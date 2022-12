15'000 Einwohnende Horw ist so gross wie noch nie – darum hat der Gemeindepräsident nicht nur Freude Die Gemeinde Horw zählt erstmals über 15'000 Einwohnende. Die Schulinfrastruktur kann mit dem zügigen Wachstum zwar mithalten, doch in anderen Bereichen drohen Defizite. Roman Hodel Jetzt kommentieren 30.12.2022, 05.00 Uhr

So kommt man gerne an einem neuen Wohnort an: Für Monika Lustenberger und Carmen Amrein gab es im Horwer Gemeindehaus kürzlich neben dem Schriftenempfangsschein auch Pralinés und ein Blumensträusschen; notabene überreicht von Gemeindepräsident Ruedi Burkard (FDP). Denn die beiden meldeten sich als 14'999ste und 15'000ste Einwohnerin von Horw an. Damit zählt die Gemeinde laut einer Mitteilung auf ihrer Website nun so viele Einwohnende wie noch nie.

Monika Lustenberger (links) und Carmen Amrein werden von Gemeindepräsident Ruedi Burkard beschenkt und beglückwünscht. Bild: Gemeinde Horw

Zum Vergleich: Vor zwei Jahren begrüsste Horw den 14'000sten Einwohner, vor elf Jahren den 13'000sten. Und die 10'000er-Grenze hatte die Gemeinde am 29. Juli 1968 überschritten. Dies zeigt, dass das Wachstum erst jetzt wieder anzieht. Am stärksten gewachsen ist Horw, wie viele andere Agglomerationsgemeinden auch, ohnehin während der Hochkonjunktur zwischen 1950 und 1970. In dieser Zeitspanne schnellte die Einwohnendenzahl von 4770 auf 10’600 Personen hoch.

Hauptgrund für das zügige Wachstum in jüngster Zeit ist die Umsetzung der Bauprojekte in Horw Mitte. Den entsprechenden Bebauungsplan hatten die Stimmberechtigten zwar schon vor über zehn Jahren genehmigt, doch erst ab 2015 nahm die Entwicklung richtig Fahrt auf. Aktuell sind mehrere hundert Wohnungen im Bau. Darunter sind zwar viele für Studierende und es ist nicht anzunehmen, dass diese alle ihre Schriften gleich nach Horw verlegen werden. Trotzdem könnte die Einwohnendenzahl wohl bereits 2024 die 16'000er-Schwelle erreichen – in der neusten Gemeindestrategie ist dies eigentlich erst 2029 vorgesehen.

Bautätigkeit dürfte bald zurückgehen

Deshalb hat der Gemeindepräsident nicht nur Freude am Rekord – auch wenn die Bautätigkeit bald zurückgehen dürfte. Der Wachstumsschub sei für die öffentliche Infrastruktur eine Herausforderung. «Beim Schulraum sind wir gut aufgestellt», so Burkard. Bis 2026 soll der Ergänzungsbau Allmend bezugsbereit sein. Auch die Gemeindeverwaltung verfügte über genügend räumliche und personelle Kapazitäten. «Bedenken habe ich hingegen bei den Frei- und Sozialräumen», sagt er. All die zusätzlichen Einwohnenden und – mit Blick auf den Campus-Ausbau – Studierenden hätten diesbezüglich Bedürfnisse. Doch die Erweiterung etwa der Sport- und Freizeitanlagen im Seefeld ist bekanntlich eine Knacknuss.

Trotz neuer, dichter und urban anmutender Quartiere rund um den Bahnhof und überhaupt schwindendem Dorfcharakter versteht sich Horw als Gemeinde, nicht als Stadt. Damit man sich weiterhin kennt, spielt die Integration der vielen neuen Horwerinnen und Horwer eine wichtige Rolle. Die Voraussetzungen dafür sind laut Burkard bestens: «Wir zählen über 130 Vereine und viele davon freuen sich über Neumitglieder.» Daneben seien die fünf Quartiervereine engagiert, auch sozialräumlich. Er sagt:

«Klar, wir können niemanden zwingen, irgendwo mitzumachen.»

Aber: Wer sich integrieren wolle, habe genügend Möglichkeiten. Die nächste wartet schon: Am 1. Januar steigt nach zwei Jahren coronabedingtem Unterbruch wieder der Neujahrsapéro der Gemeinde in der Horwerhalle.

