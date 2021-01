Spitalsituation Skiunfälle sind zurückgegangen – trotzdem sind die Spitäler Stans, Sarnen und Altdorf unter Druck Corona machte keine Weihnachtsferien. Im Kantonsspital Uri bleibt die Situation angespannt. Aber die Schliessung der Skigebiete hat Wirkung gezeigt. Matthias Piazza und Florian Pfister 05.01.2021, 05.00 Uhr

Nichts war mit Skifahren über Weihnachten. Aus Angst, Skiunfälle könnten das ohnehin schon wegen Corona strapazierte Gesundheitswesen überlasten, entschlossen sich die Zentralschweizer Kantone zu diesem Schritt. Seit Donnerstag sind die Skibetriebe in Nidwalden, Obwalden und Uri wieder offen – bis jetzt ohne grössere Probleme. «Die Zahl der Skiunfälle bewegt sich bisher im kleinen Rahmen. Und meistens kommen solche Patienten nicht auf die Intensivstation», sagt dazu Urs Baumberger, Direktor des Kantonsspitals Nidwalden. Trotzdem war dieses auch über die Festtage gefordert – wegen Corona.

Das Kantonsspital Nidwalden in Stans. Bild: PD

Fünf der sechs Betten auf der Intensivstation waren in den vergangenen Tagen belegt, drei davon durch Covid-19-Patienten. Ein Patient musste beatmet werden. Sechs weitere Covid-19-Patienten brauchen keine Intensivbehandlung und werden auf der Isolierstation behandelt. «Die Zahlen bewegen sich damit im Rahmen der vergangenen Wochen. Ausreisser stellten wir nicht fest», hält er beruhigt fest. Dass man bisher die Situation im Griff gehabt habe, sei auch der guten Zusammenarbeit mit dem Luzerner Kantonsspital mit den Standorten Luzern, Sursee und Wolhusen zu verdanken.

«Doch auch übrige Zentralschweizer Spitäler, die nicht dem Lunis-Verbund angehören und sonst Mitbewerber sind, wie etwa das Kantonsspital Uri oder die Hirslanden Klinik in Luzern, unterstützen uns. So helfen wir uns gegenseitig aus, wenn ein Spital an die Kapazitätsgrenze kommt.» Ein solcher Austausch ist insbesondere mit dem Kantonsspital Obwalden nötig. Dieses hat keine Intensivstation.

Nicht nur die Zahl der Betten ist begrenzt, auch die personellen Kapazitäten. «Auch schon vor der Coronapandemie waren schweizweit im Gesundheitswesen Stellen nicht besetzt.» Auch deswegen werden gewisse planbare Eingriffe verschoben. «Wir sind aber sehr froh, dass wir als Spitäler im Gegensatz zur ersten Welle planbare Eingriffe nach eigenem Ermessen durchführen dürfen und damit flexibel auf die Situation reagieren können», hält Urs Baumberger fest.

Die Stimmung des Personals bezeichnet er als gut. Der Arbeitsanfall könne bewältigt werden. Glücklicherweise habe es auch nur sehr wenige Covid-19-bedingte Ausfälle gegeben, sei es, weil sich ein Mitarbeiter angesteckt habe oder in Quarantäne müsse. Zuversichtlich stimme ihn auch, dass ein grosser Teil des Personals bereit sei, sich ab nächster Woche gegen Covid-19 impfen zu lassen. Einen Prozentsatz will er nicht nennen. «Aber der Anteil ist höher als jener, der sich sonst gegen Grippe impfen lässt.»

Eine Prognose zur weiteren Entwicklung mag er nicht machen. «Wir sind auf alle Szenarien vorbereitet. Wenn es sein muss, werden wir die Zahl der planbaren Eingriffe auf das notwendige Minimum reduzieren.»

Anstrengende zweite Welle

Im Kantonsspital Obwalden wurden zwischen Weihnachten und Neujahr zwischen acht und zehn Coronapatienten behandelt. «Das sind leicht mehr als in den Wochen zuvor, aber im Rahmen der üblichen Schwankungen», meint dazu Andreas Gattiker, Direktor des Kantonsspitals Obwalden. Zudem musste in den vergangenen 14 Tagen ein Coronapatient auf die Intensivstation nach Luzern verlegt werden. Eine eigene Intensivstation würde sich für Obwalden wegen der geringen Zahl an Intensivpatienten nicht lohnen. Zwischen dem 21. Dezember und dem 3. Januar wurden nur Notfälle behandelt und auf Wahleingriffe wurde verzichtet. Dies sei aber jedes Jahr so. Ein Teil des Personals habe darum wie üblich die Festtage zu Hause verbringen können.

