50 Jahre Dampferfreunde Heute unvorstellbar: Warum die Luzerner Bevölkerung einst für ihre Dampfschiffe kämpfen musste Die fünf alten Raddampfer auf dem Vierwaldstättersee sind Verkehrsmittel und Sehenswürdigkeit zugleich. Dabei standen sie einst kurz vor der Verschrottung. Dass es nicht so weit kam, dafür sorgten die Dampferfreunde, die heuer ihr 50-Jahr-Jubiläum feiern. Hugo Bischof 23.07.2022, 05.00 Uhr

Die Dampferflotte der Schifffahrtsgesellschaft Vierwaldstättersee. Bild: Werner P. Wyler/Archiv Dampferfreunde

«Lasst die Dampfer weiterlaufen – sonst werden wir den See aussaufen.» Mit Slogans wie diesem demonstrierten Anfang der 1970er-Jahre in Luzern junge Leute für die Erhaltung der Raddampfer. Die Schifffahrtsgesellschaft des Vierwaldstättersees (SGV) wollte diese damals ausrangieren – heute unvorstellbar.

Aus der Protestbewegung entstand der Verein Dampferfreunde Vierwaldstättersee, der heuer sein 50-Jahr-Jubiläum feiert. Vor allem ihm ist es zu verdanken, dass fünf der fahrenden Zeugen aus der Belle Epoque, die «Uri», «Unterwalden», «Schiller», «Gallia» und «Stadt Luzern», weiter auf dem Vierwaldstättersee verkehren.

«Wilhelm Tell» sorgte für Aufruhr

Die Geschichte beginnt 1970. Damals feierte die SGV ihr 100-jähriges Bestehen. Sie beschloss aus diesem Anlass und im Zeichen des technischen Fortschrittsglaubens, ihre aus der Zeit zwischen 1901 und 1928 stammenden Dampfschiffe bis spätestens 1987 durch Motorschiffe zu ersetzen. Nur die «Stadt Luzern» sollte erhalten bleiben. Die SGV löste damit ungewollt einen Proteststurm in weiten Teilen der Bevölkerung aus. Die SGV habe schon 1964 eine Dampfer-«Abschussliste» vorgelegt, heisst es in einem Buch, das die Dampferfreunde 1982 herausgaben. Autor war der 2014 verstorbene Martin Merki, Journalist sowie Dampferfreund der ersten Stunde und Vater des heutigen Stadtrats.

Spätestens als die SGV «das formschöne, noch relative ­betriebsjunge, völlig intakte 1000-Personen-Dampfschiff Wilhelm Tell» ausrangieren wollte, entbrannte der Widerstand.

Protestzug mit Guuggenmusig-Verstärkung gegen die Ausserbetriebsetzung des Dampfers «Wilhelm Tell» am 18. Oktober 1970 vor dem damals noch nicht abgebrannten Bahnhof Luzern. Bild: Werner P. Wyler/Archiv Dampferfreunde

Die Erhaltung der alten Raddampfer sei «eine kleine ‹Volkserhebung› wohl wert», schrieb der Redaktor Arnold Amstutz damals in den «Luzerner Neuesten Nachrichten» (LNN)

Der Funke war gezündet, eine Vielzahl begeisterter Leserbriefe war die Folge. Am Samstag, 26. September 1970, brachte die LNN eine Sonderseite: ­«Rettet die Vierwaldstättersee-Dampfer!» Auch darauf gab es zahlreiche begeisterte Reaktionen. Ein «steinreicher Amerikaner», so Merki, habe sich so geäussert: «Heulen und Zähneklappern wird über euch kommen, wenn ihr die ‹Wilhelm Tell› umbringt.» Sogar die «Welt am Sonntag», das Weltblatt aus Hamburg, berichtete am 18. Oktober 1970 über den «Treueschwur für Wilhelm Tell».

Zwei- bis zweieinhalb Mal höhere Betriebskosten?

Der vorerst «nur köchelnde Volkszorn» geriet gemäss Merki allmählich «zur Weissglut». Die Dampferfreunde, die noch kein Verein, aber bereits sehr gut organisiert waren, starteten eine Unterschriftensammlung für die Rettung des «Tell». Die SGV nahmen den Dampfer gemäss Merki dennoch «klammheimlich» ausser Betrieb, bevor die gesammelten Unterschriften überreicht werden konnten. Immerhin: SGV-Direktor Emil Schacher bewies am Dampfertag am 18. Oktober 1970 Grösse und nahm die Urkunde mit über 25000 Unterschriften aus den Händen von LNN-Chefredaktor Alois Anklin entgegen.

