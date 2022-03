Solidarität Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine: Ob- und Nidwalden werden aktiv Mit der Bildung von Sonderstäben bereiten sich beide Kantone auf die Aufnahme und Betreuung von schutzsuchenden Personen aus dem osteuropäischen Land vor. Zudem werden Hilfsangebote der Bevölkerung koordiniert. Der Obwaldner Regierungsrat öffnet ausserdem den Geldbeutel. David von Moos 04.03.2022, 16.00 Uhr

Vor allem Frauen und Kinder flüchten aus der Ukraine. Im Bild sind Flüchtlinge in Medyka, Polen. Bild: Visar Kryeziu / AP (4. März 2022)

Der Krieg in der Ukraine hat Auswirkungen auf ganz Europa. Die aktuelle Lage im osteuropäischen Land ist dramatisch, unübersichtlich und verändert sich laufend. Hunderttausende Menschen – zu einem grossen Teil Frauen und Kinder – verlassen die Ukraine in Richtung Schengen-Raum. Bundesrätin Karin Keller-Sutter hat öffentlich bekräftigt, dass sich die Schweiz gegenüber von Betroffenen solidarisch zeigen will und die Aufnahme rasch und grosszügig erfolgen soll.

Nun werden die Kantone Ob- und Nidwalden aktiv, wie die Staatskanzleien unabhängig voneinander am Donnerstagabend respektive Freitagmorgen mitteilten. Beide Kantone wollen sich auf die umgehende Aufnahme und Betreuung von Kriegsflüchtlingen vorbereiten, «um für Herausforderungen im Zusammenhang mit der Bewältigung der Krise im eigenen Kanton gewappnet zu sein», wie es in Stans heisst.

Sonderstäbe gebildet

Nidwalden reagiert mit der Bildung eines Sonderstabes unter der Federführung von Justiz- und Sicherheitsdirektorin Karin Kayser-Frutschi sowie Gesundheits- und Sozialdirektorin Michèle Blöchliger. Dieser ist dem Amt für Militär und Bevölkerungsschutz angegliedert.

Auch in Obwalden hat das Sicherheits- und Justizdepartement als Sofortmassnahme einen Sonderstab Ukraine geschaffen, welche unter der Leitung des Sozialamts die Betreuung und Aufnahme der Kriegsflüchtlinge in Obwalden organisiert. Zuerst würden geeignete Unterkünfte gesucht und die «Strukturen für eine erfolgreiche Zusammenarbeit aller betroffenen Organisationen geschaffen», erklärt man in Sarnen. Dann müsse der Betrieb und die Betreuung organisiert und sichergestellt werden.

Anlaufstellen für Ukraine-Hilfe

Rund um den Konflikt in der Ukraine treten in Ob- und Nidwalden wie andernorts in der Zentralschweiz immer mehr Fragen zu möglichen Hilfestellungen auf.

«Die Solidarität mit den Flüchtlingen aus der Ukraine ist sehr gross, und es sind bereits erste Unterstützungsangebote aus der Bevölkerung beim Kanton eingegangen», heisst es in Sarnen. Damit die verschiedenen Hilfsangebote koordiniert werden können, wurden in Ob- und Nidwalden entsprechende Hotlines und Websites eingerichtet (siehe Fussnote). Diese werden laut den beiden Kantonen laufend mit den wichtigsten Informationen aus verschiedenen Bereichen ergänzt.

Spende von 100'000 Franken an das Rote Kreuz

Geholfen wird allerdings auch ganz unmittelbar. Als Zeichen der Solidarität hat der Obwaldner Regierungsrat beschlossen, das Schweizerische Rote Kreuz mit einer Spende von 100’000 Franken «zu Gunsten von Menschen, die aus der Ukraine flüchten müssen» zu unterstützen. Man sei über das Ausmass der Krise «zutiefst betroffen» und erachte diesen Betrag «aufgrund des grossen Ausmasses der Hilfsbedürftigkeit als angemessen». Die Spende werde aus dem kantonalen Swisslos-Fonds finanziert.

Anlaufstellen «Ukraine-Hilfe»:

- OW: Tel. 041 662 97 97, E-Mail: ukraine@ow.ch, Webseite: www.ow.ch/ukraine

- NW: Tel. 041 618 75 15, E-Mail: ukraine@nw.ch, Webseite: www.nw.ch/ukraine-hilfe