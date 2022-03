Kind von Auto angefahren und verletzt

Sempach Auf dem Weg ins Fussballtraining: Bub von Auto angefahren Ein Bub wollte am Montagabend in Sempach die Strasse überqueren und wurde von einem Auto auf der Gegenfahrbahn erfasst. Der 11-Jährige musste ins Spital überführt werden. 15.03.2022, 10.00 Uhr

Ein 11-jähriger Bub wurde am Montagabend in Sempach von einem Auto angefahren und erheblich verletzt, berichtet die Luzerner Polizei. Der Vater fuhr seinen Sohn von Sempach-Station herkommend auf der Luzernerstrasse in Richtung Sempach-Stadt. Aufgrund von Stau liess er seinen Sohn aus dem Auto aussteigen, weil dieser zum Fussballtraining wollte.