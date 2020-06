Spendables Zug, zurückhaltendes Luzern: So tief greifen die Zentralschweizer Kantone in der Coronakrise in die Kasse Die Zentralschweizer Kantone unterstützen die Wirtschaft sehr unterschiedlich. Das ist auch gut so, heisst es aus den Finanzdepartementen und der Wirtschaft. Letztere mahnt aber zur Zurückhaltung. Alexander von Däniken 06.06.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Es sind Milliarden, die der Bund für die Stützung der Wirtschaft ausgibt. Allen voran für die Kurzarbeitsentschädigung, Direktzahlungen und Bürgschaften für Kredite. Den Kantonen steht es grundsätzlich frei, ob sie zusätzliche Massnahmen ergreifen wollen. Diese Freiheit führt zu ganz unterschiedlichen Lösungen, wie eine Umfrage bei den Zentralschweizer Kantonen zeigt:

Der Kanton beschränkt sich aufs Notwendigste. Luzern federt zusammen mit Bund und Gemeinden die finanziellen Auswirkungen der Covid-19-Massnahmen auf die institutionelle familienergänzende Kinderbetreuung ab. Für diese Ausfallentschädigung erwartet der Kanton Ausgaben von maximal 4 Millionen Franken. Ebenfalls zusammen mit dem Bund werden Ausfallentschädigungen für Kulturunternehmen und Kulturschaffende ausgesprochen. Die Regierung hat einen Betrag in der maximalen Höhe von 5,8 Millionen Franken bewilligt, was dem Bundesbeitrag entspricht.

Eingang des Luzerner Regierungsgebäudes. Bild: Jakob Ineichen

Für die Stützung des Tourismus lässt der Kanton 700'000 Franken springen. Dazu kommt eine Bürgschaft für Kredite zu Gunsten von Start-ups in der Höhe von 2 Millionen Franken. Die Luzerner Kantonalbank hat – ohne Bürgschaft des Kantons – Kredite von 100 Millionen Franken für KMU-Soforthilfe bereitgestellt – zusätzlich zu den Covid-19-Krediten des Bundes.

Der Kanton Zug hat einen A-fonds-perdu-Beitrag in der Höhe von 20 Millionen Franken für Selbstständigerwerbende, Einzel- und Kleinunternehmen bereitgestellt. Start-ups werden mit 5 Millionen Franken unterstützt. Gar 60 Millionen Franken ist es der Zuger Regierung wert, die Steuern für die Jahre 2021 bis 2023 von 82 auf 80 Prozent zu senken. Der Antrag liegt beim Parlament. Beantragt werden auch zusätzliche Steuerabzüge in der Höhe von 20 Millionen Franken pro Jahr.

Das Regierungsgebäude von Zug. Bild: Stefan Kaiser

Bis zu einer Grenze von 3,6 Millionen Franken werden Elternbeiträge an Kitas und Tagesfamilien bezahlt. Kultur und Sport werden mit maximal je 5 Millionen unterstützt. Für Einzelunternehmen, Selbstständigerwerbende und KMU mit Hauptsteuerdomizil im Kanton Zug übernimmt der Kanton eine Kreditausfallgarantie von 100 Millionen Franken. Zehn Geschäftsbanken übernehmen ein Darlehensrisiko von maximal 15 Millionen Franken.

Wie Luzern ist der Kanton Schwyz zurückhaltend mit eigenen Massnahmen. Für 1 Million Franken werden Sport und Kultur direkt unterstützt; für 2,5 Millionen wird ein Impulsprogramm gestartet, das unter anderem eine Marketingkampagne enthält. Der Kanton beteiligt sich am Start-up-Bürgschaftsprogramm des Bundes mit 2,5 Millionen Franken. Weitere Bürgschaften gibt es vom Kanton für Kredite an KMU; 47,5 Millionen sind hier vorgesehen.

Ebenfalls auf Bürgschaften statt auf direkte Finanzhilfe setzt der Kanton Nidwalden. Demnach haben alle Nidwaldner Unternehmen die Möglichkeit, an einem kantonalen Kreditprogramm teilzunehmen. Der Gesamtbetrag der Bürgschaftsverpflichtungen beträgt 20 Millionen Franken. Für Kredite, welche von den Banken vergeben werden, verbürgt der Kanton einen Anteil von 85 Prozent.

Zusätzlich wurde von privater Seite ein Covid-19-Fonds für Nidwaldner Kleinunternehmen (bis zehn Vollzeitangestellte) geschaffen, welcher von der kantonalen Wirtschaftsförderung treuhänderisch verwaltet wird. Firmen, welche die Anforderungen erfüllen, erhalten maximal 10'000 Franken, der Beitrag muss nicht zurückgezahlt werden. Aktuell liegen rund 3,5 Millionen Franken im Fonds.

Eine private Initiative ist auch im Kanton Obwalden entstanden. Für Härtefälle von Familien, Alleinerziehenden, Einzelpersonen, Kleinbetrieben und Vereinen stehen derzeit rund 5 Millionen Franken bereit. Ebenfalls 5 Millionen hat der Kanton für einen Fonds der Obwaldner Kantonalbank gesprochen. Mit diesem Unterstützungsfonds vergibt die Bank den Obwaldner KMU dieses Jahr zinslose Darlehen von bis zu 25'000 Franken. Der Kanton wiederum zahlt 100'000 Franken aus dem Swisslos-Fonds an Ausfallentschädigungen für Kulturschaffende und Kulturunternehmen.

Der Kanton Uri hat für die Abfederung der wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie 1,1 Millionen Franken aus dem Wirtschaftsförderungsfonds zur Verfügung gestellt. Beiträge erhalten Urner Unternehmen und Selbstständige.

Alle Zentralschweizer Kantone haben zudem Fristerstreckungen fürs Einreichen der Steuererklärung und andere Massnahmen beschlossen, um natürlichen oder juristischen Personen entgegenzukommen. Die Kantone betonen: Massgeschneiderte Lösungen seien wichtig.

Die Zurückhaltung vieler Kantone ist ganz im Sinne des Luzerner KMU- und Gewerbeverbands, wie eine Umfrage unter den Mitgliedern kürzlich ergeben hat. Dasselbe Bild hat auch die Industrie- und Handelskammer Zentralschweiz (IHZ) von ihren Mitgliedern erhalten. «Wir stehen hinter den Instrumenten des Bundes: der Kurzarbeitsentschädigung und den Überbrückungskrediten», sagt Direktor Adrian Derungs. «Dass die Kantone eigene Massnahmen ergriffen haben, ist auch richtig. Aber mit Mass und ohne, dass ein Wettbewerb darüber entsteht, wer wie viel in die Wirtschaft steckt.»

Adrian Derungs. Bild: Nadia Schärli

Ob jetzt Zug schon zu viel gemacht hat, will Derungs nicht beurteilen – zumal dieser Kanton nicht zum Verbandsgebiet gehört. Die IHZ unterstützt nicht automatisch Forderungen nach einer Verlängerung der Kurzarbeit. «Irgendwann muss der Staat die Wirtschaft wieder in die Eigenständigkeit entlassen», sagt Derungs. Auch wenn das bedeuten kann, dass in einzelnen Unternehmen oder Branchen Personal entlassen werden müsse. Denn der Wunsch der Zentralschweizer Unternehmen ist laut dem IHZ-Direktor klar: «Ich habe in dieser Zeit nicht einen Anruf erhalten, bei dem gefordert wurde, wir sollten uns um mehr staatliche Unterstützung bemühen.»