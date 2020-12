Wintersport Allfälligen Einlass- und Kapazitätsbeschränkungen zum Trotz: Die Zentralschweiz ist bereit für die Skisaison Der Bundesrat will diese Woche klare Regeln für die diesjährige Skisaison erlassen. Die Zentralschweizer Kantone und Skigebiete sind hinsichtlich deren Umsetzung zuversichtlich – und hoffen, dass es dabei bleibt. Sandro Renggli 02.12.2020, 05.00 Uhr

Für Skigebiete wie Engelberg-Titlis gelten in dieser Skisaison strenge Regeln. Im Bild: eine Desinfektionsanlage für Gondeln. Alexandra Wey/ Keystone (Titlis, 10. November 2020)

Der Winter ist da. Während Herr und Frau Schweizer zu dieser Zeit normalerweise prüfen, ob die Skijacken noch taugen oder ob das Snowboard des Kindes langsam zu klein ist, müssen sich Wintersportler dieses Jahr noch ganz andere Fragen stellen. Soll man überhaupt Skifahren gehen? Welche Massnahmen schützen einen denn vor dem Coronavirus? Und, mit dem Blick auf unsere Nachbarländer: Gibt es dieses Jahr überhaupt eine Skisaison?

Stand jetzt lautet die Antwort: Ja. Der Bundesrat will noch diese Woche über die besonderen Regeln für die Skigebiete informieren. Laut verschiedenen Medien gehören dazu Einlass- und Kapazitätsbeschränkungen: So sollen entweder zwei Drittel der Anzahl Gäste des bestbesuchten Tags der letzten Wintersportsaison eingelassen werden oder täglich höchstens 80 Prozent des Durchschnitts der Weihnachtsfeiertage in den letzten fünf Jahren.

Kantone sind zuversichtlich

In der Zentralschweiz bereitet man sich derweil auf die etwas andere Skisaison vor. Der Kanton Luzern rechnet damit, dass die Skisaison unter Auflagen stattfinden kann. «Der Kanton Luzern setzt sich unter Berücksichtigung der epidemiologischen Lage grundsätzlich für geöffnete Skigebiete ein, wobei die notwendigen Coronaschutzmassnahmen getroffen werden müssen», heisst es auf Anfrage. Es sei davon auszugehen, dass der Bund schweizweit geltende Massnahmen ergreifen werde.

Aus wirtschaftlicher Sicht ist der Ski-Tourismus für den Kanton Luzern von mittlerer Bedeutung. Es werden 40 bis 50 Vollzeitangestellte in der Branche beschäftigt. Von einer Saisonverschiebung oder einem Abbruch wären neben den Bergbahnen Sörenberg und Sportbahnen Marbachegg insbesondere tourismusnahe Betriebe wie die Gastronomie, lokale Beherbergungsbetriebe sowie der lokale Detailhandel betroffen.

Einschneidende Massnahmen würden nicht nur der Wirtschaft schaden

Der Kanton Nidwalden betrachtet allzu einschneidende Massnahmen als kritisch. «Solange es die epidemiologische Lage erlaubt, soll nach unserer Auffassung ein Skiwinter in den Schweizer Bergen stattfinden – und zwar ohne allzu restriktive Kapazitätseinschränkungen», erklärt Gesundheits- und Sozialdirektorin Michèle Blöchliger. «Eine Nachbesserung der bestehenden Schutzkonzepte macht Sinn, diese soll aber verhältnismässig, der aktuellen Situation angepasst und wirtschaftlich umsetzbar ausfallen.» Andernfalls drohe zahlreichen Bergbahnen das Aus. Wichtig sei auch, dass in der Schweiz einheitliche Regeln gelten, «damit es nicht zu einer Umverteilung auf andere Skigebiete und dort zu Massenaufläufen kommt».

Laut Blöchliger müsse man gemeinsam nach praktikablen Lösungen suchen, um zu grosse Ansammlungen beim Anstehen für die Bahn oder in den Verpflegungsbereichen zu verhindern. Dort sei das Ansteckungsrisiko grösser: «Einmal auf der Piste, nimmt das Gefahr von Übertragungen von Covid-19 deutlich ab.» Es gäbe gute Beispiele von Reservationssystemen, die für eine Verteilung der Gäste sorgen.

