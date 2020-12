Steuerwettbewerb So kämpfen die Kantone um Arbeitsplätze und gute Steuerzahler Standortpromotion betreiben alle Kantone – nicht nur die Nidwaldner Wirtschaftsförderung, die für Negativschlagzeilen gesorgt hat. Mit diesen Mitteln versuchen die Kantone, gute Steuerzahler und Arbeitsplätze zu gewinnen. Christian Glaus 07.12.2020, 05.00 Uhr

Alle Kantone versuchen, Firmen und Steuerzahler zum Umziehen zu bewegen. Bild: Sturti/Getty Images

Es ist ein diskretes Geschäft. Doch plötzlich rückt es in den Fokus der Öffentlichkeit: die Wirtschaftsförderung oder Standortpromotion. Nachdem sich Nidwalden einen Fauxpas geleistet hat, spricht man wieder darüber. Bei über 2000 Vermögensverwaltern und Treuhändern warb die Wirtschaftsförderung für die tiefen Steuern und bot Hilfe bei der Verlegung von Wohnsitzen an. Landammann Othmar Filliger musste sich rechtfertigen und drückte sein Bedauern aus.

Nidwalden war etwas gar offensiv, doch Fakt ist: Jeder Kanton versucht, Arbeitsplätze und gute Steuerzahler zu gewinnen. Teilweise machen die Kantone das gemeinsam über Organisationen wie Greater Zurich Area (Wirtschaftsraum Zürich, neun Kantone sind Mitglied) oder Switzerland Global Enterprise (aktiv in 31 Ländern). Zu einem wesentlichen Teil betreiben sie aber selber Standortpromotion. Wie läuft das ab? Werden gezielt Firmen kontaktiert – auch in Nachbarkantonen? Mit exklusiven Cüpli-Anlässen für die Wirtschaftskapitäne?

Obwalden will sich in all seinen Facetten präsentieren

Felix Fischbacher, Leiter der Standort-Promotion Obwalden seit April 2019. Bild: PD

Auf diese Frage reagiert Felix Fischbacher, Geschäftsführer der Standort Promotion in Obwalden, mit einem Schmunzeln. Sehr spektakulär sei die Kontaktpflege nicht. «Wir machen Anlässe in aller Couleur.» Man lade die Kunden ans Obwald Kulturfestival, ans Skispringen in Engelberg oder zum FIS-Nachtslalom auf der Melchsee-Frutt ein. Einen exklusiven Anlass im neuen Fünfsternehotel Kempinski Palace in Engelberg schliesst er nicht aus. «Wir wollen ihnen Obwalden mit all seinen Facetten präsentieren», sagt Fischbacher.

Geld für zahlreiche exklusive Anlässe ist ohnehin nicht vorhanden: Das Budget betrug in den vergangenen Jahren zwischen 700'000 und 800'000 Franken pro Jahr. Damit müssen auch die Personalkosten und die restlichen Marketingaktivitäten gedeckt werden. Der Aufwand lohne sich, sagt Fischbacher: In den vergangenen zehn Jahren generierte Standort Promotion Obwalden mit Neuansiedlungen Steuereinnahmen von durchschnittlich 1,6 Millionen Franken pro Jahr. In den vergangenen zwei Jahren seien es jeweils 1,8 Millionen gewesen. «Die Einnahmen im ersten Jahr waren also durchschnittlich 2,2-mal höher als die Ausgaben», sagt Felix Fischbacher. Im Gegensatz zu den anderen Kantonen handelt es sich in Obwalden vor allem um Zuzüge von Privaten. Die Ansiedlung von Unternehmungen und Arbeitsplätzen ist aber auch erwünscht und werde in Obwalden auch künftig wichtig sein.

«Kontaktpflege» anstatt «aktives Abwerben»

In einem Punkt sind sich die Zentralschweizer Wirtschaftsförderer einig: Man wirbt Firmen und gute Steuerzahler nicht aktiv ab. Sie verweisen auf ein Gentlemen's Agreement, das vor über zehn Jahren geschlossen wurde. Damals hatte Luzern zu offensiv um Firmen geworben, was einigen Wirbel auslöste. Doch was heisst schon aktiv abwerben? Oder anders gefragt: Wie kann man passiv auf sich aufmerksam machen? Fischbacher sagt:

«Wir pflegen unsere Kontakte – und warten nicht, bis das Telefon klingelt.»

Er setzt auf ein schweizweites Netzwerk zu Treuhändern oder Vermögensverwaltern. Über sie wirbt Obwalden für den Standort und erfährt auch, wenn sich Personen oder Firmen umschauen. «Das läuft sehr diskret: Anfangs wissen wir nicht, um welchen Kunden es sich handelt und wo er wohnt.»

Urban Camenzind, Urner Volkswirtschaftsdirektor. Bild: PD

Aktiv abwerben, das tut auch der Kanton Uri nicht, wie Volkswirtschaftsdirektor Urban Camenzind versichert. Wobei: «Wenn wir erfahren, dass eine Firma umziehen will, bewerben wir uns. Auch in Nachbarkantonen.» In der Zentralschweiz stehe nicht unbegrenzt Land zur Verfügung, Uri hat aber sogar noch freies Industrieland. Dieses biete man an. Es würden alle profitieren, wenn Arbeitsplätze in der Region erhalten bleiben.

