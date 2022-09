22,5-Millionen-Projekt Fichte, Tanne, Buche – Korporation Horw baut erstmals Wohnblocks aus eigenem Holz 4500 Kubikmeter Holz aus eigenen Wäldern schlägt die Korporation für den Bau von zwei Mehrfamilienhäusern im Zentrum. Obwohl die Bewilligung dafür seit bald zwei Jahren vorliegt, geht's erst jetzt los. Roman Hodel 1 Kommentar 01.09.2022, 14.26 Uhr

Wenn es um den Werkstoff Holz geht, ist die über 400-jährige Korporation Horw an der Quelle: Sie besitzt am Pilatushang und im Biregggebiet rund 300 Hektaren Wald. Rund 4500 Kubikmeter eigenes Fichten-, Tannen- und Buchenholz benötigt sie jetzt für ihr neuestes Bauvorhaben: Auf dem unbebauten, korporationseigenen Grundstück Allmendstrasse 20/20a im Zentrum plant sie zwei fünfstöckige Mehrfamilienhäuser. Am Dienstag haben die Korporationsbürger den Kredit über 22,5 Millionen Franken an einer ausserordentlichen Versammlung einstimmig genehmigt.

Es ist das erste Mal, dass die Korporation bei solch grossen Gebäuden auf reine Holzbauten setzt – mit Ausnahme des Kellergeschosses und des Treppenhauses. «Wir wollen damit ein Zeichen setzen, dass Holzbau mit eigenem Holz möglich ist», sagt Thomas Studhalter, Vizepräsident der Korporation Horw. Gerade weil diese viel eigenes Holz besitzt, erstaunt es, dass man nicht schon früher auf einen Vollholzbau gesetzt hat.

Vor zehn Jahren baute die Korporation noch konventionell

Studhalter erklärt, dass man in der Schweiz bezüglich Brandschutz und Mehrgeschossigkeit von Holzbauten noch am Anfang gestanden sei, als die Korporation vor 30 Jahren ihre ersten Mehrfamilienhäuser an der Hans-Reinhard-Strasse realisiert habe. Bei der Planung des Mehrfamilienhauses an der Ebenaustrasse vor rund zehn Jahren habe sich die Korporation zwar intensiv mit Holzbauten beschäftigt, aus diversen Gründen jedoch die konventionelle Bauweise bevorzugt – mit Ausnahme des Attikageschosses.

Blick auf die beiden künftigen Mehrfamilienhäuser aus Holz. Visualisierung: Swiss Interactive AG

Denn eigenes Holz für eigene Projekte zu verarbeiten, sei «ein sehr komplizierter Prozess», führt Studhalter aus: Vom Holzschlag über den Abtransport, das Sägen und Kommissionieren, die Trocknung bis hin zum Verarbeiten und Aufrichten sei eine aufwendige Logistik nötig. Er sagt:

«Dies führt eher zu einer Verteuerung des Projekts, da es bei jedem Schritt des jeweiligen Verarbeiters eine spezielle Lagerung benötigt.»

Von den Balkonen aus werden die Mietenden Pilatusblick haben, sofern das Wetter mitspielt. Visualisierung: Swiss Interactive AG

Die Baubewilligung für das Projekt liegt bereits seit Herbst 2020 vor. Als Verzögerungsgründe nennt Studhalter den Wechsel seither vom Hybrid- zum Vollholzbau und den Umstand, dass die verarbeitenden Betriebe in der Schweiz am Limit laufen. Denn wegen der zunehmenden Konkurrenz von günstigem, bereits verarbeitetem Importholz haben Sägereien ihre Kapazitäten in den letzten Jahrzehnten heruntergefahren. Gleichzeitig erlebt der Holzbau jedoch einen starken Aufschwung.

Dieses Dilemma führte kürzlich dazu, dass die Gemeinde Horw den geplanten Kindergarten Kirchfeld konventionell statt nur in Holz erstellen wird. Was im Einwohnerrat für Kritik sorgte.

Restliches Holz wird in diesem Winter geschlagen

Gemäss Studhalter ist beim Korporationsprojekt jedoch alles auf Kurs. Das Holz wurde zum Teil im letzten Winter geschlagen. Dieses befindet sich bei den Sägereien und wartet auf die Kommissionierung, bevor es dann bis zur Weiterverarbeitung gelagert und getrocknet wird.

Hier wird gerade Holz für die künftigen Häuser geschlagen. Die Aufnahme stammt vom vergangenen Winter. Bild: PD/Korporation Horw

Der Rest wird im nächsten Winter geschlagen. Er sagt: «Mit langjährigen und zuverlässigen Partnern steht einem erfolgreichen Gelingen nichts mehr im Weg und wir sind planmässig unterwegs.» Der Baubeginn ist im Spätsommer 2023 und der Bezug im Frühling 2025 vorgesehen.

Gefällte Bäume in der Nähe des Schwendelbergs. Die Korporation Horw wird dieses Holz für ihre beiden neuen Wohnhäuser verwenden. Bild: hor (Horw, 8. Juli 2022)

Die Häuser, die von den SHB Architekten aus Luzern entworfen worden sind und durch die Pirmin Jung AG aus Rain begleitet werden, enthalten 28 Wohnungen à 2,5 bis 4,5 Zimmer. Diese werden laut Studhalter einen «normalen Mietwohnungsstandard» und eine «normale Mietzinsgestaltung» aufweisen. Für konkrete Angaben sei es noch zu früh.