Nun ging auch das «Luzerner Tagblatt» auf Kurs mit den Dampferfreunden. Das «Vaterland» hingegen tat sich anfangs schwer und stützte sich auf die Zahlen, wonach ein Dampfschiff im Betrieb täglich 2121 Franken, ein gleich grosses Motorschiff nur 980 Franken koste. SGV-Direktor Schacher argumentierte an der GV am 30. Juni 1971: Die Raddampfer kämen zwar «dem Bedürfnis des modernen Menschen nach Schwelgen in Träumen der Vergangenheit entgegen». Diese könnten aber leicht zu Albträumen werden, «sind doch die Betriebskosten der Dampfer zwei- bis zweieinhalbmal höher als jene der Motorschiffe, ganz abgesehen vom Personalproblem».

Die Dampferfreunde andererseits betonten den touristischen Wert der Dampfschiffe. Diesen könne man für Werbezwecke nutzen, erklärte Grossrat Alfred N. Becker, Vertreter des Landesrings der Unabhängigen, in einer Debatte im Luzerner Kantonsrat. Sein Parteikollege und Migros-Luzern-Geschäftsleiter Rudolf Weber heiterte die Debatte auf:

«Machen Sie uns für diese SGV ein akzeptables Angebot, wir werden dann dafür sorgen, dass sie nicht in die roten Zahlen kommt und die Dampfer erhalten bleiben. Oder übergeben Sie uns den Laden für ein Probejahr und gehen Sie in der Zwischenzeit an den Mississippi, dort weiss man, was die Dampfer wert sind.»

Im August 1971 erschien in allen drei Luzerner Tageszeitungen eine Doppelseite unter dem ­Titel «Schwimmende Belle Epoque». Darin rühmte der Schweizer Heimatschutz die Innenausstattung der Vierwaldstättersee-Dampfer als «einzigartiges kunsthandwerkliches Zeitdokument der Jahrhundertwende». Am 5. September 1972 wurde im Hotel De La Paix in Luzern der Verein Dampferfreunde Vierwaldstättersee offiziell gegründet. Erster Präsident war der liberale Politiker Hermann Heller, der 1971 den Luzerner Kantonsrat präsidierte.

Das Dampfschiff Wilhelm Tell fährt bei einem seiner letzten Einsätze im September 1970 auf die Station Luzern zu. Bild: Elsi Wepf / Archiv Dampferfreunde Dampferbesetzung am 18. Oktober 1970. Abfahrt des Dampfschiffs Uri in Luzern: Das Publikum am Schiffssteg war mindestens ebenso zahlreich wie auf dem Schiff selber. Bild: Werner P. Wyler / Archiv Dampferfreunde SGV-Direktor Emil Schacher (links) nimmt von LNN-Chefredaktor Alois Anklin an Deck des Dampfschiffs Uri am 18. Oktober 1970 die Urkunde mit über 15'000 Unterschriften zur Rettung des Dampfschiffs Wilhelm Tell entgegen. Den «Tell» hatte die SGV kurz zuvor ausser Betrieb gestellt. Bild: Werner P. Wyler / Archiv Dampferfreunde Dampferausfahrt am 29. August 1972 für TV-Aufnahmen. Bild: Werner P. Wyler / Archiv Dampferfreunde Dampfertag am 1. Oktober 1972: Auch in Küssnacht warteten unzählige Menschen auf die Dampfschiffe, hier das DS Schiller. Bild: Werner P. Wyler / Archiv Dampferfreunde Zweite Jungfernfahrt des Dampfschiffs Schiller am 29. April 1977. Bild: Ruedi Hopfner / Archiv Dampferfreunde Aktienfahrt am 4. Juni 1977, Landungssteg Küssnacht. Bild: Ruedi Hopfner / Archiv Dampferfeunde «Aktienfahrt» am 4. Juni 1977: Hermann Heller, Präsident der Dampferfreunde, erhält aus Jodlerhand das erste SGV-Aktienpaket. Die Dampferfreunde versuchten, mit dem Kauf von Aktien der SGV Einfluss auf diese zu erhalten. Bild: Ruedi Hopfner / Archiv Damp Ausserordentliche GV der SGV am 22. September 1977 im Kunsthaus Luzern. Sechs Dampferfreunde werden in den Vorstand gewählt, und die Kapitalerhöhung wird bewilligt. Bild: Ruedi Hopfner / Archiv Dampferfreunde Besuch der englischen Königin Elizabeth am 2. Mai 1980 in Luzern. Bild: Ruedi Hopfer / Archiv Dampferfreunde Bundespräsident George-André Chevallaz am 25. Juli 1980 auf dem Rütli. An diesem Tag unterzeichnete er eine Inschrift, die an die legendäre Fahrt des Dampfschiffs Luzern mit General Guisan 40 Jahre zuvor zum Rütlirapport erinnert. Bild: Ruedi Hopfner / Archiv Dampferfreunde

