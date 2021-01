Datenanalyse Zuger Musterschweizer, Luzerner Bundesratsfolger und eigensinnige Schwyzer – so stimmten die Zentralschweizer Gemeinden in den vergangenen 30 Jahren Die Stimmberechtigten von Beckenried sind sich im Vergleich mit den anderen Zentralschweizer Gemeinden am häufigsten uneinig, Unteriberg verliert schweizweit die meisten Abstimmungen und Realp steht oft alleine da. Der Blick auf fast 300 Abstimmungsergebnisse der Zentralschweiz seit 1990 zeigt sowohl Erstaunliches wie auch Erwartetes. Zoe Gwerder, Stefan Trachsel, René Meier, Florian Arnold, Jürg Auf der Maur 28.01.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Wie oft stimmen die Gemeinden gleich wie die ganze Schweiz?

Die direkte Demokratie in der Schweiz ist bekannt dafür, dass sie für Stabilität und eher gemässigte Lösungen sorgt. Deshalb erstaunt es wenig, dass die durchschnittliche Schweizer Gemeinde in vier von fünf Abstimmungen (Mittelwert: 82,6 Prozent, Median: 80,2 Prozent) auf der Siegerseite steht.

Die meisten Abstimmungen gewinnt Langenthal (96.1 Prozent). Nur gerade elfmal seit 1990 hat die Berner Gemeinde, deren Image als Durchschnittsgemeinde landläufig bekannt ist, anders abgestimmt als die Schweiz. Am häufigsten auf der Verliererseite stand derweil Campo (Vallemaggia) im Tessin. Das Dorf stimmte 117-mal anders als die Schweiz, was aber immer noch eine Siegquote von 58.7 Prozent bedeutet.

Wie oft stimmen die Gemeinden gleich wie die ganze Schweiz?

Über die ganze Zentralschweiz hinweg gesehen zeigt sich ein Bild, welches auch in den einzelnen Kantonen sichtbar wird. Urbanere Gebiete stimmen eher wie die übrige Schweiz, wohingegen das Abstimmungsresultat ländlicherer Gemeinden tendenziell öfter vom nationalen Resultat abweicht.

An der Spitze liegen hierbei über die ganze Zentralschweiz hinweg die fünf Luzerner Gemeinden Sursee, Horw, Ebikon, Kriens und Buchrein mit 94 und 95 Prozent Übereinstimmung. Gemeinden mit 91 und mehr Prozent Siegen – also gleichen Resultaten wie das nationale Endresultat – liegen bis auf Stans und Altdorf alle in den Kantonen Luzern und Zug.

Von zwei Dritteln der nationalen Abstimmungsresultate enttäuscht war in den letzten 30 Jahren wohl ein Grossteil der Stimmberechtigten der Schwyzer Gemeinden Unteriberg und Alpthal, sowie Riemenstalden. Ihr Abstimmungsresultat traf nur in 63 und weniger Prozent das Ergebnis der nationalen Abstimmung.

Im Ranking der siegreichsten Gemeinden schweizweit belegen Sursee und Horw mit Platz 4 von rund 2200 Gemeinden den Zentralschweizer Spitzenplatz. Von hinten her aufgerollt liegt die Gemeinde Unteriberg noch deutlicher an der schweizweiten Spitze: mit Platz 1 der Gemeinden, die am häufigsten anders stimmen als die Schweiz.

Wie stark richten sich die Stimmberechtigten nach den Empfehlungen des Bundesrats?

Für fast jede Abstimmung gibt der Bundesrat eine Empfehlung ab und engagiert sich entsprechend auch im Abstimmungskampf für oder gegen eine Vorlage. Seit 2009 ist die Regierung dabei an den Entscheid des Parlaments gebunden.

Dass sich das Schweizer Stimmvolk als Ganzes dem Bundesrat entgegenstellt, ist die Ausnahme. Häufiger kommt es hingegen vor, dass eine Gemeinde anders abstimmt als der Bundesrat. Schweizweite Spitzenreiterin hier ist wiederum Unteriberg: Der Schwyzer Ort stimmt in mehr als der Hälfte der Abstimmungen anders, als es der Bundesrat empfohlen hat, nämlich in 55.8 Prozent.

