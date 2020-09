Schwerpunkt So stark fehlen Gruppen und Schulen in den Jugendherbergen Die Pandemie macht auch den Jugendherbergen zu schaffen. Vor allem solche wie jene in Luzern kämpfen um Übernachtungen. Derweil haben auch Campingplätze und Ferienwohnungen weniger Logiernächte verzeichnet. Nun hoffen alle Anbieter auf eine rasche Erholung. Alexander von Däniken 12.09.2020, 05.00 Uhr Drucken Teilen

Die Coronakrise wirbelt den Tourismus in der Schweiz gehörig durcheinander: Stadthotels und Restaurants beklagen massive Einbussen, während manche Unterkünfte in den Bergen immerhin von mehr Schweizer Gästen profitieren. Die Krise hat nicht nur die Hotellerie erwischt, sondern auch die sogenannte Parahotellerie. Der Begriff fasst unter anderem Kollektivunterkünfte wie zum Beispiel Jugendherbergen, Campingplätze sowie Ferienwohnungen und -häuser zusammen.

Und jeder dieser Bereiche hatte im zweiten Quartal dieses Jahres massive Einbussen bei den Logiernächten zu beklagen, wie Zahlen des Bundesamts für Statistik zeigen. So zählten die Kollektivunterkünfte von April bis Juni noch rund 190'000 Logiernächte – in den Vorjahren waren es sechsmal mehr. Auf rund die Hälfte gegenüber dem zweiten Quartal 2019 sind die Logiernächte auf Campingplätzen und Ferienwohnungen eingebrochen, wie auf folgender Grafik zu sehen ist:

Dass Kollektivunterkünfte den grössten Rückgang haben, überrascht nicht: Zu den ausbleibenden Gästen aus dem Ausland kann in Jugendherbergen noch der Umstand dazukommen, dass auch Schweizer ungern mit anderen ein Zimmer teilen – selbst wenn die Abstände eingehalten werden können. Doch André Eisele, Marketing- und Kommunikationsleiter des Dachverbands Schweizer Jugendherbergen, widerspricht: «Wir haben nach wie vor Gäste, die mit anderen das Zimmer teilen. Es handelt sich vor allem um Gruppen, die sowieso schon zusammen sind – zum Beispiel Biker oder Wanderer.»

«Unterkünfte in der Stadt weniger gefragt als jene in den Bergen»

Weil Wanderer und Biker Unterkünfte in Bergnähe suchen, stellt Eisele dasselbe fest wie die Hoteliers: «Unterkünfte in der Stadt sind weniger gefragt als jene in den Bergen.» Das gilt auch für die Stadt Luzern. Diese wird in normalen Zeiten von vielen ausländischen Gästen frequentiert – was jetzt nicht der Fall ist. Die Schweizer Gäste suchen sich derweil Unterkünfte in den Bergen. Eine Ausnahme gebe es: Die Jugendherberge im mit Luzern vergleichbaren Interlaken verzeichne im Moment etwas bessere Zahlen, «wahrscheinlich weil in der unmittelbaren Nähe viele natürliche Sehenswürdigkeiten sind», so Eisele. Die Jugi in der Stadt Luzern hingegen musste unter anderem die Öffnungszeiten an der Rezeption anpassen. Auch wegen Kurzarbeit, wie André Eisele sagt. «Ein Check-in ist tagsüber aber auf jeden Fall möglich.»

