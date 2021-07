Sommerferien Preise vergleichen lohnt sich: Die Unterschiede für Coronatests in der Zentralschweiz sind riesig Ein negatives Testergebnis ist derzeit in vielen Ferien-Destinationen ein Muss. Wer sein Ferienbudget nicht zu stark belasten will, sollte vorher unbedingt die Preise vergleichen. Und auch die Auslastung der Testcenter sollte man im Auge behalten. Pascal Linder, Christian Glaus, Robert Knobel 10.07.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Wer in die Ferien will, braucht einen Coronatest – weshalb derzeit der Andrang gross ist. Hier die Warteschlange zum Covid-Test-Point auf der Messe Allmend. Patrick Hürlimann (Luzern, 9. Juli 2021)

Ab diesem Wochenende haben alle Kantone der Zentralschweiz Sommerferien – und viele Zentralschweizer freuen sich auf ihre vielleicht erste Auslandreise seit Beginn der Pandemie. Wer heuer ins Ausland reist, braucht häufig einen negativen Coronatest – in manchen Fällen trotz Impf-Zertifikat. Reisende müssen sich über die geltenden Vorschriften in ihrer Zieldestination informieren; Achtung, die Auflagen können sich täglich ändern.

Schnelltests sind gratis, das Reisezertifikat kostet teilweise

In der Zentralschweiz gibt es zahlreiche Testmöglichkeiten. Auffallend: Die Preisdifferenzen sind markant – bereits die Coronatests können das Ferienbudget ordentlich belasten. Der günstigste PCR-Test in unserer Übersicht kostet 131 Franken, der teuerste kostet 226 Franken.

Gemäss Teststrategie des Bundes stemmt der Bund grundsätzlich die Kosten für die Antigen-Schnelltests. Personen, die in der Schweiz krankenversichert sind, müssen für den Schnelltest demnach nichts bezahlen. Jedoch fallen je nach Anbieter Gebühren für die nötige Reisebestätigung an. Im Zuger Kantonsspital und im Covid Testpoint Steinen etwa kostet diese beispielsweise 20 Franken. Ausländer ohne schweizerische Krankenkasse müssen den Antigen-Schnelltest selber bezahlen – für sie lohnt sich ein vorgängiger Preisvergleich.

«Deutliche Zunahme der Nachfrage nach Tests»

Zu beachten gilt auch die Auslastung bei den Test-Anbietern. In Kanton Zug etwa, wo seit einer Woche Sommerferien sind, sagt Aurel Köpfli, Kommunikationsverantwortlicher des Gesundheitsdepartementes: «Die verschiedenen Teststellen im Kanton spüren eine deutliche Zunahme in der Nachfrage nach Tests. Dies liegt zum einen am Covid-Zertifikat, das für gewisse Anlässe benötigt wird, zum anderen auch an der Ferienzeit. Besonders an den Wochenenden ist die Nachfrage nach Tests sehr hoch. Die Testzenter an den beiden Spitälern haben die Kapazitäten entsprechend erhöht.»

Der Kanton Zug empfehle deshalb allen Personen, die sich testen lassen möchten, «möglichst frühzeitig einen Termin bei einem der Testcenter zu buchen». Zu beachten: Es werden laut Kanton auch laufend kurzfristig Termine aufgrund von Stornierungen frei. Und: Für Personen mit Symptomen sind zudem stets kurzfristig Tests möglich.

Luzern baut Öffnungszeiten von Testpoints aus

Im Kanton Luzern beginnen die Ferien erst an diesem Wochenende und damit auch erst jetzt die Reisezeit. Auf Anfrage teilte das Gesundheitsdepartement am Freitag mit, dass die Auslastung der beiden kantonalen Testpoints in der Messe Luzern und in Emmenbrücke diese Woche von Montag bis Donnerstag durchschnittlich 54,7 Prozent betrug. Über die letzten sieben Tage betrachtet (Freitag bis und mit Donnerstag) betrug die durchschnittliche Auslastung 61,9 Prozent, und nur für den Standort Luzern (ohne Emmenbrücke) betrug die durchschnittliche Auslastung in den letzten sieben Tagen (Freitag bis und mit Donnerstag) 69,8 Prozent.

