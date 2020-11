Spitäler in Uri, Ob- und Nidwalden erhalten erste Schnelltests, doch eingesetzt werden sie noch nicht Der Bund hat die Kantone mit den Coronaschnelltests überrumpelt: Seit Montag können sie eingesetzt werden. Doch viele Fragen sind noch nicht geklärt. Christian Glaus 03.11.2020, 18.54 Uhr

Eine Apothekerin in Schutzkleidung bereitet einen Covid-19-Antigen-Schnelltest vor. Bild: Gaetan Bally / Keystone (Zürich, 3. November 2020)

Die Kantone setzten grosse Hoffnungen in die neuen Antigen-Schnelltests. Mit diesen soll das Contact-Tracing effizienter werden. Statt bis zu 48 Stunden warten Patienten noch ein paar Minuten, bis sie Gewissheit haben. Haben sie sich mit dem Coronavirus infiziert, können sie sich noch schneller isolieren und ihre Kontakte informieren.

Seit Montag können die Schnelltests eingesetzt werden. Darüber hatte der Bundesrat vor einer Woche informiert – und mit seiner Ankündigung offensichtlich die Kantone überrumpelt. Die Schnelltests sind deshalb noch nicht eingeführt, die Abklärungen vielerorts noch im Gang. Im Kanton Obwalden steht inzwischen fest, dass 13 Ärzte die Corona-Schnelltests anbieten werden, wie Patrick Csomor, Leiter des Gesundheitsamts, am Dienstagabend bekannt gab. Das Kantonsspital hat bereits Schnelltests erhalten, wird diese aber nicht selber durchführen. «Wenn, dann wird das im neu aufgebauten Testzentrum gemacht», sagt Csomor. Ein definitiver Entscheid sei aber noch nicht gefallen. Der Grund: Obwohl der Abstrich weiterhin durch die Nase erfolgt, unterscheiden sich die Abläufe bei der Analyse der entnommenen Probe.

Kantonsspital Nidwalden erhält im ersten Monat 2000 Schnelltests

In Nidwalden geht man davon aus, dass jene Hausärzte, welche die herkömmlichen PCR-Tests anbieten, auch die Schnelltests bestellen können. Pro Praxis steht für den ersten Monat ein Kontingent von 100 Schnelltests zur Verfügung. Das Kantonsspital Nidwalden soll für den ersten Monat 2000 Schnelltests erhalten. Dieses prüft nun die Einführung der Schnelltests, wie Spitaldirektor Urs Baumberger bestätigt. Noch brauche es aber weitere Abklärungen. Ausserdem müsse das Personal geschult werden:

Das Kantonsspital Uri hat Schnelltests bestellt, wie Sprecherin Nadine Schnüriger bestätigt. Der Zeitpunkt der Einführung sei aber noch nicht abschliessend definiert, weil Prozesse noch aufeinander abgestimmt werden müssten. Auch die Anzahl möglicher Tests sei noch zu definieren.

Kantonsapothekerin koordiniert Beschaffung

Die Beschaffung der Schnelltests wird über die Kantonsapothekerin organisiert. Regula Willi ist für die Kantone Schwyz, Uri, Ob- und Nidwalden sowie Glarus zuständig – und hat derzeit alle Hände voll zu tun. Denn der Bund gibt nur grob vor, dass Spitäler, Testcentren Arztpraxen und Apotheken Schnelltests durchführen können. Die Kantone definieren dann ihrerseits, welche Dienstleister zum Zug kommen.

Schweizweit sollen pro Tag 50'000 Schnelltests zur Verfügung stehen. Sie werden proportional zur Einwohnerzahl auf die Kantone verteilt. Heisst: Nidwalden steht künftig ein Kontingent von rund 250 Tests pro Tag zur Verfügung, in Obwalden sind es rund 220 und in Uri 210. Die bezugsberechtigten Betriebe werden Regula Willi von den Kantonen gemeldet. Sie gibt die Daten an die Lieferanten der Schnelltests weiter. Erst dann können Bestellungen aufgegeben werden. Die ersten Schnelltests sollten in den nächsten Tagen an die Betriebe geliefert werden. Willi sagt:

Dass Schnelltests entwickelt werden und zum Einsatz kommen sollen, ist schon länger bekannt. Trotzdem hat der Bund die Kantone erst letzte Woche kurzfristig über die Zulassung der Tests informiert. Auch wie gross die Kontingente sind und wie genau die Kantone in die Verteilung miteinbezogen werden, erfuhren sie erst vergangene Woche. Eine ziemliche Hauruck-Übung, bestätigt Regula Willi.

Die Schnelltests werden in erster Linie von den Grundversorgern (Hausärzten, Spitälern) und Testcentren angeboten. Apotheken werden nicht im ersten Schritt beliefert. Dies insbesondere deshalb, weil sie zuerst die fachliche Qualifikation für die Probeentnahme erwerben müssen. Zudem müssen sie eine Trennung zwischen Covid-Patienten und anderen Kunden sicherstellen.

Wie behält man als Patient hier noch den Überblick? «Einfach reinspazieren und einen Schnelltest machen lassen, macht keinen Sinn», sagt Willi. Der Schnelltest sei nur bei Patienten mit Symptomen angezeigt und auch nur in der Anfangsphase (innerhalb der ersten vier Tage). Patienten sollten sich telefonisch beim Hausarzt melden. Dieser entscheidet, ob und wie getestet wird.

Grosses Bedürfnis bei Patienten

In Nidwalden wurden die Ärzte am Dienstag vom Kanton über das Vorgehen informiert. Alex Suter, Vizepräsident der Unterwaldner Ärztegesellschaft, führt selber auch Coronatests durch. Er werde die Schnelltests bestellen, «weil ich ein enormes Bedürfnis meiner Patienten spüre». Mehr als die Hälfte frage nach den Schnelltests. «Die Schwierigkeit wird sein, diese richtig einzuteilen», sagt Suter. Priorität dürften jene Patienten haben, die beispielsweise wegen der Arbeit auf ein rasches Resultat angewiesen sind.

In einem Schreiben hatte die Ärztegesellschaft FMH ihren Mitgliedern mitgeteilt, dass die Schnelltests zu Beginn nur beschränkt zur Verfügung stehen und weniger zuverlässig seien als die herkömmliche Methode. Jedes fünfte Resultat soll fälschlicherweise negativ ausfallen. Suter ist sich dessen bewusst. Entscheidend sei, dass man die Tests entsprechend den Weisungen des Bundes einsetze. Ausserdem rechnet Suter mit einer baldigen Änderung der Richtlinien. «Der Wandel ist extrem, jeden Tag kommen neue Infos hinzu.»