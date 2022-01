Spendensammlung Rekord für die LZ-Weihnachtsaktion mit 5'695'426 Franken: So vielen Menschen haben Sie geholfen Die LZ-Weihnachtsaktion hat mit 5'695'426 Franken ein Rekordergebnis erzielt. Dies dank Spenden unserer Leserinnen und Leser. Dieses Ergebnis sorgt für riesige Freude. Arno Renggli 06.01.2022, 17.00 Uhr

Unsere Region beweist erneut riesige Solidarität für Zentralschweizerinnen und Zentralschweizer in Not – die LZ-Weihnachtsaktion darf ein Rekordergebnis vermelden: Fast 5,7 Millionen Franken haben Einzelpersonen, Familien und Unternehmen gespendet. Das sind über 300'000 Franken mehr als beim letztjährigen Rekordergebnis. Ihnen, liebe Spenderinnen und Spender, danken wir aus ganzem Herzen für Ihre wertvolle Unterstützung.

Bereits hat der Beirat einen grossen Teil der 3520 eingegangenen Hilfsgesuche geprüft, entsprechend sind die allermeisten Spendengelder schon jetzt notleidenden Menschen zugutegekommen. Insgesamt sind nicht weniger als 18'752 Spenden getätigt worden. Auch dies beweist die breite Akzeptanz und Unterstützung der LZ-Weihnachtsaktion durch die Bevölkerung.

70 Millionen Franken seit der Gründung von 1996

Die LZ-Weihnachtsaktion, die zum 26. Mal durchgeführt worden ist, hat seit der Gründung im Jahre 1996 fast 70 Millionen Franken gesammelt und rund 52'000 Hilfsgesuche geprüft. Sie ist die mit Abstand erfolgreichste Sammlung einer Schweizer Zeitung.

Und sie geht weiter. Spenden kann man das ganze Jahr über, Einzahlungen werden ab jetzt der nächsten Sammlung angerechnet, die im November 2022 offiziell starten wird.

Einige Menschen, denen wir helfen konnten, durften wir in den letzten Wochen in der Zeitung porträtieren. Dass sich Betroffene für einen Bericht zur Verfügung stellen, braucht Mut und ist nie Bedingung für unsere Hilfe. Sie tun es freiwillig, um die LZ-Weihnachtsaktion ihrerseits zu unterstützen.

Ihre Schicksale, aber auch ihr Mut und familiärer Zusammenhalt, haben uns immer wieder berührt. Und natürlich ist bei allen von ihnen die schwierige Zeit noch längstens nicht vorbei.

Kleiner Bub mit Leukämie muss wohl bald wieder ins Spital

So etwa bei der Luzerner Familie, wo der kleinste Sohn an Leukämie erkrankt ist. Wie leider zu erwarten war, zeigt die Chemotherapie wieder stärkere Nebenwirkungen. Der eigentlich lebhafte Bub hat einiges von seiner Energie eingebüsst, und die ganze Familie muss sich auf einen neuerlichen stationären Spitalaufenthalt des Kleinen einstellen. Zudem ist unsicher, ob die beiden älteren Geschwister in die Schule gehen können, weil jedes Ansteckungsrisiko für den Bruder vermieden werden muss. «Die ganze Situation ist sehr belastend», berichtet uns die Mutter der drei Kinder. «Wir hoffen, dass wir die nächsten Wochen gut überstehen und es dann besser wird.» Natürlich bleibt die LZ-Weihnachtsaktion mit der Familie in Kontakt.

Bereits zum zweiten Mal durften wir über Andrea berichten. Das inzwischen dreijährige Nidwaldner Mädchen, das vor eineinhalb Jahren bei einem Unfall schwerste Verbrennung erlitt, hat in den letzten Monaten grossartige Fortschritte erzielt, der ganzen Familie und auch uns viel Freude bereitet.

«So schlimm das Jahr 2020 für uns war, so positiv ist es 2021 gelaufen»,

hat uns die Familie gemeldet. Und ein weiterer grosser Lichtblick: Vor wenigen Tagen haben Andrea und ihr Bruder Thomas ein Geschwisterchen bekommen.

Gute Nachrichten haben wir auch aus dem Kanton Uri erhalten. Die Bäuerin, deren Nieren praktisch nicht mehr funktionieren, kann durch eine passende Organspende vielleicht bald eine neue Niere erhalten. Damit könnte sie endlich wieder gesund werden und mit voller Kraft ihre zentrale Rolle in der Familie ausüben. Denn das Leben auf dem Hof in der Bergzone und mit vier Kindern ist auch unter normalen Umständen schon eine alltägliche Herausforderung. Doch die Familie, die wir unterstützen durften, startet mit grosser Zuversicht ins neue Jahr.