Anzunehmen ist, dass mit Beginn der Reisezeit in Luzern auch die Nachfrage nach Tests noch zunehmen könnte. Der Kanton Luzern ist darauf vorbereitet: «Um in den bevorstehenden Sommerferien zusätzliche Tests zu ermöglichen, dehnte und dehnt der Kanton Luzern die Öffnungszeiten seiner Testzentren in den Monaten Juli und August 2021 stark aus», sagt David Dürr, Leiter Dienststelle Gesundheit und Sport. Seit 1. Juli 2021 sind die beiden Testpoints in Luzern und Emmenbrücke von 8 bis 19 Uhr geöffnet. «Dies bringt eine deutliche Kapazitätserweiterung.»

In Luzern wurden die Öffnungszeiten beim Testzentrum auf der Allmend ausgeweitet. Bild: Patrick Hürlimann

In Luzern ist die Schlange vor dem Testzentrum grösser als jene vor dem Impfzentrum

Ein Augenschein beim Testzentrum Allmend in Luzern am Freitag zeigte: Die Schlange ist länger als beim Impfzentrum nebenan. Wer trotz spontaner Testmöglichkeiten beim Zentrum auf der Allmend einen Termin buchen wollte, musste das entweder früh machen oder brauchte starke Nerven. Vielfach zeigte die Website kurz vor dem Wochenende keinen einzigen freien Termin mehr an. Nur wer die Seite regelmässig aufrief, fand plötzlich doch noch ein Zeitfenster.

Ähnlich ist das auch auf der Website des Luzerner Kantonsspitals (Luks). Sind beim ersten Besuch alle Termine weg, sind eine Stunde später plötzlich Dutzende neue freigeschaltet. Luks-Sprecher Markus von Rotz erklärt auf Anfrage, dass die Zahl der Tests pro Tag schwank und von Donnerstag bis Samstag stark zunimmt. Dann seien die Testmöglichkeiten nahezu ausgeschöpft: «Dies führen wir auf Reisemöglichkeiten und die jüngsten Lockerungsschritte des Bundes, verbunden mit Testauflagen, zurück», so von Rotz. In Luzern führt das Luks bis zu 160 Tests pro Tag durch, in Wolhusen bis zu 30. In Sursee sind es von Montag bis Freitag 80 Tests pro Tag. Termine können maximal sieben Tage im Voraus gebucht werden. Die Lage und Anforderungen ändern sich laufend, abhängig von den Einreisebestimmungen beliebter Feriendestinationen, sagt von Rotz:

«Wir beobachten die Entwicklung aufmerksam und können je nach Situation Anpassungen vornehmen.»

Damit auch jene zum Test kommen, die Symptome zeigen oder mit Infizierten Kontakt hatten, schaltet das Luks täglich laufend neue Termine auf. «So können wir flexibel auf die Nachfrage reagieren.»

Vom grossen Andrang ist im Testcontainer beim Spitalhaupteingang in Luzern aber am Freitag nichts zu merken. Wer hier vorbeikommen will, braucht einen Termin und sollte genau pünktlich erscheinen. Nur eine Handvoll Testwillige sind am Freitagmittag vor Ort. Das Personal wirkt leicht gestresst, wäre an anderen Tagen vielleicht freundlicher. Doch der Ablauf ist speditiv, der Besuch nach wenigen Minuten vorbei, das Resultat nach einem Schnelltest ebenso rasch verfügbar. Und so ist die bange Frage, ob man den geplanten Ferien positiv entgegenblicken kann, rasch beantwortet: Corona negativ.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Hier die grossen Übersicht, wo man sich in den sechs Zentralschweizer Kantonen testen lassen kann:

In der Zentralschweiz gibt es zahlreiche Testmöglichkeiten – ein Preisvergleich lohnt sich. Bild: Sandra Ardizzone



Kantonsspital Nidwalden Stans: PCR-Test: 170 Franken

Kantonsspital Obwalden Sarnen: PCR-Test: 165 Franken

Kanton Uri

Kantonsspital Uri Altdorf: PCR-Test: 147 Franken

Hinweis: Diese Übersicht bietet keine Gewähr auf Vollständigkeit. Weitere Apotheken bieten Antigen-Schnelltests an. Zudem sind PCR-Tests sowie Antigen-Schnelltests in vielen Hausarztpraxen möglich.