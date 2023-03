Stadt Luzern vergibt 100 Taxibewilligungen für öffentliche Plätze

180 Bewerbungen Stadt Luzern vergibt 100 Taxibewilligungen für öffentliche Standplätze Wer in der Stadt Luzern etwa beim Bahnhof Luzern einen Taxistand will, braucht eine Bewilligung. 180 Bewerbungen dafür gingen ein, wovon die Stadt nun 100 berücksichtigt hat. 15.03.2023, 09.08 Uhr

Die Taxiplätze beim Bahnhof Luzern sind begehrt Archivbild Luzerner Zeitung

Die Stadt Luzern stellt hohe Ansprüche an die Taxis, die vor dem Bahnhof Luzern und an anderen offiziellen Standplätzen auf Kundschaft warten. «Sie stellen als Erstkontakt auch für Besuchende eine wichtige ‹Visitenkarte› für die touristische Destination Luzern dar», hält die Stadt beispielsweise fest. Darum prüfen die Behörden genau, wer eine Bewilligung für die Standplätze bekommt – anhand der Kriterien Qualität, Ökologie, Soziales und Wirtschaftlichkeit. Bewertet werden etwa Erreichbarkeit, Sprachkompetenzen, Weiterbildungen, bargeldlose Bezahlung, Taxi-Komfort, energieeffizienter Fahrzeuge oder der Anteil an Taxi-Chauffeurinnen.