Die Durchschnittsgemeinde folgt dagegen in rund 73 Prozent der Abstimmungen dem Bundesrat. Am treuesten ergeben sind dem Bundesrat die Berner Vorortsgemeinden Muri und Bolligen, die der Bundesratsempfehlung in knapp über 91 Prozent der Abstimmungen gefolgt sind.

Wie stark richten sich die Stimmberechtigten nach den Empfehlungen des Bundesrats?

Auch in der Zentralschweiz sind insbesondere die städtischeren Gebiete – und Realp – dem Bundesrat meist «treu». Im Grossen und Ganzen unterscheiden sich die Regionen auch nur wenig von jenen der Sieger-Gemeinden. Doch bei näherer Betrachtung wird klar, dass die Ergebnisse hingegen weiter auseinanderklaffen. So liegen hier die Bundesrat-Treusten zu den am seltensten Treuen 44 Prozentpunkte auseinander und dies in einem tieferen Bereich – von 44 bis 88 Prozent Treue. Wohingegen sich die Erfolgsquote der Sieger-Gemeinden zwischen 59 und 95 Prozent bewegt, und hiermit nur 36 Prozentpunkte auseinanderliegen.

In Sempach im Kanton Luzern wurde mit rund 88 Prozent aller nationalen Urnengänge am häufigsten so abgestimmt wie der Bundesrat dies empfohlen hatte. Dicht gefolgt von Adligenswil und Meggen mit je 87 Prozent.

Die Gemeinden, die sich am wenigsten häufig am Bundesrat orientieren, stammen – wie Spitzenreiterin Unteriberg – ebenfalls aus dem Kanton Schwyz: Vorderthal und Alpthal entscheiden in jeweils der Hälfte der Abstimmungen mit dem Bundesrat. In der Zentralschweiz folgt, nach zehn Schwyzer Gemeinden, als erste Nicht-Schwyzer Gemeinde Gurtnellen im Kanton Uri auf dem schweizweit 44. Platz: Die Urner Gemeinde stimmt in 58 Prozent der Abstimmungen nach der Regierungsempfehlung.

Wie oft gab es sehr knappe Resultate von zwischen 49 und 51 Prozent Ja-Stimmen?

Wenn es um die Anzahl von knappen Resultaten geht – also bei denen die Stimmberechtigten offenbar gespalten sind – gibt es über die ganze Zentralschweiz hinweg gesehen keine fassbaren Muster. Zwar sticht Beckenried diesbezüglich klar hervor. Sie ist die Gemeinde mit den meisten engen Abstimmungsresultaten. Trotzdem ist der Wert relativ gering. So gingen auch in Beckenried gerade einmal 6 Prozent aller nationalen Abstimmungen mit einem knappen Resultat von zwischen 49 und 51 Prozent Ja-Stimmen aus.

Wie oft war das Resultat eindeutig mit 80 Prozent und mehr Ja- oder Nein-Stimmen?

Die Gemeinden der sehr einigen Stimmbürgern sind im Gegensatz zu jenen mit knappen Ergebnissen eher definierbar. Das Bild der Zentralschweiz ergibt zwei Anhäufungen – eine im Kanton Schwyz und eine im Entlebuch. Wie bereits bei der Bundesratstreue spielt hier einzig Realp eine Sonderrolle.

Die meisten beinahe einstimmigen Abstimmungsergebnisse mit 80 Prozent und mehr der Stimmen, weisen die Schwyzer Gemeinden Unteriberg (39 Prozent), Riemenstalden (38 Prozent) und Alpthal (35 Prozent) auf. Erste Gemeinde ausserhalb des Kantons Schwyz ist die Gemeinde Doppleschwand im Kanton Luzern. Dort waren sich die Stimmbürger in 29 Prozent aller Abstimmungen ziemlich einig.

Wie oft stimmen die Gemeinden gleich, wie die ganze Schweiz?

Innerhalb des Kantons Zug ist bezüglich der Übereinstimmung mit den nationalen Wahlresultaten ein Stadt-Land-Graben auszumachen. Wobei die Unterschiede zwischen den beiden Sieger-Gemeinden Steinhausen und der Stadt Zug (beide 93 Prozent Übereinstimmungen) und den zweitrangierten Hünenberg, Cham und Baar (alle 92 Prozent Übereinstimmungen), mit nur einem Prozentpunkt wohl zu vernachlässigen sind. Wohingegen der Unterschied zu den Berggemeinden sowie Walchwil und Risch deutlich grösser ist. Dort wird zwischen 81 (Oberägeri) und 86 Prozent (Risch) entsprechend dem nationalen Endresultat abgestimmt. Im Vergleich zu den anderen Kantonen sind die Unterschiede innerhalb des Kantons jedoch eher klein.

