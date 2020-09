Interview Wo die Vernunft endet, beginnt für den Luzerner Ultraläufer Silvan Burkhalter der Spass Beim Laufen schmeisst Silvan Burkhalter (34) seine Pläne schon mal über Bord. Das bringt nicht immer den gewünschten Erfolg. Roger Rüegger 13.09.2020, 14.00 Uhr

Der in Hergiswil am Napf aufgewachsene Silvan Burkhalter läuft und läuft. Dem Ultrarunner ist keine Strecke zu lang oder zu steil. Wenn er abbrechen muss, liegt es daran, dass er in den Kamikaze-Modus wechselt, wie beim 314-Kilometer-Rennen Swiss Peak Trail. Der Luzerner gab am 4. September nach 15 Stunden auf. Er lag während viereinhalb Stunden in Führung. Start war auf der Bettmeralp.

Silvan Burkhalter, der Ultraläufer. Pius Amrein (lz) / Luzerner Zeitung

Ultrarunning ist knallhart. Sie brachen den Swiss Peak Trail bei Kilometer 84 ab. Ging Ihnen die Luft aus?

Silvan Burkhalter: Nein, beim Rennen bekam ich Blasen am Grossen Zeh und beiden Fersen, dann riss mir die Fersenhaut ab. Ich war an fünfter Stelle und überlegte lange, ob ich weiter rennen sollte. Ein Abbruch ist oft eine Frage der Schmerztoleranz. Der Schmerz war aber zu gross. Danach auch die Enttäuschung und der Frust.

Nach der zweifachen Marathondistanz kann man doch stolz sein und erhobenen Hauptes abbrechen.

Das ist nicht mein Stil. Ich hatte mir etwas vorgenommen.

Woran sind Sie gescheitert?

An meiner Spontanität. Ich liess mich leichtsinnig von Emotionen leiten. Die Spitze bildete ein Team aus starken Läufern. Nach einer halben Stunde entschied ich mich, entgegen jeder Vernunft, die Führung zu übernehmen und die abzuhängen.

Hatten Sie keinen Plan für Ihr Rennen?

Ich hätte einen gehabt. Aber den hielt ich nicht ein. Die Läufer an der Spitze kannten sich, es waren erfahrene Ultra-Trail-Runners. Ich sprintete ihnen den Berg hinab davon. Eine Kamikaze-Aktion, die keinen Sinn ergab. Aber mir machte es zu diesem Zeitpunkt viel Spass.

Was war daran so lustig?

Dass ich als Hobbyläufer die Profis etwas nervös machte.

Wie lange konnten Sie dies durchziehen?

Ich führte viereinhalb Stunden.

Fanden die Spitzenläufer Ihre Strategie auch witzig?

Vielleicht lachten die sich ins Fäustchen, in der Annahme, dass ich früher oder später explodiere.

Was auch geschehen ist!

Es weiss nicht, ob dies mit ein Grund war. Mein Ziel war, 314 Kilometer in drei Tagen zurückzulegen, was wohl ein Platz in den ersten 20 bedeutet hätte.

Wie wird beim Swiss Peaks geschlafen und ausgeruht?

Schlafen war zweimal eine Stunde vorgesehen, sowie einige kurze Stopps bei den Verpflegungsposten. Sonst läuft man nonstop, zumindest die Vorderen. Die meisten der 270 Leute nehmen sich aber mehr Zeit.

Silvan Burkhalter bei der Ufschötti in Luzern.

Bild: Pius Amrein,(Luzern, 10. September 2020)

Zurück zu Ihrem Plan. Wie bereiteten Sie sich vor?

In die Vorbereitung investierte ich fünf Monate. Ich absolvierte Läufe von 5 bis 70 Kilometern, mit zwei Ruhetagen pro Woche. Viel mehr Aufwand betrieb ich nicht. Trainingspläne einzuhalten ist nicht so meins.