Fernsehsendungsorgte für viel Sympathien

Am 30. September 1972 konnten die Dampferfreunde in der populären «Grüezi mitenand»-Samstagabendshow des Schweizer Fernsehens schweizweit auf ihr Anliegen aufmerksam machen. Die Moderatoren Kurt ­Felix und Rosemarie Pfluger präsentierten in der Sendung erhaltenswerte Objekte und sammelten Geld für deren Rettung. Die SGV machte während der Sendung einen Lichttest, um herauszufinden, wie gross die Sympathie für die Dampfschiffe war. «Dabei schnellte der Stromverbrauch in der Region gewaltig in die Höhe», so Merki.

Tags darauf, am Sonntag, war Dampfertag. Die SGV stellte ihre Dampfer dafür gemäss Merki nur zögerlich zur Verfügung. Sie befürchtete, ihr Berufsstand werde lächerlich gemacht, da die Organisatoren auf jedem Dampfschiff eine prominente Persönlichkeit als «Ehrenkapitän» einluden. Das sei ein «schlechter Scherz», teilten sie den Dampferfreunden in einem geharnischten Brief mit. Die Dampferfreunde antworteten in bewusst freundschaftlichem Ton: Sie hofften, der SGV «nach dem verregneten Sommer einen unbezahlbaren propagandistischen Dienst zu tun».

Volksfeste an den Anlegestellen

Tatsächlich: An den Anlegestellen bildeten sich am Dampfertag trotz anfänglich kaltem und nebligem Wetter Volksfeste mit Musik, Folklore und Wirtschaften. Der Verein gewann allein an diesem Tag 2000 Mitglieder. Ende Jahr standen bereits 150 000 Franken Gönnerbeiträge zur Verfügung. Verlegerin Alice Bucher sponserte die grossformatige Broschüre «Die letzten Raddampfer auf dem Vierwaldstättersee». Kunstmaler Hans Erni lieferte ein farbiges Titelbild mit der «wuchtig durch den Urnersee pflügenden ‹Stadt Luzern›» und verlieh der Aktion somit auch «moralischen Rückhalt».

Der Publikumsaufmarsch am Dampfertag am 1. Oktober 1972 war riesig – trotz anfänglich kalten und nebligen Wetters. Bild: Werner P. Wyler/Archiv Dampferfreunde

Ironie der Geschichte: Als die Dampferfreunde 1972 den organisatorischen Zusammenschluss geschafft hatten, lag der Raddampfer Wilhelm Tell, an dem sich die Debatte entzündet hatte, bereits als schwimmendes Restaurant vertäut am Schweizerhofquai, wo er bis heute ankert. Die SGV habe den «Tell» «meuchlings» ausser Betrieb genommen, schrieb Merki. Er habe den Dampfer vor der Verschrottung gerettet, betonte der neue private Eigentümer.

Die SGV hielt in ihren jährlichen Geschäftsberichten danach an ihrem Flottenerneuerungssystem mit Motorschiffen fest. Der Bau von Dieselschiffen sollte weitergehen. «Gegenüber der SGV halfen Emotionen nicht, sondern nur Argumente und Aktien», kommentierte Merki. Es galt deshalb zunächst, die Argumente der SGV zu entkräften, wonach Dampfschiffe zu teuer, zu personalintensiv, zu unwirtschaftlich, zu aufwendig im Unterhalt seien. Zudem, so die SGV, fahre das Personal die schwerfälligen Dampfer ungern, die Fahrpläne seien kaum einzuhalten, es gebe wenig geschützte Sitzplätze, und die Dampfer seien für Bankette ungeeignet.

