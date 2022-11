Mike Schifferle aus Luzern absolvierte 99 Ironmans

Quelle: PilatusToday

99 Ironmans Mike Schifferle aus Luzern: «Würde es nicht als Sucht bezeichnen» Er ist ein eiserner Mann, ein «Ironman»: Mike Schifferle aus Luzern. In den vergangenen 20 Jahren hat er 99 solche Triathlons über die Langdistanz absolviert. Vor rund einem Monat stand der 49-Jährige auf Hawaii voraussichtlich zum letzten Mal am Start. 07.11.2022, 21.56 Uhr

«Beim Laufen ist mir bewusst geworden, dass es das letzte Mal ist», erzählt der Luzerner am Montag am Rotsee. Vor Kurzem hat Mike Schifferle auf Hawaii seinen 99. Ironman absolviert, wie PilatusToday berichtet. Ein Ironman, das sind 226 Kilometer schwimmen, Rad fahren und laufen. Dies 99-Mal zu tun, klingt nach einer Sucht?

«Ich würde das nicht als Sucht bezeichnen», entgegnet Mike Schifferle. «Es ist eine Leidenschaft, ein Hobby.» Wer etwas gerne tut und dies nicht tun muss, sei seiner Meinung nach nicht süchtig. Der 49-Jährige liebt den Sport so sehr, dass er auch heute noch immer fleissig schwimmt, joggt und Rad fährt. Auch für den Ironman nächstes Jahr auf Hawaii wäre er qualifiziert.

Ob er doch nochmals antritt? Dies lässt Mike Schifferle im obigen «Fokus»-Gespräch mit Damian Betschart offen. Zudem erzählt er, was in den vergangenen Jahren in seinem Leben zu kurz gekommen ist, was er mit seiner neu gewonnen «Freiheit» macht und wer am stolzesten auf ihn ist. (red.)