Das Kantonsspital Obwalden in Sarnen. Bild: Obwaldner Zeitung

«Von Ende Oktober bis vor Weihnachten war der Spitalbetrieb wegen der zweiten Coronawelle anstrengend, da der reguläre Spitalbetrieb parallel lief», hält Andreas Gattiker fest. Doch glücklicherweise seien in den vergangenen neun Monaten nur vereinzelt Mitarbeitende wegen einer Corona-Infektion ausgefallen. Über die Zahl der Skiunfälle werde keine Statistik geführt. «Es waren aber sehr wenige Fälle, die unseren Spitalbetrieb trotz Covid-19 nicht spürbar beeinträchtigten.»

«Die Situation am Kantonsspital Uri ist nach wie vor angespannt»

Im Kantonsspital Uri werden aktuell drei Covid-19-Patienten auf der Intensivstation behandelt, zwei davon müssen beatmet werden. Damit sind zwei der drei zertifizierten Beatmungsplätze belegt, neun weitere Patienten sind auf der Isolationsstation. «Die Situation am Kantonsspital Uri ist nach wie vor angespannt, die Belastung des Personals sehr hoch, auch gab es coronabedingte Ausfälle zu verzeichnen», sagt dazu Claudia Jauch-Zgraggen, Leiterin HR und Kommunikation.

Das Kantonsspital Uri. Bild: Urs Flüeler/Keystone (Altdorf, 4. Januar 2021)

Man dürfe beim Personal eine deutlich höhere Bereitschaft für die Covid-19-Impfung als für die Grippe-Impfung feststellen. Und im Vergleich zu früheren Jahren gebe es aktuell deutlich weniger verunfallte Skifahrer, wodurch der Spitalbetrieb nicht zusätzlich belastet werde. «Die Situation bleibt angespannt», meint sie mit Blick in die Zukunft und fordert die Bevölkerung auf, Schutzmassnahmen weiterhin konsequent einzuhalten.

Werden die Lockerungen wieder rückgängig gemacht?

Es gibt also wenig Grund, die Skigebiete aufgrund von Unfällen wieder zu schliessen. Der R-Wert im Kanton Uri ist aber laut den neusten Zahlen über 1 gestiegen. Der Regierungsrat diskutiert daher am Dienstag an einer Sitzung über die allgemeine Lage sowie über allfällige Massnahmen und ob Uri die Lockerungen in den Skigebieten wieder zurücknehmen soll. Die Regierung hatte in der vergangenen Woche beschlossen, dass Take-away-Betriebe Sitzplätze anbieten dürfen – höchstens vier Personen pro Tisch. Das Alkoholverbot auf Skipisten wurde aufgehoben.

Nidwalden hat keine solchen Lockerungen vorgenommen und zeigt sich zufrieden mit dem Geschehen auf den Skipisten. «Im Moment gibt es keinen Grund, die Skigebiete wieder zu schliessen», sagt Karen Dörr, Leiterin des Gesundheitsamts Nidwalden. Der R-Wert betrug vor Weihnachten über 1, er ist aber nach Weihnachten wieder zurückgegangen. Aufgrund jüngst wieder gestiegener Fallzahlen dürfte der R-Wert allerdings bald wieder über 1 klettern. Mit dem Titlis haben Nid- und Obwalden ein gemeinsames Skigebiet. Bei einer Anpassung sprechen sich die beiden Kantone ab.

Wie sieht es auf den Pisten selbst aus? Die Skigebiete ziehen eine durchzogene Bilanz, seitdem sie am 30. Dezember wieder öffnen konnten. «Der Andrang hat sich in Grenzen gehalten», sagt etwa Stefan Kern, Mediensprecher von Andermatt Swiss Alps. Nicht zuletzt sei das windige und wechselhafte Wetter daran schuld. «Da die Möglichkeit fehlt, sich in der Wärme verpflegen zu können, blieben viele Tagesgäste fern», so Kerns Analyse. Der Tageshöchstwert lag seither bei rund 6500 Gästen, im selben Zeitraum im Vorjahr lag der Wert bei über 12'000 Personen. Insgesamt wurde in den vergangenen Tagen nur noch ein Drittel an Ersteintritten im Vergleich zum Vorjahr gezählt. Der Umsatz über die Festtage ist auf einen Viertel des Vorjahres gefallen, in der Gastronomie gar auf nur noch zehn Prozent.

Das Skigebiet auf dem Titlis zählt derzeit halb so viele Gäste wie im Vorjahr. Urs Egli, Sprecher der Titlisbahnen, erfreut sich an den Besuchern: «Wir hatten viele lachende Gesichter.» Dennoch: «Es hätte noch genügend Platz. Die Bedingungen zum Skifahren sind momentan hervorragend.» Die Schutzkonzepte würden funktionieren, sagt Egli. «Es gab sehr positive Rückmeldungen. Die Gäste fühlen sich sicher.» Auffallend auf dem Titlis war, dass sehr viele Schlittler unterwegs waren.