Informationsoffensive und Aktienkauf

Die Dampferfreunde lancierten eine Informationsoffensive. Sie sprachen mit der Firma Sulzer in Winterthur, dem Eidgenössischen Amt für Verkehr, der Schifffahrtsgesellschaft Genfersee und den Dampferfreunden am Zürichsee, die Luzern damals voraus waren. 1975 ergab eine Expertise der Bodan-Werfte in Kressbronn, dass die vollständige Erneuerung der drei Dampfschiffe Unterwalden, Uri, Schiller, inklusive Neubau der Kessel, je 4,5 Millionen Franken kosten würde. Das war zwar viel Geld. Doch die Expertise ergab auch, dass der Bau eines Motorschiffs (130000 Arbeitsstunden) viel teuer wäre als die Instandsetzung eines Dampfschiffs (60000 Arbeitsstunden).

Die Dampferfreunde versuchten zusätzlich, Einfluss auf das SGV-Aktionariat zu nehmen. An das im Safe der SGV-Verwaltung lagernde Aktionärsverzeichnis seien sie zwar nicht herangekommen, schrieb Merki. Man habe sich deshalb auf Personen konzentriert, die vor kurzem SGV-Aktien bei Banken gekauft oder durch kritische Äusserungen an GVs aufgefallen waren. Die Dampferfreunde begannen zudem, selber SGV-Aktien in grossem Stil zu kaufen. Dadurch schnellte der Kurswert der 12000 Aktien in die Höhe, von 250 Franken auf 475 Franken im Sommer 1973.

An der GV 1973 besassen die Dampferfreunde rund einen Drittel der SGV-Aktien. Merki: «Das gab entscheidenden Rückhalt für ein selbstbewusstes Auftreten.» Zwar wurden an der GV zwei dampferfreundliche SGV-Verwaltungsräte neu gewählt. Dennoch sei das Verhältnis frostig geblieben, so Merki. Einen von den Dampferfreunden geforderten Dampferfahrplan wollte die SGV nicht erstellen. Die Dampferfreunde liebäugelten zwar immer wieder mit der Inbetriebnahme des «Tell». Als klar wurde, dass dies nicht mehr möglich war, erklärten sie die Instandsetzung des «Unterwalden» zu ihrem obersten Ziel.

«Provokation»mit neuem Motorschiff

Die SGV wollte die «Unterwalden» opfern, erklärte sich aber bereit, die vier übrigen Dampfschiffe so zu sanieren, dass sie zwei Jahrzehnte weiterfahren konnten. Die Dampferfreunde waren skeptisch, sie wehrten sich gegen den Bau eines weiteren Motorschiffs. Vergebens: Am 6. April 1976 liess die SGV ihr neues MS von Stapel laufen. Es erhielt ausgerechnet den Namen «Unterwalden», obwohl das Schicksal des gleichnamigen Dampfschiffs noch ungeklärt war – eine «Provokation», so Merki. Auch Kabarettist Emil Steinberger ereiferte sich. In einer LNN-Kolumne schrieb er: «Da können wir noch den Untergang der Fremdenstadt Luzern feiern, wenn solche Leute mit solch schlechtem Fingerspitzengefühl an der Spitze stehen.»

Heute, gut 40 Jahre später, sind Dampferfreunde und SGV längst nicht mehr auf Konfrontationskurs. «Mit der Zeit gab es eine Annäherung», sagte Dampferfreunde-Vizepräsident Werner Grossniklaus an der Medienorientierung zum 50-Jahr-Jubiläum. «Heute gibt es gute Absprachen und gemeinsame Aktivitäten.» Mehr als 16 Millionen Franken haben die Dampferfreunde über die Jahrzehnte zum Erhalt der Dampferflotte beigetragen (siehe Zeitschiene). Rund 10000 Mitglieder zählt der Verein heute und ist nach wie vor sehr aktiv.

Martin Merki: «Kampf und Sieg der Dampferfreunde», 1982.

Zum 40-Jahr-Jubiläum gaben die Dampferfreunde ein weiteres Buch heraus: «Lasst die alten Dampfer laufen!» Diverse Autoren. Höhepunkt des Dampferfreunde-Jubiläumsjahres ist die Dampferparade am 17. September. www.dampfschiff.ch

