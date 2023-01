70-Jahr-Jubiläum Gagugger sorgten 1961 für Weltpremiere – jetzt starten sie als Familienmusig durch Mit der ersten Guuggenmusig-Schallplatte der Welt und der legendären Zeitung sorgten die Gagugger einst für Furore. Vor fünf Jahren wurde die Musig erfolgreich wiederbelebt. Roman Hodel Jetzt kommentieren 19.01.2023, 18.13 Uhr

Der Aufmarsch wird beeindruckend sein: Mit 70 Personen pünktlich zum 70-Jahr-Jubiläum marschieren die Gagugger am Chendermonschter und am Monstercorso mit. So viele wie seit Jahrzehnten nicht mehr. «Wir hatten zuletzt einen enormen Zulauf, es ist verrückt», sagt Gagugger-Präsident Sämi Deubelbeiss. Der Fasnachtsbegeisterte – langjähriges Mitglied der Musegg-Geischter, Präsident des neuen Fasnachtsfüerer-Vereins und Kommentator des Wey-Umzugs im Schweizer Fernsehen – hat die altehrwürdige Musig vor fünf Jahren «übernommen».

So präsentierten sich die Gagugger an der vergangenen Fasnacht 2022. Bild: Gagugger

Deubelbeiss kommt nicht von ungefähr zu dieser Ehre. Er lebte während gut 20 Jahren gleich neben dem 2013 verstorbenen Gagugger-Gründer und Künstler Erwin Schürch. «Auch dank ihm wurde ich ein Herzblut-Fasnächtler», sagt Deubelbeiss. Schürchs Tochter Marlene – sie spielt bei den Schnäggebörgern – bot Deubelbeiss und einem Kollegen 2018 die Übernahme der damals ziemlich eingeschlafenen Gagugger an.

Die Gagugger in der alten Zusammensetzung, also noch vor dem Neustart, am Monstercorso 2008.

Die Versammlung zur Wiedergründung fand «wie einst bei Apple» in einer Garage wenige Metern neben Schürchs alter Wohnung statt, so Deubelbeiss. Mit dabei: Ehemalige Guuggerinnen und Guugger verschiedener Musigen, die meist vor kurzem Eltern geworden waren und auch deshalb nicht mehr das volle Programm wollten. Und so wurde aus den Gaguggern eine Familienmusig – rund 40 der 70 Mitglieder sind Kinder im Alter von 1- bis 12-jährig. Unter den Erwachsenen sind zudem viele Lehrpersonen, früher bestand die Musig vor allem aus Künstlern.

Wo Gagugger draufsteht, ist aber immer noch Gagugger drin: So näht und bastelt jede und jeder sein Kostüm und seinen Grend individuell. Ein einheitlicher Auftritt ist verpönt. Vorgegeben wird einzig das Sujet – im Jubiläumsjahr ist es Zirkus. Das haben sich die Kinder gewünscht. Auch musikalisch setzen sie weiterhin auf Guuggenmusig-Evergreens wie «Auf dem Mond», «Hello Mary Lou» und natürlich den «Sempacher».

Sie nahmen 1961 die erste Guuggenmusig-Schallplatte der Welt auf

Als Erwin Schürch zusammen mit vielen weiteren Künstlern die Gagugger 1953 gründete, gab es in Luzern erst vier Guuggenmusigen. Mit dabei war «alles, was in der Kunst Rang und Namen hat», wie es im Band 1 «Faszination Lozärner Fasnacht» nachzulesen ist. Laut dem Buch nahmen sie 1961 die erste Guuggenmusig-Schallplatte der Welt auf, waren 1964 mit 168 Mitgliedern «die grösste Guuggenmusig aller Zeiten» und lancierten 1966 mit der ersten Samba-Rhythmusgruppe das Tanzen auf den Plätzen.

So sieht die Hülle der ersten Guuggenmusig-Schallplatte der Welt aus. Quelle: Buch «Faszination Lozärner Fasnacht»

Neben Superlativen sorgten die Gagugger ausserdem – wie andere Musigen zu jener Zeit - mit Zeitungen für Furore. 30 Mal erschien das Blatt mit einem Potpourri an witzigen Reimen, satirischen und humoristischen Texten. Kurze Kostprobe gefällig? In der Zeitung von 1962 heisst es etwa: «Putzen liegt mir sehr, ich putze fürs Leben gern, zuerst die Regale, dann den Tisch, zuletzt den Boden, dann noch mich.»

Das send no Grende! Die Gagugger in einer Aufnahme von vermutlich Ende der 1970er/Anfang der 1980er Jahre. Bild: Gagugger

Längst ist die Zeit der Guuggenmusig-Zeitungen vorbei. Überhaupt sind in den letzten Jahren viele der ersten Formationen verschwunden - und es dürften weitere dazukommen. «Die Gründe dafür sind unterschiedlich», weiss Deubelbeiss. «Viele Musigen waren zu wenig offen für Veränderungen und hielten stur an alten Zöpfen fest.» Das soll ihnen nicht passieren. «Hoffentlich übernehmen bald unsere Kinder die Gagugger, ihnen gehört die Zukunft», sagt er. Die Vorzeichen stehen gut. Deubelbeiss:

«Als wir 2019 starteten, klang es zum Teil noch nach einem Riesengechöble, doch inzwischen spielen manche Kinder besser an der Trommel oder der Pauke als die Erwachsenen.»

Hinweis: Die Gagugger sind zum 70-jährigen Jubiläum ausnahmsweise auch am Rüüdige Samschtig unterwegs - zu hören unter anderem ab 15.30 Uhr bei den Ronfägern im Münzgässli. Ansonsten hört und sieht man sie wie gewohnt am Chendermonschter und am Monstercorso am Güdisdienstag.

