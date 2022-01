Ausländische Buchungen in Urschweizer Hotels bleiben bisher aus

Sportferien Ausländischer Buchungsansturm auf Urschweizer Hotels bleibt bisher aus – trotz lascherer Massnahmen in der Schweiz Man könnte meinen, die diesjährigen Sportferien würden aufgrund weniger strikter Coronamassnahmen vermehrt deutsche Gäste in die Urschweizer Hotels locken. Doch eine kurze Umfrage zeigt: Nur wenige Hoteliers verzeichnen einen Anstieg bei den Buchungen. Stefanie Geske Jetzt kommentieren 31.01.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

In Engelberg (im Bild die Rotair auf den Titlis) und auch auf der Frutt verzeichnen die Hotels mehr Gäste aus dem angrenzenden Ausland. Bild: Manuela Jans-Koch (Engelberg, 14. Januar 2022)

Die Sportferien nahen – und mit ihnen die Lust auf unbeschwerten Spass im Schnee. Es scheint, als lockten nun die in der Schweiz weniger strikten Schutzmassnahmen zahlreiche Skihungrige aus Deutschland und Österreich in die Zentralschweizer Berge. Denn anders als im vergangenen Jahr dürfen hierzulande die Gäste wieder auf der Terrasse geöffneter Restaurants Platz nehmen. Viele Gäste sind geimpft oder genesen und haben ein Coronazertifikat. Einen Buchungsanstieg bei ausländischen Gästen verzeichnet zumindest Hugo Magnusson, CEO der Ski Lodge Engelberg:

«Jetzt, wo die meisten Menschen bereits infiziert sind oder die Auffrischung erhalten haben, sehen wir einen Anstieg der Buchungen – insbesondere für Februar und März.»

Dank der deutlich lockereren Coronamassnahmen in der Schweiz konnten die Hoteliers ihre Resorts offen halten – und würden damit im Vergleich zum vergangenen Jahr wieder ein zuverlässiges Reiseziel darstellen. «Wenn die Menschen reisen können, werden es auch die meisten von ihnen tun», so Magnusson. «Ein weiterer wichtiger Faktor der gestiegenen Nachfrage ist, dass die Menschen sehr aufgeregt sind, wieder in den Skiurlaub zu fahren – nachdem sie letztes Jahr nicht in die Skigebiete reisen konnten.»

Frutt und Engelberg sehen mehr Buchungen

Spüren auch andere Hotels in der Urschweiz von ihren ausländischen Gästen den gewachsenen Wunsch, in den Skiurlaub zu fahren, ohne Angst vor einer «Schliessung des Landes» haben zu müssen?

Ein weiteres Hotel im Kanton Obwalden verzeichnet zumindest ebenfalls einen Anstieg der Buchungen aus Deutschland. Gemäss Alexandra Ellerkamp, Cluster Director of Marketing & Communications, gibt es im Frutt Mountain Resort, welches zur «Kempinski»-Kette gehört, einen «signifikanten Zuwachs» bei den Buchungen.

«Im Vergleich zum Vorjahr zeichnet sich eine Verdoppelung der Reservierungen aus Deutschland ab.»

Dies erklärt sich Ellerkamp vor allem vor dem Hintergrund des dortigen Lockdowns im vergangenen Winter und dem Bekanntheitsgrad von «Kempinski» in Deutschland.

Auch auf der Frutt gibt es mehr Buchungen. Bild: Dominik Wunderli

Ebenfalls leicht angestiegen sind die Buchungszahlen im Titlisgebiet. «Die Logiernächte unserer deutschen Gäste sind gegenüber dem Vorjahr leicht angestiegen, von sprunghaft kann jedoch nicht die Rede sein», so Urs Egli, Leiter Marketing der Titlis-Bergbahnen. Dass der Anstieg nur minimal ist, erklärt sich Egli so:

«Die Reisebedingungen sind für internationale Gäste nach wie vor erschwert.»

Im Kanton Nidwalden spürt die Hotellerie bisher noch keine grosse Lust auf Sportferien: «Anfragen kommen in unserem Kanton bis jetzt eher sehr kurzfristig rein – und meist von Einheimischen», erklärt Josef Lussi-Waser, Präsident von Nidwalden Tourismus. Aus dem Ausland kämen bisher eher wenige Anfragen. Dies wohl auch, weil Nidwalden mehr auf Tagestouristen ausgerichtet sei statt auf Pauschaltouristen. Die kurzfristigen Anfragen seien wohl auch darauf zurückzuführen, dass Nidwalden vom Elsass, von den Vogesen und auch aus Süddeutschland sehr schnell erreichbar ist. Da müsse nicht zwingend frühzeitig gebucht werden. Für konkretere Aussagen ist es laut Lussi-Waser derzeit noch etwas zu früh. «Bis zu den Sportferien geht es ja noch ein wenig.»

Keine Buchungen aus dem Nachbarland Deutschland verzeichnet hingegen das Hotel Engel in Emmetten. Gemäss Gastgeberin Jacqueline Würsch werde das Hotel Engel zu 90 Prozent nur von Stammgästen aus der Schweiz gebucht. Wiederkehrende Wintergäste kommen dieses Jahr lediglich aus Belgien und Holland.

Auch im Kanton Uri werden die Hotels nicht von deutschen Gästen überrannt. «Im Urner Unterland beziehungsweise bei uns in der Tourist Information ist kein verstärkter Trend von Buchungen aus Deutschland erkennbar. Unsere kleinen Skigebiete sind aber wahrscheinlich auch nicht auf dem Radar der Mehrheit der Gäste aus Deutschland», erzählt Uri-Tourismus-Geschäftsführer Maurus Stöckli auf Anfrage.

Ähnlich lautet es auch in der Region Andermatt-Urserntal: «Wir sind nach wie vor gut gebucht. Veränderungen gibt es aber keine», heisst es von Tourismusdirektor Thomas Christen. Die deutschen Gäste würden zwar den Weg nach Andermatt «einewäg» finden. «Aber es kommen nicht mehr als sonst», so Christen weiter. Eine Veränderung der Buchungszahlen erwarte er nur, sollte Deutschland die Schweiz wieder als Risikoland einstufen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen