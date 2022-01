Hingeschaut: Altarretabel in Neuheim Beispiel von Renaissance-Kun

Serie Hingeschaut: Ein seltenes Beispiel von Renaissance-Kunst Ein mehrfiguriges Altarretabel in Neuheim aus der Zeit um 1600 hatte lange Zeit Rätsel aufgegeben – bis bei einer Restauration Reste einer Signatur zum Vorschein kamen. Andreas Faessler Jetzt kommentieren 14.01.2022, 17.00 Uhr

Das Renaissance-Retabel in der Wendelinskapelle ist wohl das einzige seiner Art im Kanton Zug. Bild: Matthias Jurt (Neuheim, 13. Januar 2022)

Als Renaissance wird die von Italien ausgehende Stilepoche bezeichnet, die ab dem 15. Jahrhundert auf die Gotik folgte. Die Renaissance («Wiedergeburt») steht im Zeichen der Wiederentdeckung des klassischen Altertums und dessen Formensprache in der Kunst. Ein Grossteil des Kunstschaffens der Renaissance geht auf kirchliche Aufträge zurück, weshalb das kulturelle Erbe – sofern nicht in Museen verbracht – hauptsächlich in Gotteshäusern anzutreffen ist.

Die Suche nach Kunst der Renaissance im Kanton Zug führt uns wieder in die St.-Wendelins-Kapelle in Neuheim zurück. Im vergangenen Dezember war an dieser Stelle über den dortigen Christus im Grab am Altar-Unterbau zu lesen, der im 18. Jahrhundert von einer lokalen Künstlerin nach einem Gemälde von Hans Holbein gemalt worden ist. Diesmal gilt unser Augenmerk dem Altarretabel, sprich dem Altaraufsatz. Es ist eines der in der von Barock und Klassizismus dominierten Region eher seltenen Beispiele kirchlicher Renaissance-Kunst und in seiner Art gar das einzige im Kanton Zug.

Das hochrechteckige Retabel besteht aus zwei Pilastern, die das darüber liegende Gebälk tragen, das Putti mit dem Schweisstuch zeigt. Auf dem Altargemälde sind drei Figuren abgebildet: in der Mitte Maria als Himmelskönigin mit Jesuskind. Zu ihrer Rechten steht der Kapellenpatron Wendelin als Pilger. Hinter ihm ruht ein Rind als Attribut. Bei der Frau zu Marias Linken handelt es sich um die heilige Notburga von Bühl, Patronin der Gebärenden. Zu ihren Füssen liegen ihre neun Kinder, die sie der Legende nach alle auf einmal zur Welt gebracht hat. Die offensichtlich später angefügten Seitenbilder zeigen die beiden Heiligen Ottilia und Apollonia.

Wer war Paulus Truncus?

Der Zuger Kunsthistoriker Josef Grünenfelder rückt das Altarbild in die Nähe der Luzerner Malerei um 1600, obschon die Darstellungsweise der Figuren der Malerei der Frührenaissance entspricht. Die Rahmung hingegen ist mit ihrer Formensprache in der Spätrenaissance anzusiedeln und ist möglicherweise erst im frühen 17. Jahrhundert entstanden. Rahmung und Gemälde scheinen aber von Anfang an zusammengehört zu haben. Aufschluss gebracht hat ein im Zuge der Restaurierung von Kapelle und Altar in den Jahren 1978/79 entdecktes Signaturfragment. Es lässt den Namen «Paulus Truncus» vermuten. Zwar ist ein Maler dieses Namens in Zug nicht überliefert. Josef Grünenfelder aber bezieht sich auf den in der Renaissance verbreiteten Usus, deutsche Namen zu latinisieren. So könnte der Name «Truncus», was in etwa mit «Stamm» oder «Stock» übersetzt werden kann, auf den Zuger Maler Paul Stocker verweisen.

Das ergibt durchaus Sinn, ist Paul Stocker doch zu jener Zeit als im Raum Zug praktizierender Maler eindeutig nachweisbar. Er war der Schwager von Konrad Zurlauben (1571–1629), der anno 1616 den Zurlaubenhof in Zug gekauft und die dazugehörige Konradkapelle erbauen lassen hat. Stocker zeichnete 1621 für die Deckenmalereien im grossen Festsaal des Zurlaubenhofes verantwortlich.

Erinnerungen an die Decke im Zurlaubenhof

Physisch vorhandene Werke von Stocker sind nur wenige bekannt, doch sind zahlreiche davon aus dem ausgehenden 16. und dem frühen 17. Jahrhundert schriftlich dokumentiert. Darunter finden sich mehrere Entwürfe zu Altarbildern oder Heiliggräbern. Josef Grünenfelder zieht zudem einen Vergleich der im Neuheimer Altarbild vorhandenen Putti mit denjenigen an der Decke im Zurlaubenhof heran, um die Autorenschaft zu untermauern, denn die Engelchen gleichen sich frappant.

Von der Decke im Zurlaubenhof grüssen Engel. Bild: Mathias Blattmann (Zug, 9. Dezember 2021)

Mit diesem Altarretabel und der Holbein-Replik birgt das schlichte, eher unscheinbare Kapellchen an der Neuheimer Hinterburgstrasse gleich zwei einzigartige Kunstwerke mit einem besonderen kulturhistorischen Hintergrund.

