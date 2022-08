Abstimmung 25. September Luzerns Weg zur «Netto-Null-Stadt»: Das müssen Sie über die Klima- und Energiestrategie wissen Das Ziel ist ambitioniert: In weniger als 20 Jahren soll die Stadt Luzern CO 2 -neutral werden. Darum geht es in der Abstimmung vom 25. September. Robert Knobel Jetzt kommentieren 20.08.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Stadt Luzern soll bis 2040 CO 2 -neutral werden. Das bedeutet, dass kein Öl und Erdgas mehr verbrannt werden. Das sind die wichtigsten Ziele:

Alles anzeigen

Alles anzeigen

Weitere Eckpunkte der Klima- und Energiestrategie: Energiefonds : Jährliche Einlage steigt von 1,4 Mio./Jahr auf 9 Mio. ab 2025.

: Jährliche Einlage steigt von 1,4 Mio./Jahr auf 9 Mio. ab 2025. Strompreis: Konzessionsgebühr steigt von 0,8 auf 1,8 Rp./kWh. Zusätzlicher «Klimarappen» denkbar.

Hauptverantwortlich für die CO 2 -Emissionen in der Stadt Luzern sind heute die Fahrzeuge mit Benzin-/Dieselmotor sowie die Heizungen (90 Prozent der Gebäude in der Stadt werden mit Öl oder Gas beheizt). Deshalb soll die Stadt vor allem dort ansetzen: Ein Grossteil der fossil betriebenen Heizungen soll durch umweltfreundliche Fernwärme oder Wärmepumpen ersetzt werden. Auch die Solarenergie soll massiv ausgebaut werden.

Die Verkehrsbelastung soll gemäss dem Willen des Stadtparlaments deutlich abnehmen. Das Referendumskomitee möchte keine weitere Zunahme.

Solarzellen auf dem Dach der Swissporarena. Bis 2050 soll die Stadt Luzern 18-mal mehr Solarstrom produzieren. Bild: Urs Flüeler / Keystone

Das Luzerner Stadtparlament hat die Klima- und Energiestrategie im Februar 2022 verabschiedet. Inhaltlich hat sich dabei die linksgrüne Mehrheit durchgesetzt – zum Leidwesen der Bürgerlichen. Deshalb haben FDP, Mitte und Wirtschaftsverbände das Referendum ergriffen. Sie stellen die Klima- und Energiestrategie im Grundsatz nicht infrage, bezeichnen einzelne Ziele und Vorgaben aber als unrealistisch. Das Volk stimmt am 25. September deshalb über zwei Varianten ab.

Alles anzeigen

Die Hauptunterschiede betreffen das CO 2 -Zwischenziel und den Autoverkehr: Das Referendumskomitee wünscht sich eine lineare CO 2 -Reduktion bis 2040 – so wie das ursprünglich auch der Stadtrat vorgeschlagen hatte. Das Stadtparlament hingegen will schneller vorangehen und peilt schon für 2030 nur noch 1,2 Tonnen/Person an. Einig ist man sich aber beim Ziel, bis 2040 «Netto-Null» zu erreichen.

Was den Autoverkehr betrifft, so fordert die Variante Stadtparlament eine deutliche Verkehrsreduktion. Das Referendumskomitee will hingegen eine Plafonierung erreichen.

SP, Grüne und GLP sind für die Variante Stadtparlament. FDP und Mitte bevorzugen die Referendumsvariante. Der Stadtrat empfiehlt, beiden Varianten zuzustimmen – plädiert in der Stichfrage aber für die Variante des Stadtparlaments. Die SVP wird vermutlich beide Varianten ablehnen.

Das Komitee «Klimaschutz jetzt!» (www.klimaschutz-lu.ch) kämpft für die Parlamentsvariante. Die ambitionierten Ziele seien nur erreichbar, wenn der motorisierte Verkehr deutlich reduziert wird. Die Zeit dränge: Wenn die Stadt Luzern die Pariser Klimaziele (1,5-Grad-Ziel) einhalten wolle, müsse sie die CO 2 -Emissionen bis 2030 um 75 Prozent senken. Gleichzeitig will das Komitee sozial Schwächere schützen, indem die Stadt gegen Leerkündigungen bei Energiesanierungen vorgeht.

Das Referendumskomitee «Wirksamer Klimaschutz» (www.gegenvorschlag-lu.ch) befürchtet, dass das Volk eine zu radikale Klimastrategie ablehnen könnte. Um einen Scherbenhaufen wie beim nationalen CO 2 -Gesetz zu vermeiden, sollen die Stimmberechtigten eine Alternative zur Auswahl haben. Das Komitee warnt vor «Verboten, die nicht durchsetzbar wären» sowie vor wirtschaftlichen Folgen beim Abbau von Parkplätzen und Einschränkungen des Autoverkehrs. Hinzu komme, dass der Verkehr ohnehin zunehmend elektrifiziert und somit CO 2 -frei werde.

In der Klima- und Energiestrategie ist erwähnt, dass die Zahl von über 7200 Parkplätzen auf öffentlichem Grund bis 2040 auf die Hälfte reduziert werden soll. Auch bei Privatparkplätzen wird eine Reduktion angestrebt. Rechtlich bindend ist diese Massnahme nicht – es ist in den Augen des Stadtrats vor allem ein wirkungsvolles Mittel, um die Klimaziele zu erreichen. Hier setzt denn auch das Referendum der Bürgerlichen an: Ihre ganz konkrete Hoffnung ist, dass bei einer Annahme ihrer Variante weniger Parkplätze abgebaut werden.

Auch dies ist in der Klima- und Energiestrategie als mögliche Massnahme erwähnt. Mit einem Ja zur Strategie wird aber noch kein Verbot beschlossen – dazu bräuchte es weitere gesetzliche Änderungen. Der Stadtrat will dies voraussichtlich über die Bau- und Zonenordnung (BZO) erreichen: Dort sollen Gebiete definiert werden, in denen Öl- und Gasheizungen nicht mehr zulässig sind. Es handelt sich um Quartiere, in denen alternative Heizsysteme einfach realisierbar sind. Ein stadtweites Verbot von fossilen Heizungen ist rechtlich nicht möglich. Insbesondere in der Innenstadt werden wohl auch künftig Gasheizungen erlaubt sein – betrieben allenfalls mit Biogas.

Der Stadtrat rechnet im laufenden Jahrzehnt mit Kosten von rund 190 Millionen Franken. Das Geld soll insbesondere zur Förderung von neuen Heizungen, Solaranlagen und Gebäudesanierungen verwendet werden. Zusätzlich wird EWL über 1 Milliarde Franken in den Ausbau von Fernwärme und Solarenergie investieren. Die Bevölkerung soll sich via höhere Strompreise am Umbau der Energieversorgung beteiligen. Das alles ist teuer – doch der Stadtrat argumentiert, dass dies angesichts der Klimakrise immer noch das kleinere Übel sei. «Nichts zu machen, kostet am Ende viel mehr», sagte Stadtrat Martin Merki (FDP) bei der Präsentation der Klima- und Energiestrategie vor einem Jahr.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen