin ihn glücklicherweise nie mehr losgeworden.

Wie viele Spiele ich in dieser Zeit angeschaut habe, entzieht sich meiner Kenntnis. Ich glaube, dass es pro Saison mehr als 60 Spiele waren, da ich neben den Matches auch noch Junioren-Spiele verfolgte. Wie viele vor und nach mir war das der Ort, an dem ich mich sozialisiert habe. Für eine kurze Zeit zogen meine Eltern die Reissleine. Ich hatte in der 1. Klasse der Sekundarschule einen Test abgeliefert, welcher mir die Note 1 eintrug. Dank meinem ältesten Bruder ging es dann notenmässig aber schnell wieder aufwärts.

Vom leider viel zu früh verstorbenen EVZ-Trainer Leo Schumacher rekrutiert, durfte er in einem Novizenteam als Betreuer einsteigen. Später stieg ich zu den Elite-Junioren auf. Ich frage mich noch heute, wie ich dieses Eishockey-Programm auf die Reihe kriegte. Das waren noch Zeiten mit Garderoben-Partys, die es in dieser Art heute kaum noch geben dürfte.

Ich habe viele meiner Freundschaften durch dieses intensive Programm gefunden. Diese halten noch heute. Als ich am vergangenen Wochenende nach Bivio zu einem Skiweekend-Light ging, sagte einer meiner Freunde: «Hätten wir uns ohne das Eishockey kennen gelernt?» Kaum, das ist eine ehrliche Antwort.

Heute treffen wir uns auf der Stufe Senioren im Winter in regelmässigen Abständen. Dank dem Zutun meines besten Freundes gibt es optimale Trainingszeiten. Das Bier danach ist auch organisiert. Es ist ein Stammtisch, der in einer Eishockey-Garderobe stattfindet.

Unter den vielen Senioren-Akteuren mit einem grossen Namen ist die schwedische Eishockey-Legende Peter Forsberg sicher der Herausragende. Der Nordländer hat alles gewonnen, was es im Eishockey zu gewinnen gibt. Seine Beine mögen nicht mehr die Schnellsten sein, doch am Stock ist er immer noch sackstark.

Ich meinerseits geniesse weiterhin gerne das Spiel mit dem Puck auf allen Stufen und Variationen. Noch einmal 50 Jahre EVZ dürfte es nicht geben, aber es heisst für mich einfach immer weiter, so weit wie mich meine Füsse – äh – Schlittschuhe tragen.