Uri misst Erfolg der Wirtschaftsförderung an den Arbeitsplätzen

In Uri geht es vor allem um Arbeitsplätze, Wohnzonen im gehobenen Segment sind rar. «Wir brauchen Arbeitsplätze, um der Bevölkerung Perspektiven bieten zu können», sagt Camenzind. In den letzten Jahren seien allein 2000 bis 3000 Bundesarbeitsplätze weggefallen. Uri misst den Erfolg der Wirtschaftsförderung denn auch über die neu geschaffenen Arbeitsplätze. 2018 und 2019 seien 23 Unternehmen neu in den Kanton Uri gekommen oder hätten ausgebaut. Diese böten ein Potenzial von rund 120 Arbeitsplätzen. Die Ansiedlung neuer Firmen scheitere selten an den Steuern, hier könne Uri international mithalten. Hauptgründe seien, dass Fachkräfte fehlten oder das Land nicht zu den Plänen der Firmen passt.

Für die Unterstützung der Unternehmen steht der Wirtschaftsförderung ein Budget von 250'000 bis 350'000 Franken jährlich zur Verfügung. Hinzu kommen 2 bis 2,5 Millionen aus der Neuen Regionalpolitik (NRP), womit Projekte unterstützt werden.

Nidwaldner setzen auf ihr Netzwerk

Othmar Filliger, Nidwaldner Volkswirtschaftsdirektor. Bild: Urs Flüeler/Keystone

Im Kanton Nidwalden teilen sich bei der Wirtschaftsförderung vier Personen insgesamt 250 Stellenprozent. Ihnen stehen pro Jahr im Schnitt 280'000 Franken für Sachaufwendungen zur Verfügung. «Diese Mittel werden unter anderem für die Teilnahme an Veranstaltungen im In- und Ausland, für die Organisation von eigenen Anlässen, für klassische Kommunikationsmittel wie Webseite oder Broschüren oder für Mitgliederbeiträge an Verbände und Vereinigungen eingesetzt», erklärt Volkswirtschaftsdirektor Othmar Filliger.

Eine wichtige Rolle spielt auch für die Nidwaldner das Netzwerk. Die meisten Kontakte würden über Empfehlungen von ansässigen Unternehmen und Privatpersonen zu Stande kommen oder über Treuhänder, Unternehmens- und Vermögensberater sowie Steuerexperten:

«In der Schweiz gehen wir nicht aktiv und direkt auf interessante Personen und Unternehmen zu.»

Die Erstanfrage müsse von diesen kommen. «Ist deren Anfrage erfolgt, sind wir im Gespräch.»

Wie erfolgreich ist Nidwalden mit diesem Vorgehen? Die Zahl der Arbeitsplätze sei in den letzten Jahren gestiegen, sagt Filliger. Auch das Steuersubstrat habe sich positiv entwickelt. Pro Jahr seien rund 20 Ansiedlungen von Unternehmen auf Aktivitäten der Wirtschaftsförderung zurückzuführen. Wie viele Arbeitsplätze daraus resultieren, sei kaum bezifferbar.

Zug will Erfolge nicht verraten

Zurückhaltend äussert sich die Wirtschaftsförderung des Kantons Zug. Mit den zahlreichen internationalen Firmen dürfte Zug auf dem Markt ein starker Player sein. Der Kanton Zug sei mit verschiedenen Mitgliedschaften global vernetzt, schreibt die Kommunikationsverantwortliche Ursula Kottmann Müller. Man pflege die Netzwerke in den Fokusmärkten Europa, USA und Asien. Zahlen zum Erfolg bei Ansiedlungen gibt die kantonale Kontaktstelle Wirtschaft nicht bekannt.

Auch Luzern zog sich schon den Unmut der anderen Kantone zu

Ivan Buck, Direktor der Luzerner Wirtschaftsförderung.

Bild: Eveline Beerkircher

Global ist auch die Wirtschaftsförderung Luzern tätig – und scheint aus Zentralschweizer Sicht in einer anderen Liga zu spielen. Das Netzwerk reiche bis nach China, erklärt Direktor Ivan Buck. «So haben wir beispielsweise in den USA und in China zwei Repräsentantinnen, welche ausschliesslich in unserem Auftrag aktiv sind.» Speziell ist bei der Wirtschaftsförderung Luzern, dass es sich um eine Stiftung handelt, die von Kanton, Gemeinden und Unternehmen getragen wird. Gut 40 Prozent des Budgets von etwas mehr als 2 Millionen Franken jährlich wird von der öffentlichen Hand finanziert. Über die Hälfte des Budgets finanzieren die gesamthaft 175 Netzwerkpartner. Im vergangenen Jahr konnten laut Buck 21 Firmen angesiedelt werden mit 378 prognostizierten Arbeitsplätzen. Im Fokus sind der Erhalt und die Entwicklung von Arbeitsplätzen. Dass dadurch auch Privatpersonen – Firmenchefs, Mitarbeiter – nach Luzern ziehen, sei «ein attraktiver Zusatznutzen».

Ivan Buck betont, dass die Wirtschaftsförderung aus ihrem Ausrutscher gelernt hat, als sie vor über 10 Jahren zu offensiv um Firmen geworben hatte. An die Vereinbarung, sich nicht aktiv die Unternehmen abzuwerben, halte man sich. Den Fauxpas der Nidwaldner will Buck nicht überbewerten. Nach einer Aussprache sei die Sache für ihn erledigt. Ein gutes Verhältnis zu den Nachbarn ist Buck wichtig, als Beispiel führt er das WEF an. Dieses organisieren Luzern und Nidwalden zusammen, verbunden natürlich mit der Hoffnung, dass das WEF nicht ins Ausland verlegt wird. Es sei eine Chance, gemeinsam die Region ins weltweite Schaufenster zu rücken. Ivan Buck sagt es so:

«Wir sind zwar Konkurrenten, aber eben nur bis zu einem gewissen Grad.»