«Es ist wichtig und richtig, dass sich der Bund auch auf übergeordneter Ebene mit den Nachbarstaaten bezüglich Coronakriterien in den Skigebieten austauscht», so Blöchliger bezüglich der Forderungen nach einem Verzicht auf das Skifahren von Ländern wie Italien oder Frankreich. Doch er hält auch fest:

«Letzten Endes ist die Schweiz ein souveräner Staat und sollte sich dem Druck von aussen nicht beugen.»

Auch wenn es ein anderer Skiwinter als bisher werde, sei man unter dem Vorbehalt der epidemiologischen Entwicklung der Ansicht, dass es einen solchen geben solle. Dass die Skisaison durchgeführt werden kann, ist für Blöchliger nicht nur in wirtschaftlicher Hinsicht wichtig: «Bewegung an der frischen Luft ist gut für die Gesundheit und in dieser speziellen Zeit bestimmt auch für die Seele.»

Der Kanton Uri konnte in den vergangenen Wochen gute Erfahrungen mit den bereits etablierten Schutzmassnahmen machen. «Am Gemsstock in Andermatt fahren wir seit einem Monat Ski, und wir haben keine Anzeichen für Infektionen», bestätigt Adrian Zurfluh, Kommunikationsbeauftragter des kantonalen Sonderstabs. Im Sonderstab habe man das Thema schon früh behandelt und das von der Skiarena Andermatt-Sedrun erarbeitete Schutzkonzept mit den Verantwortlichen besprochen. «Wir befinden uns in engem Kontakt mit den Skigebieten», so Zurfluh. Man sei zuversichtlich, dass die Massnahmen den Vorstellungen des Bundes entsprechen werden.

Skigebiete betrachten Massnahmen des Bundes für umsetzbar

Bei der Skiarena Andermatt-Sedrun, dem grössten Skigebiet der Zentralschweiz, ist man ebenfalls optimistisch. «Eine Reduktion auf maximal zwei Drittel des letztjährigen Spitzenwerts ist umsetzbar», meint Stefan Kern, Kommunikationschef der Andermatt Swiss Alps AG. Dort ergibt das eine zulässige Kapazität von 8000 Ersteintritten. Aus wirtschaftlicher Sicht bedeutet dies zwar einen Umsatzausfall von bis zu 15 Prozent. «Das ist in dieser Situation jedoch vertretbar», so Kern.

Schlimmer wäre, wenn die Saison verschoben würde. «In den zwei Wochen um Weihnachten und Neujahr wird rund ein Drittel des Winterumsatzes der Skiarena Andermatt-Sedrun erzielt.» Die Wintersaison im Skigebiet sei wichtig für die Destination Andermatt. In der Hochsaison werden allein in der Skiarena 505 Menschen beschäftigt. «Wir gehen jedoch auch nicht von einem Ausfall oder einer Verschiebung aus», so Kern. Für Kern ist deshalb klar:

«Wir rechnen damit, dass die Skisaison wie geplant gestartet werden kann, mit gewissen Einschränkungen.»

Ähnlich sieht man das im Kanton Obwalden. Mit 82 Kilometern Piste gehört das Skigebiet Titlis-Engelberg zu den grössten der Zentralschweiz. «Wir sind gut aufgestellt», meint Titlis-CEO Norbert Patt hinsichtlich der aktuellen Saison. «Wichtig ist, dass sich unsere Gäste an die Schutzkonzepte halten.» Zwar hätten die letzten Wochen gezeigt, dass das nicht immer einfach ist, grundsätzlich funktioniere der Betrieb aber.

Mit den voraussichtlichen Massnahmen des Bundesrates kann Patt leben: «Da wir auf unsere internationale Kundschaft verzichten müssen, ist unser Betrieb sowieso nicht hundertprozentig ausgelastet. Wir sind zuversichtlich, dass wir das gut meistern können.»

Nicht ganz so optimistisch ist Patt in Hinblick auf die Debatte mit den Nachbarländern. «Wir wissen nicht, was da noch entschieden werden könnte. Grundsätzlich sehen wir beim Skifahren keine grosse Ansteckungsgefahr. Die Diskussion scheint aber mehr und mehr eine emotionale als eine rationale zu sein.» Unter einer Verzögerung oder einem Abbruch der Saison würden nicht nur die Skigebiete selber leiden: «Es wären ganze Feriendestinationen betroffen, und etliche Branchen, die mit ihnen zusammenhängen. Der wirtschaftliche Impact wäre riesig.»