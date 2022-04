André Bachmann zieht in Kirchenrat der Katholischen Kirche ein

Stadt Luzern André Bachmann zieht in den Kirchenrat der Katholischen Kirche ein – Präsidentin klar bestätigt Am Sonntag haben die 25'000 Stimmberechtigten der Katholischen Kirche der Stadt Luzern ihre Exekutive gewählt. Es ist eine Richtungswahl. Simon Mathis,Martin Messmer 03.04.2022, 14.27 Uhr

Von oben links: Bachmann André (neu), Bertschmann-Schmid Susanna (bisher), Brantschen Christian (neu), Frye Urban (neu), Pfaff Arun Fabian (neu), Plersch Jurt Stephanie (neu), Widmer Marianne (neu) und Zeier-Rast Michael (neu).

Das gab es in den letzten Jahrzehnten nie: Ein Urnengang für Gesamterneuerungswahl in die Exekutive der Katholischen Kirche der Stadt Luzern. Bisher hatten die rund 25'000 Stimmberechtigten nichts zu wählen, aus dem einfachen Grund, weil es immer stille Wahlen gab.

Nun also fand diesen Sonntag die Wahl statt. Die Stimmbeteiligung betrug 13 Prozent. Von 23'746 Stimmberechtigten legten 3024 eine gültige Stimme ein. Folgende Kandidatinnen und Kandidaten erreichten das absolute Mehr von 1415 Stimmen:

Gewählt sind: Susanna Bertschmann-Schmid (bisher): 1898 Stimmen Stephanie Plersch Jurt (neu): 1810 Stimmen André Bachmann (neu): 1538 Stimmen

Von links: Die neu Gewählten Stephanie Plersch Jurt, Susanna Bertschmann-Schmid und André Bachmann. Bild: Simon Mathis (Luzern, 3. April 2022)

Nicht gewählt sind: Arun Fabian Pfaff (neu): 1329 Stimmen

Christian Brantschen (neu): 1241 Stimmen

Michael Zeier-Rast (neu): 1094 Stimmen

Marianne Widmer (neu): 1012 Stimmen

Urban Frye (neu): 884 Stimmen

Um den letzten Sitz zu besetzen, wird es am 8. Mai zu einem zweiten Wahlgang kommen. Wer dann antritt, ist zurzeit noch offen.

Dieser historische Wahlsonntag der Katholiken in der Stadt Luzern dürfte richtungsweisend sein. Susanna Bertschmann-Schmid, Christian Brantschen, Arun Fabian Pfaff und Stephanie Plersch Jurt von der Liste 4 «Kraftvoll in die Zukunft» stehen eher dafür, am bisherigen Kurs der Kirche festzuhalten, während André Bachmann, Urban Frye und Marianne Widmer von den Listen 5 und 6 «Aufbruch» und «Kirche geht weiter» für eine eher liberale, grüne und feministische Politik sorgen wollen.