Einer der besten Ultraläufer betont, dass es irgendwann eben nicht mehr ausreicht, nur Kilometer für Kilometer zu laufen. Klug zu trainieren und zu regenerieren sowie Leidenschaft für hügeliges und steiles Gelände seien wichtig. Was bringen Sie mit?

Wie klug ich trainiere, kann ich nicht beurteilen. Ich renne, wie ich es für richtig halte, und brauche weder Massage noch Mentaltraining. Ich arbeite 100 Prozent als Leiter Bau und Entwicklung bei einem Unternehmen in Zug. Da bleibt keine Zeit für Trainingsvorbereitungen wie bei Spitzenläufern. Die Berge sind meine Spielwiese, ich zeige 100-prozentige Leidenschaft.

Werden Sie unterstützt von Freunden und Familie?

Als ich den Vierwaldstättersee entlang der Wanderrouten 98 und 99 innerhalb von 24 Stunden umrundete, bewältigte ich 150 Kilometer und 6500 Höhenmeter. Das war kein Rennen, ich machte das allein für mich. Es galt, Leute zu organisieren, die mich mit Verpflegung versorgten. Freunde und Familie waren eine grosse Hilfe.

Ein Rückblick auf den Lauf rund um den Vierwaldstättersee:

Teilt Ihre Frau die Begeisterung für Ultraläufe?

Bedingt. Einmal lief sie einen Halbmarathon. Da wir im Januar Eltern werden, legt sie mir seit einiger Zeit nahe, einen normalen Sport zu suchen. Inzwischen empfindet sie einen 60-Kilometer-Lauf als normal.

Normalen Sport hatten Sie. Bei der Ringerriege Hergiswil wurden sie zweimal Schweizer Meister. Damals bestimmt mit strikten Trainingsplänen. Warum der Wechsel zum Laufen?

Mit dem Eintritt in die Lehre als Hochbauzeichner in Luzern, hatte ich nicht mehr Zeit, um intensiv fürs Ringen zu trainieren. Mein Bruder meldete mich irgendwann zum Rotseelauf an. Als ich eintraf, waren alle Läufer schon gestartet. Ich rannte dem Feld in Kleidern und Converse-Schuhen hinterher. Spontan.

Ein denkbar schlechter Start in den Laufsport. Trotzdem sind Sie Läufer geblieben?

Ja. Vor etwa vier Jahren absolvierte ich meinen ersten Berglauf, den Mountain Man in Melchsee Frutt über 64 Kilometer. Auch da hatte ich einen verunglückten Start. Ich lief mit Strassenschuhen. Prompt verlor ich im groben Gelände eine Sohle und hatte Knieschmerzen.

War Ihnen bewusst, was Sie erwartet?

Ehrlich gesagt nicht. Ich glaubte, es sei leichter. Ich stellte mir einfach vor, ich würde über 150 Kilometer rennen, da sind die 64 ja eine leichte Übung.

Eine interessante Taktik!

Die funktionierte. Aber es war hart, weil ich nach der zweiten Runde starke Knieschmerzen hatte. Aber beim ersten Ultrarennen zu scheitern, war keine Option. Ich bestritt das Rennen über die volle Distanz.

Gesundheit geht aber vor?

Immer, ich kenne meinen Körper. Je grösser die Krisen, desto spannender sind die mentalen Komponenten. Es ist interessant, zu erfahren, welches Problem zuerst auftaucht. Muskelkrämpfe, Magen oder Blasen.

Seltsamer Ansporn. Welches Gefühl befällt Sie auf der Strecke, was treibt Sie an?

Ich liebe es, alleine auf mich gestellt in den Bergen zu laufen. Wenn man völlig fertig oben steht, kaum noch Wasser in der Flasche und Kraft in den Beinen hat und es kühl und dunkel wird. Das ist der Moment, in dem der Überlebensinstinkt erwacht.

War’s das mit dem Swiss Peak Trail?

Eventuell knüpfe ich mir den nächstes Jahr noch einmal vor, dann aber bis ins Ziel. Doch zuerst muss ich das mit meiner Chefin zu Hause verhandeln.

