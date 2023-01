40 Jahre Näbelhüüler Äbike Diese Guuggenmusig flirtet mit den Stars – das sorgt für Bewunderung, aber auch Neid Sie wurden von Robbie Williams geadelt oder sind mit Stephan Eicher aufgetreten: Bei den Näbelhüülern Äbike steht der Sound zuoberst. Im Gründungsjahr hätte es wegen des Namens beinahe Zoff gegeben. Roman Hodel Jetzt kommentieren 19.01.2023, 18.12 Uhr

«Wenn wir etwas machen, dann richtig.» Diesen Satz, den Daniel Gasser (55) irgendwann während des Gesprächs sagt, bringt die Grundhaltung der Guuggenmusig Näbelhüüler Äbike auf den Punkt. Sie gilt für alles – für den Wagenbau, das Sujet, die Kameradschaft, selbst das Beackern der sozialen Medien, vor allem aber für den Sound. «Die Näbelhüüler waren schon immer ein Pool von Guggerinnen und Guggern, die musikalisch mehr wollen und die längst nicht nur in Ebikon wohnen», sagt er.

Pogo im Vereinslokal (von links): Präsident Reto Wymann, Tambi Iwan Jenny, Jolanda Bachmann und Ehrenmusiker Daniel Gasser. Bild: Dominik Wunderli (Ebikon, 17 Januar 2023)

Gasser, amtierender Gemeindepräsident, ist in Ebikon aufgewachsen und gehört 1983 zu den Gründungsmitgliedern. An ihrer ersten Fasnacht nennen sie sich noch Greubiheuscher, ein anderes Wort für Clochard. Nur: 1979 wurde in Schachen schon eine Musig mit gleichem Namen gegründet. Alsbald erreicht den jungen Verein ein eingeschriebener Brief. Darin steht, man solle bitte den Namen wechseln, sonst kämen sie mit zehn bis zwölf Mann in die Stadt. Die Ebikoner fügen sich und benennen ihre Musig um.

1988, man sieht's, war die Instrumentierung noch etwas anders: Die Näbelhüüler unterwegs in Ebikon mit dem Motto Fasnorientalisch. Bild: Näbelhüüler

Mit «Gloria» heben sie in andere Sphären ab

Rasch etablieren sie sich in dem bereits mit mehreren Guuggenmusigen ausgestatteten Dorf, die Mitgliederzahl schnellt auf 50 hoch. «Und im dritten Jahr gingen wir musikalisch ab», sagt Gasser, der mittlerweile nicht mehr Aktivmitglied ist, aber als Ehrenmusiker der Musig verbunden bleibt. Statt die damals üblichen Gassenhauer spielen die Hüüler «Gloria» von Umberto Tozzi und sorgen für Staunen. Gasser, der sich später zum Musiker ausbilden lässt, arrangiert schon damals die Songs und prägt während Jahrzehnten den Sound der Näbelhüüler, den sie selber als «aufwendig arrangiert, gross und harmonisch» bezeichnen.

So klingen die Näbelhüüler dieses Jahr. Video: Youtube/Fasnacht

Heute ist jeder Ton ausnotiert, nicht nur bei den Bläsern. Sogar der Schlag spielt vier- oder fünfstimmig. Ist das überhaupt noch Guuggenmusig oder schon Brass Band? «Klar Guuggenmusig, auch wenn es uns wichtig ist, den Notentext auf die Bühne zu bringen», sagt Tambourmajor Iwan Jenny (43) und attestiert seiner Musig «meh Dräck und Feuer» als auch schon. Jenny ist Berufsmusiker, spielt unter anderem beim Luzerner Sinfonieorchester. Der gebürtige Escholzmatter hat aber auch langjährige Guuggenmusig-Erfahrung, bei den Hüülern ist er seit 2015.