Wie oft stimmen die Gemeinden gleich, wie die ganze Schweiz?

Die Mustergemeinden im Kanton Luzern, die fast immer mit dem nationalen Resultat stimmen, heissen Horw, Ebikon und Sursee mit einer Übereinstimmung von 95 Prozent. Die weiteren Gemeinden, die gut im nationalen Schnitt abschneiden, heissen Kriens und Buchrain. Prinzipiell gilt: Je weiter weg von der Stadt, desto eher entspricht das Resultat nicht dem nationalen Resultat.

Hierbei ist aber auch deutlich ersichtlich, dass die Agglo-Gemeinden noch eher zu den Abstimmungsgewinnern zählten, während die Gemeinden des Entlebuchs deutlich seltener über das Resultat jubeln konnten. Am wenigsten mit dem nationalen Ergebnis stimmt nämlich die Gemeinde Fischbach mit einer Übereinstimmung von 72 Prozent, gefolgt von Hasle und Luthern (je 73 Prozent Übereinstimmung).

Wie oft stimmen die Gemeinden gleich, wie die ganze Schweiz?

In Nidwalden zeigt sich eine ähnliche Tendenz wie auch in den anderen Urschweizer Kantonen. In den dichter besiedelten Gebieten ist die Übereinstimmung mit den schweizerischen Resultaten grösser als im ländlicheren Raum. So ist denn auch im Nidwaldner Hauptort Stans die Übereinstimmung mit den schweizerischen Resultaten am grössten (93 Prozent), gefolgt von Stansstad (89) und Hergiswil (87). Am geringsten fällt die Übereinstimmung in Emmetten (76), Dallenwil (77) und Wolfenschiessen (79) aus.

Wie oft stimmen die Gemeinden gleich, wie die ganze Schweiz?

Im Kanton Obwalden sind die Übereinstimmungen mit 81 bis 89 Prozent viel einheitlicher als im Kanton Nidwalden (76 bis 93 Prozent). Auch hier ist der Hauptort Sarnen Spitzenreiter in der Übereinstimmung mit dem nationalen Resultat, dies mit 89 Prozent. Am weitesten weg befindet sich Kerns (81 Prozent). Eine hohe Übereinstimmung weist auch Engelberg aus.

Wie oft stimmen die Gemeinden gleich, wie die ganze Schweiz?

Auch in Uri zeigt sich die Tendenz, dass in dichter bevölkerten Gebieten die Übereinstimmung mit den nationalen Resultaten grösser ist. Im Hauptort Altdorf liegt der Wert mit 91 Prozent am höchsten. Am anderen Ende der Skala befindet sich das eher konservativ stimmende Unterschächen, das in 69 Prozent gleich wie die Mehrheit der Schweiz stimmt. Eine Besonderheit zeigt sich im Urserntal. Während Realp und Andermatt mit je 86 Prozent eine grosse Übereinstimmung aufweisen, gehört Hospental, das sich zwischen den beiden Gemeinden befindet, mit 74 Prozent eher zu den Andersdenkenden.

Wie oft stimmen die Gemeinden gleich, wie die ganze Schweiz?

Die Grafik zeigt eindrücklich, dass es die eher «städtischeren», offeneren Gebiete sind, wo sich die Stimmbürger zu den Abstimmungssiegern der eidgenössischen Urnengängen zählen können. Berg- oder eher periphere Gemeinden wie Muotathal, Alpthal oder (am wenigsten) in Unteriberg haben da einen härteren Stand und gehören häufig zu den Abstimmungsverlierern. Küssnacht, oder die reichen Gemeinden am Zürichsee im Bezirk Höfe (Wollerau und Freienbach), dürften vor allem in den gesellschaftspolitischen Fragen eher den offeneren Kurs von Parlament und Regierung mittragen.

Unser Portal bietet neu für jede Gemeinde eine eigene Seite, auf der alle Artikel zum Ort gesammelt sind. Auf dieser Seite können Sie in einem detaillierten Artikel auch mehr darüber erfahren, wie Ihre Gemeinde abstimmt im Vergleich zu anderen.