Erholung bei Camping und Ferienwohnungen (avd) Innerhalb der Parahotellerie hat die Krise die Kollektivunterkünfte, wozu die Jugendherbergen zählen, am stärksten getroffen. Doch auch die Betreiber der Campingplätze und Ferienwohnungen haben Logiernächte eingebüsst (siehe Grafik). Der TCS ist mit schweizweit 24 Plätzen der grösste Anbieter von Campingplätzen – vier davon sind in der Zentralschweiz: in Horw, Sempach, Zug und Buochs. «Der Lockdown war ein Schock. Wir waren in den Startlöchern für die Saisoneröffnung, konnten dann aber nicht starten», sagt TCS-Mediensprecher Daniel Graf. Dafür sei die Nachfrage nach der Saisoneröffnung am 6. Juni sehr hoch gewesen. Im Juni wurden schweizweit 20 Prozent mehr Logiernächte als im Vorjahresmonat verzeichnet, im August 13 Prozent. Zwar seien bisher nur 10 statt der üblichen 25 Prozent ausländische Gäste, bei den Schweizern sei das Camping dafür umso beliebter. Wegen der höheren Nachfrage wird die Saison auch in der Zentralschweiz um zwei Wochen bis am 25. Oktober verlängert. «Falls die Saison weiterhin so gut läuft wie seit Juni, sind wir guter Dinge, dass wir nicht mit Einbussen rechnen müssen», so Graf. Voraussetzung sei gutes Herbstwetter. Buchungen von Ferienwohnungen bereits über Vorjahresniveau Eine der grössten Anbieterinnen von Ferienhäusern und Ferienwohnungen ist Interhome, welche zu Hotelplan gehört. Alleine in der Zentralschweiz vermietet Interhome rund 200 Ferienwohnungen und -häuser. Das Unternehmen bietet auch Objekte im Ausland an. Mediensprecherin Bianca Gähweiler spricht von einem verstärkten Binnentourismus: «Gegenüber Vorjahr buchten in diesem Sommer deutlich mehr Schweizer Gäste eine Ferienwohnung oder ein Ferienhaus in der Heimat.» Der gleiche Trend zeichne sich auch für den Herbst ab. Die Buchungen für September und Oktober würden sogar über Vorjahresniveau liegen. «Trotzdem möchten wir nicht euphorisch sein, da der Verlauf der Pandemie nicht absehbar ist.» Ob sich die Mieter von Ferienwohnungen wie Hotelgäste vermehrt auf ländliche Gebiete konzentrieren, kann Gähweiler nicht bestätigen – für einen Vergleich sei das Angebot in den Städten zu gering. Feststellbar sei aber ein anderer Trend: «Verglichen mit dem Vorjahr verzeichneten wir in den Monaten Juni, Juli und August prozentual gesehen eine Verschiebung von 3-Sterne- hin zu 4-Sterne-Unterkünften.» Während die Schweizer fleissig buchen, verhalten sich ausländische Gäste noch zurückhaltend. Für den Herbst seien schon Objekte reserviert worden, viele Gäste aus dem Ausland hätten ihre Ferien ins nächste Jahr verschoben.

Auch die Jugendherberge in Engelberg hat wegen der Coronakrise einen Einbruch bei den Übernachtungsgästen verzeichnet. Laut Betriebsleiterin Petra Liem war Ende Februar noch alles in Ordnung, «doch schon vor dem Lockdown haben erste Gruppen ihre Buchungen storniert». Zwar hätte sie die Jugi während des Lockdowns geöffnet halten können, doch weil 44 der 114 Betten in Mehrbettzimmern liegen und Gruppen ausblieben, entschied sich Liem zur Betriebsschliessung. Seit Mitte Juni ist die Herberge zwar wieder offen.

«Doch vor allem seit Ende der Sommerferien haben wir unter der Woche kaum noch Gäste.»

Und das, obwohl die Abstandsregeln auch bei regulärem Betrieb eingehalten werden können. «Viele Gruppen sind aufgrund der Lage verunsichert», sagt Petra Liem. Diese Unsicherheit werde wohl auch in der Wintersaison anhalten. Reservationen gebe es zwar schon reichlich; zum Teil für das ganze Haus. «Aber mit Stornierungen müssen wir nun mehr rechnen.» Apropos rechnen: Die Jugi wird laut Liem trotz der schwierigen Lage in diesem Jahr über die Runden kommen; das Personal sei motiviert und könne gehalten und beschäftigt werden. «Nebst den Gruppen schätzen auch Familien, Sportler, Naturliebhaber und Einzelreisende die Jugi sehr.»

Logiernächte im zweiten Quartal um 70 Prozent eingebrochen

Laut Kommunikationsleiter André Eisele verzeichnen Bergbetriebe wie die Jugendherberge in Seelisberg mittlerweile wieder steigende Zahlen. Generell blickt er auf ein bisher abwechslungsreiches Jahr zurück: Nach dem Lockdown wurden zwar im Juni die Massnahmen gelockert und die Reisetätigkeit der Schweizer nahm merklich zu. Schul- und Gruppenreisen fanden jedoch noch keine statt. «Entsprechend verzeichneten die Schweizer Jugendherbergen im zweiten Quartal 70 Prozent weniger Logiernächte gegenüber dem Vorjahr.»

Während der Sommerferienwochen im Juli und August sei die Nachfrage sehr gut gewesen. Dennoch: «Gruppen und Schulen reisen weiterhin verhalten und die Gäste aus dem Ausland sind nach wie vor eine Seltenheit.» Für das ganze Jahr rechnen die Schweizer Jugendherbergen mit Einbussen von 30 Prozent. Die Buchungslage für die kommenden Monate sei positiv. «Wie sich die Logiernächte tatsächlich entwickeln, wird der Verlauf der Pandemie zeigen.»