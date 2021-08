Serie Frauen am Herd: Ohne Firlefanz, dafür mit viel Herzblut Mireille Gisler im «Mixx» in Flüelen liebt es spontan – ihre Kochkunst baut auf Tradition, Innovation und Kreativität. Herbert Huber 29.08.2021, 17.15 Uhr

Was für eine energiegeladene Kochfrau. Es ist kurz vor Mittag mit strahlender Sonne und etwas Föhn in der Luft. Typisches Urner Wetter, als ich von Mireille und Max Gisler erwartet werde. Was für ein Strahlen in den Augen dieser Kochfrau, als sie von ihrer Karriere erzählt. Von ihrem Traum, einmal Köchin zu werden. Nach der Kochlehre in Holland ging es über Österreich nach Einsiedeln, in die berühmte «Linde», zu Godi Nussbaumer, dem strengen aber gerechten Chef.

Mireille Gisler bereitet im «Mixx» ihre beliebten Fischknusperli zu. Bild: Herbert Huber (Flüelen, 25. Mai 2021)

Der typisch holländische Kehllaut-«chratz»-Dialekt von Mireille ist ihr Markenzeichen. Den Schweizer Pass hat sie erhalten, ihre Sprache behalten. Was dem ganzen Gespräch eine persönliche Note verleiht. Apropos persönlich. Mireille ist verheiratet mit Max Gisler, hat zwei Kinder. Die Tochter ist auch schon ausgebildete Restaurationsfachfrau und hilft ab und zu im Betrieb mit. Derweil Max im «Mixx» die Buchhaltung büschelt, den Garten pflegt und im und ums Haus zum Rechten schaut.

Serie: «Frauen am Herd» Lange war der Beruf des Kochs eine Männerdomäne. Doch schon immer standen in Restaurants und Hotels Frauen am Herd. Prägten manchen Gasthof mit ihrer oft eigenwilligen Küche. Doch nur selten wurde über sie geschrieben. Wir haben unseren Gastroexperten Herbert Huber losgeschickt. In Nidwalden, Obwalden und Uri besuchte er Frauen, die mit Feuer und Flamme am Herd stehen.

Was bedeutet eigentlich «Mixx» für dieses einst als Hotel Tell und Post bekannte Lokal? «Als wir vor zwölf Jahren die Gelegenheit erhielten, dieses Haus zu pachten, wollten wir etwas Spezielles. Weder Ochsen noch Tell, weder Kreuz noch Sternen, von denen es zuhauf gibt in unserem Land. Wir wollten unseren Betrieb personifizieren. Mit dem ‹Mixx› ist der Mix von der gemütlichen Dorfwirtschaft, dem rosa Säli mit dem prachtvollen Holzboden und dem windgeschützten Panorama Säli mit der betörenden Aussicht auf den See und den Oberbauenstock gemeint», erklärt Mireille und sprudelt gleich weiter, «und natürlich das dem Gästemix angepasste Angebot.»

Die Küche im «Mixx» ist einfach, ehrlich, frisch

«Meine Küche ist aus Tradition, Innovation und Kreativität geboren. Und ich bin eine ‹spontane› Köchin. Am Vortag wird entschieden, was ich den Gästen anderntags auftischen möchte. So ist das A-la-carte-Angebot eher klein, was wiederum Frischegarantie bedeutet.» Und Mireille erklärt weiter:

«Ich empfehle mit Leidenschaft meinen Gästen, vor allem abends, was ich gerade gekocht habe.»

Ein 3-Gänge-Menu kostet beispielsweise zwischen 60 und 80 Franken. Dabei inspiriere sie die Saison. So wie sie es bei ihren Vorbildern, im Kreuz und im Trögli in Altdorf bei René Gisler, gelernt habe. Oder beim leider allzu früh verstorbenen Peter Bonetti in der Hostellerie Sternen in Flüelen, wo sie Souschef war. «Ich erinnere mich auch an das Hotel Fürigen, wo ich mich als Frau gegen 14 Köche durchsetzen musste, was nicht immer einfach war. Doch meine ‹Stressbewältigungsfähigkeit› reichte bis zur Stellvertretung des Küchenchefs.» Sagt es und schwirrt wieder ab in die Küche.

Auf die Auszeichnung der Gilde etablierter Gastronomen, einer Vereinigung, welche während Jahren eine reine Männerdomäne war, ist Mireille besonders stolz. Bei gut 300 Männern mit 14 gleichgesinnten Frauen vertreten zu sein, notabene. Die Hoflieferantin für Fleisch ist die Metzgerei Zurfluh und die immer bekannter werdende Fischräucherei Waser, beide in Beckenried.

Mireille Gisler vom Restaurant Mixx gehört zur Gilde der etablierten Gastronomen. Bild: Christian Tschümperlin (Flüelen, 4. Juni 2019)

In Flüelen gibt es Flüeler Fische

Dem Fischer Arnold in Flüelen gehen die Fische ins Netz, um dann bei Mireille in der Pfanne respektive Friteuse zu brutzeln. Letzteres sind kleine Albeli und Felchen. Mireille preist diese als Knusperli an. Mit einem zarten, luftigen «Teiglein» ummantelt und einer hausgemachten Sauce Tartare serviert. Als weitere Kostprobe gab es Mireilles Spaghetti mit gebratenen Rindshuftstreifen an einer pikanten Tomaten-Knoblauch-Sauce. Der einstige Abstecher nach Österreich offenbart sich als Strudel mit Apfel oder Rhabarber. Und luftigen Knödeln mit Marillen (Aprikosen). Immer wenn Saison ist. Ohne Firlefanz, dafür mit viel Herzblut.