Wenn Elternteile betroffen sind, dann immer auch ihre Kinder

Armut und Not haben auch bei uns sehr viele Gesichter. Zu den grössten Armutsrisiken gehört, alleinerziehend zu sein. Solche Situationen entstehen längst nicht nur durch Trennungen, sondern auch durch Schicksalsschläge, wenn ein Elternteil vielleicht sogar stirbt. Die LZ-Weihnachtsaktion hat auch dieses Jahr sehr viele alleinerziehende Mütter und Väter unterstützt. Und damit auch ihre Kinder.

Dankesschreiben von Menschen, denen wir helfen durften: «Licht, Wärme und neue Kraft geschenkt» Wir haben viele Dankesschreiben erhalten von Menschen, denen wir helfen durften. Eine Mutter von zwei Kindern, die nach einem Schicksalsschlag körperlich behindert ist, schrieb uns: «Ihre Unterstützung wird mir helfen in der schweren Zeit, die ich gerade durchmache. Herzlichen Dank an Sie, vor allem Ihre Spenderinnen und Spender.» Ein betagter Mann, dessen Ehefrau dieses Jahr gestorben ist, meldete uns: «Sie haben mir ein ÖV-Abo geschenkt. Dank diesem fällt es mir viel leichter, meine sozialen Kontakte zu pflegen. Das ist extrem wertvoll für mich.» Eine Familie schickte folgende Zeilen: «Wir konnten dank Ihrer Hilfe unseren Kindern dringend nötige Winterkleider kaufen. Als es richtig kalt wurde, waren wir besonders dankbar. Als Familie mit knappen finanziellen Mitteln ist es nicht immer einfach. Aber Sie haben uns neuen Mut geschenkt.» Eine andere Familie, die in schwere Not geraten war, schrieb uns: «Wir sind tief gerührt und können unser Glück kaum fassen. Was wir dank Ihnen erfahren durften, ist ein strahlendes Licht auf dem Lebensweg. So haben unsere Herzen neue Kraft erhalten.» Auch von sozialen Behörden und Institutionen, die für Notleidende Hilfsgesuche einreichen, haben wir viele Rückmeldungen erhalten. Stellvertretend bringt diese auf den Punkt, was die LZ-Weihnachtsaktion bedeutet: «Wir bedanken uns herzlich für die Hilfe. Es ist unglaublich, wie grossherzig sich die Leserinnen und Leser der ‹Luzerner Zeitung› und ihrer Regionalausgaben auch dieses Jahr gezeigt haben. Echte Solidarität ist das schönste Weihnachtsgeschenk überhaupt. Die Weihnachtsaktion ist für die ganze Zentralschweiz nicht mehr wegzudenken.» (are)

Ohnehin sind von den meisten Notsituationen direkt oder indirekt auch junge Menschen betroffen. Und oft erleben sie dadurch nicht nur viel Leid oder geraten sie ins Hintertreffen gegenüber Gleichaltrigen, sondern müssen Aufgaben übernehmen, die sie an die Grenzen dessen bringen, was sie schaffen können. Etwa wenn sie mithelfen, einen Elternteil zu pflegen, zu jüngeren Geschwistern zu schauen und die Haushaltsarbeit mit zu bestreiten.

Alten Menschen aus der sozialen Isolation heraushelfen

Auch das Alter kann zum Armutsrisiko werden. Zwar geht es in der Schweiz den meisten betagten Menschen materiell gut bis sehr gut. Aber mehr von ihnen, als man vermutet, können sich nur das Allernötigste leisten. Und dies oft nach einem arbeitsreichen Leben. Ihre Not ist die stillste, denn viele von ihnen sind es nicht gewohnt oder haben Hemmungen, um Hilfe zu fragen.

Besonders schlimm wird es meistens, wenn der langjährige Partner stirbt. Denn nun akzentuiert sich auch eine mögliche Einsamkeit, zumal Kontakte ohnehin immer weniger werden und schwerer zu pflegen sind. Die LZ-Weihnachtsaktion konnte mit teils ganz bescheidenen Beiträgen helfen, ältere Menschen aus sozialer Isolation herauszuholen und ihnen neuen Lebensmut zu schenken.