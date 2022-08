A2-Anschluss Luzern-Horw Schlund-Kreisel: Stützpfeiler müssen verstärkt werden ‒ für Lastwagen gilt teilweises Fahrverbot Die Tragfähigkeit des Schlund-Kreisels beim Pilatusmarkt muss verbessert werden. Bis die Arbeiten abgeschlossen sind, dürfen Lastwagen die linke Spur nicht mehr benutzen. Roman Hodel Aktualisiert 03.08.2022, 17.53 Uhr

Das Bundesamt für Strassen (Astra) hat «Sanierungsbedarf» am Kreisel Schlund bei der A2-Ausfahrt Luzern-Horw erkannt – und zwar müssen die Stützpfeiler verstärkt werden. «Bis die Sanierungsmassnahmen umgesetzt sind, werden durch betriebliche Überbrückungsmassnahmen mögliche Schäden an der Infrastruktur vermieden», teilte das Astra am Mittwoch mit.