Guuggenmusig-Jubiläum 40 Jahre Näbelhüüler. Gruppenbild aus ihrem Probelokal Bar 83 in Ebikon. vlnr: Reto Wymann (Präsi), Iwan Jenny, Jolanda Bachmann, Daniel Gasser mit ihren Grende Dominik Wunderli (ebikon, 17.01.2023)

Gleichwohl sind nicht alle der aktuell 69 Musizierenden – davon 18 Frauen – Profis. «Keinesfalls», so Präsident Reto Wymann (44), Posaunist, seit 1996 im Verein. «Es gibt welche, die lernen bei uns überhaupt erst Trompete spielen.» An Bewerbungen mangelt es ihnen ohnehin nicht. Allein am Montag nach der Bahnhof-Guuggete kamen drei rein, in den Tagen nach Aschermittwoch sind es jeweils 40 und mehr. Selbst bei den Wagenbauern gibt's Bewerbungen - und dann sind da noch die NH-Kids mit momentan 46 Mitgliedern. Für Nachwuchs ist jedenfalls gesorgt.

In Amsterdam verschwindet ihr ganzer Car mitsamt Instrumenten

Denn wer bei den Hüülern mitmischt, der oder die kann etwas erleben. Für Schlagzeilen sorgt etwa der Car-Diebstahl auf dem Jubiläumsausflug 2013 in Amsterdam. Das Fahrzeug taucht Tage später zwar wieder auf, allerdings ohne Instrumente. Im selben Jahr folgen zwei Auftritte zusammen mit Stephan Eicher in Zürich und Köniz. Und 2016 twittert Superstar Robbie Williams «Fucking love this» zu einem Video der Hüüler, bei dem sie seinen Hit «Come Undone» zum Besten geben.

Es sind Beispiele von unvergesslichen Momenten, die stolz machen und bewundert werden – Fans reisen teils von weither zu Auftritten an –, aber durchaus auch Neid wecken. «Früher mussten wir uns nach jedem Auftritt gegenüber anderen Guuggern erklären, dass wir tatsächlich Freude haben an dem was wir machen», so Gasser schmunzelnd. Abgesehen davon sind sie längst nicht mehr die Einzigen, bei denen der Sound zentral ist. Doch der Anspruch bleibt, möglichst Songs zu wählen, die sonst niemand spielt. Wymann sagt:

«Die Songauswahl gibt immer wahnsinnig viel zu diskutieren und am Ende ist oftmals doch keiner richtig zufrieden.»

Etwas einfacher geht es dem Vernehmen nach mit der Sujetauswahl. Ein Sujet ist auch der Grund, weshalb Jolanda Bachmann (45), Trompeterin, 2001 bei den Hüülern eingetreten ist: «Ich sah sie als Indianer am Megger Umzug und da war es um mich geschehen.» Sie kann zudem viel dafür, dass die Grende mittlerweile von Künstler Horrorwäber aus Lörrach gestaltet werden. «Nachdem ich auf seine sackstarken Grende aufmerksam wurde, habe ich ihn aufs Jubiläum 2013 erstmals angefragt.» 118 Stück fertigt er im Alleingang für die Aktivmitglieder und die NH-Kids. Die Kostüme näht derweil jede(r) selber – oder lässt nähen.

Die Näbelhüüler mit dem Sujet Obsecratio am Wey-Umzug 2020. Bild: Philipp Schmidli (Luzern, 24. Februar 2020)

Das Sujet 2023 ist natürlich noch geheim, genauso geheim wie etwas anderes: Am Jubiläumsfest im Wydenhofschulhaus diesen Samstag haben die Näbelhüüler für 20 Uhr eine Überraschung angekündigt. Bachmann verrät nur soviel:

«Das hat noch nie eine Guuggenmusig gemacht.»

Hinweis: Jubiläumsfest 40 Jahre Näbelhüüler, 21. Januar, 14 bis 0 Uhr, Wydenhofschulhaus, Eintritt frei, jedoch Platzzahl beschränkt. Weitere Infos auf www.nh-ebikon.ch.

