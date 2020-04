So steht es um die Polizeidichte in den Zentralschweizer Kantonen In Luzern gibt es immer weniger Polizisten pro Einwohner. In anderen Zentralschweizer Kantonen fehlen ebenfalls Polizisten. 03.04.2020, 09.41 Uhr

(jwe) Der Kanton Luzern steht bei der Anzahl Einwohner pro Polizist nicht gut da: 617 Einwohnern steht ein Polizist gegenüber. In anderen Zentralschweizer Kantonen sieht die Bilanz nicht besser aus, wie «PilatusToday» schreibt. In Ob- und Nidwalden sowie in Schwyz ist die Zahl an Einwohner pro Polizist noch höher. Zug und Uri wiederum sind besser aufgestellt: