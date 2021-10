Oberägeri: Pfarrhelfer Clemens Hürlimann wirkte als Kirchenbauer

Serie Hingeschaut: Der Pfarrhelfer als tüchtiger Kirchenbauer Über vier Jahrzehnte wirkte Clemens Hürlimann in der Pfarrei Oberägeri. Für seine grossen Verdienste erhielt der fleissige, pflichtbewusste Geistliche das Ehrenbürgerrecht – und eine letzte Ruhestätte im Kircheninneren. Andreas Faessler 15.10.2021, 17.15 Uhr

Die Grabplatte von Pfarrer Clemens Hürlimann in der Oberägerer Pfarrkirche. Bild: Jan Pegoraro (15. Oktober 2021)

Dass die Gemeinde Oberägeri im Dorf sowie in Hauptsee über je ein sehenswertes Gotteshaus verfügt, ist vor allem dem Wirken eines überaus ausdauernden und heimatverbundenen Priesters zu verdanken, welcher über vier Jahrzehnte massgeblich zur Entwicklung der Pfarrei beigetragen hat – als Pfarrhelfer, Seelsorger und Dorfpfarrer. Clemens Hürlimann, geboren am 3. September 1862, war der einzige Sohn des Schiffers Johann Clemens Hürlimann und dessen Gattin Ursula Hürlimann. Der Sprössling fühlte sich nicht zum Stammhalter berufen: bereits nach zwei Jahren Ausbildung an der Lehranstalt St.Michael in Zug zog es ihn nach Einsiedeln an die Stiftsschule. Es folgte das Theologiestudium in Eichstätt, Würzburg und Luzern. 1887 erhielt Clemens Hürlimann seine Priesterweihe, dies am Festtag der beiden Oberägerer Kirchenpatrone Petrus und Paulus.

Pfarrer Clemens Hürlimann (1862–1930), Zeichnung von Meinrad Iten von 1919. Bild: PD

Verbürgt ist ein prophetischer Rat von Leonhard Haas an die Adresse Hürlimanns. Haas, der aus Horw stammende Kirchenmann, war bis 1878 Präfekt der Luzerner Jesuitenkirche und anschliessend Regens des Diözesanseminars, ehe er 1888 Bischof von Basel und Lugano wurde. Noch in seiner Funktion als Regens soll er den frisch gebackenen Priester Clemens Hürlimann geheissen haben, nach Oberägeri zu gehen und dort 40 Jahre lang zu wirken. Dass es tatsächlich so kommen würde, hätte Hürlimann womöglich selbst nicht gedacht. Tatsächlich erhielt er unmittelbar nach seiner Priesterweihe die Pfarrhelferstelle in Oberägeri als Nachfolger Professor Karl Müllers (1860–1929), welcher als Lateinlehrer ans Untergymnasium in Zug wechselte.

Gütig, fromm, pflichtbewusst

Unter Pfarrer Philipp Jakob Lutiger (1832–1906) erfüllte Hürlimann treu ergeben seine Pflichten auf der Pfarrhelferei wie auch als Seelsorger in der Gemeinde. Hürlimann wurde von der Gemeinschaft hochgeschätzt, galt als umsichtig, gütig, fromm und muss alle seine Aufgaben mit grosser Ausdauer und höchstem Pflichtbewusstsein wahrgenommen haben. Diese Eigenschaften hatten ihn gar zum Kirchenbauer werden lassen: Pfarrhelfer Hürlimann verantwortete den 1895 bis 1899 dauernden Neubau der Filialkirche St.Vit in Hauptsee, ein bemerkenswertes Beispiel neoromanischer Sakralarchitektur. Schliesslich initiierte Hürlimann bei der Pfarrkirche St.Peter und Paul auch den Neubau des Schiffes von 1903 bis 1905 durch den seinerzeit gerühmten Architekten August Hardegger. Wie sehr der Geistliche sich für diese Projekte einsetzte, zeigen Protokolle, demnach Hürlimann mit eigenen Mitteln grosszügige Einlagen in den Kirchen- und Restaurationsfond von St.Vit in Hauptsee sowie in den Pfarrkirchenbaufond tätigte.

Nach dem Ableben Pfarrer Lutigers übernahm Hürlimann das Priesteramt in Oberägeri, welches er bis kurz vor seinem Tod innehaben sollte. Galt Clemens Hürlimanns aufopferndes Wirken vorderhand seiner Gemeinde, so war er dennoch auch ausserhalb dieser tätig: 18 Jahre lang war er Präsident der Aufsichtskommission des Zuger Konviktes St.Michael. 1911 wurde er zum Dekan gewählt. Auch als solcher bewies er grosses Durchsetzungsvermögen und Tüchtigkeit: Es war grösstenteils Hürlimanns Verdienst, dass das Priesterheim im Frauenstein realisiert wurde. Für seine Errungenschaften erhielt Pfarrer Hürlimann am 25. Juni 1925 von der Gemeinde Oberägeri das Ehrenbürgerrecht zugesprochen.

Allmählich müde geworden, legte Clemens Hürlimann an Weihnachten 1929 das Priesteramt nieder, um im Priesterheim Frauenstein seinen Lebensabend zu verbringen. Dieser jedoch dauerte gerade mal eine Woche: Am Morgen des 1. Januar 1930 verstarb Clemens Hürlimann völlig unerwartet im Franziskusheim in Oberwil. Drei Tage später wurde er zu Grabe getragen. Die letzte Ruhestätte fand er in «seiner» Kirche in Oberägeri links vom Chor unter einer Grabplatte – neben seinem Vorgänger Philipp Jakob Lutiger.



In der Serie «Hingeschaut» gehen wir wöchentlich Fundstücken mit kulturellem Hintergrund und Zuger Bezug nach.