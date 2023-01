107 Exponate Museum Bellpark erwirbt bedeutende private Krienser Holzmaskensammlung Unter den 107 Krienser Schreck- und Charaktermasken der Sammlung von Robert Ottiger sind sogar welche aus dem frühen 19. Jahrhundert. Für Museumsleiter Hilar Stadler ist der Ankauf «aussergewöhnlich». Roman Hodel Jetzt kommentieren 28.01.2023, 05.00 Uhr

Argwöhnisch oder furchterregend blickende Krienser Holzmasken hängen bereits seit der vergangenen Fasnacht in der obersten Etage des Bellparks. Das Museum zeigt in der Ausstellung «Krienser Holzmasken. 1970 bis heute» rund 75 Exponate, meist Leihgaben. Ab sofort erhalten diese in zwei Vitrinen Gesellschaft – und zwar von einigen weiteren Holzmasken, die erst noch dem Museum selber gehören. Neuerdings.

In diesen Vitrinen zeigt das Museum Bellpark eine Auswahl der erstandenen Masken. Robert Ottiger (von links, Sohn des verstorbenen Sammlers), Museumsleiter Hilar Stadler, Galli-Zünftler Michael Schärli und Patrick Ambord von der Albert-Koechlin-Stiftung freuen sich darüber. Bild: Dominik Wunderli (Kriens, 26. Januar 2023)

Es handelt sich um eine Auswahl der 107 Krienser Holzmasken, die das Museum Bellpark aus der Privatsammlung von Robert Ottiger (1928–2016) erworben hat. Gemäss Museumsleiter Hilar Stadler habe man sich bereits zu Lebzeiten Ottigers um diesen Ankauf bemüht. Er sagt: «Die Sammlung ist sehr gefragt und es war uns sehr wichtig, dass diese zusammen und insbesondere in Kriens bleibt.» Er spricht denn auch von einem «aussergewöhnlichen Ereignis». Die Sammlung sei vergleichbar mit Beständen der Galli-Zunft oder des Museums Rietberg in Zürich.

Laut Stadler wäre der Erwerb ohne finanzielle Beteiligung der Albert-Koechlin-Stiftung und das Entgegenkommen der Erben Ottigers nicht möglich gewesen. Den Betrag möchten die Involvierten nicht nennen. Bei der Verhandlung, die sich über mehrere Monate zog, stand dem Museum der Galli-Zünftler und Brauchtumsexperte Michael Schärli beratend zur Seite. Er sagt: «Es gibt immer stille Sammler, von denen man nicht weiss, doch Ottigers Sammlung ist sicher eine der schweizweit bedeutendsten.» Dazu zählen auch Masken aus dem Lötschental oder Sarganserland. Diese Teilbestände haben die Erben in anderen spezialisierten Museen platziert.

Unter den nun in Kriens ausgestellten Exponaten findet sich eine der seltenen Muur-Masken, quasi die archaische Urversion der Krienser Holzmasken. Diese stammt ursprünglich wohl von Gallus Rüttimann (1792–1867) und dürfte im frühen 19. Jahrhundert gefertigt worden sein.

Diese seltene Muur-Maske aus der Sammlung Robert Ottigers stammt vermutlich von Gallus Rüttimann (1792–1867). Bild: Dominik Wunderli (Kriens, 26. Januar 2023)

Zu sehen sind aber auch Charaktermasken aus den 1930er-Jahren von Franz Schütz (1900–1989). Der Lehrer galt als guter Schnitzer und weckte bei vielen Schülern das Interesse für Holzmasken und Brauchtum. Einen weiteren Schwerpunkt in der Sammlung Ottigers bilden Masken des bekannten Holzbildhauers Alois Blättler – des ersten Kriensers, der bald nach dem Zweiten Weltkrieg vom Maskenschnitzen leben konnte.

Diese Holzmaske wurde von Alois Blättler geschnitzt und dürfte zwischen 1965 und 1975 entstanden sein. Bild: Dominik Wunderli (Kriens, 26. Januar 2023)

Zusätzlich zur erworbenen Sammlung Ottigers ergänzen mehrere kürzlich getätigte Schenkungen den Maskenbestand des Museums: Darunter sind drei Masken des Schnitzers Xaver Arnet aus den 1920er-Jahren sowie Masken von Karl Heer, die um 1950 entstanden sind.

Robert Ottiger selber wuchs in Kriens und Ebikon auf. Der gelernte Gärtner arbeitete später im Strassenbau und liess sich mit seiner Familie in Zürich nieder. Am dortigen Flohmarkt Bürkliplatz erstand er erste Holzmasken und begann in den späten 1950er-Jahren mit dem Sammeln. Nach seiner Pensionierung kehrte er 1993 mit seiner Frau nach Kriens zurück. Als Rat- und Leihgeber war Ottiger massgeblich beteiligt an den ersten beiden Ausstellungen über die Krienser Masken im Museum Bellpark.

Der 2016 verstorbene Sammler Robert Ottiger, aufgenommen 2006 im Maskenraum seiner Wohnung. Bild: Michael Buholzer (Kriens, 13. Februar 2006)

Museum macht alle Holzmasken via Website zugänglich

Die grosse Arbeit folgt jedoch erst noch: Nach dem Ende der aktuellen Ausstellung am 26. Februar wird das Museum sämtliche 107 Holzmasken dokumentieren, inventarisieren und voraussichtlich Ende 2023 der Öffentlichkeit via Bellpark-Website zugänglich machen. Stadler sagt:

«Wenn wir in ein paar Jahren wieder eine Maskenausstellung durchführen, wird die Sammlung Ottigers ein zentrales Element davon bilden.»

