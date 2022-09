Abstimmung 25. September Verwirrung um Gegenvorschlag zur Klima- und Energiestrategie: SVP Stadt Luzern reicht Beschwerde ein Muss der Verkehr reduziert werden oder nicht? Auf diese Frage hat der bürgerliche Gegenvorschlag keine klare Antwort. Die SVP verlangt nun eine Klärung. Robert Knobel 07.09.2022, 17.54 Uhr

Viel Verkehr auf der Hirschmattstrasse in Luzern. Wohin die Verkehrspolitik steuert, zeigt sich unter anderem am 25. September. Bild: Eveline Beerkircher

Als wäre die Abstimmung vom 25. September nicht schon kompliziert genug, hat sich bei der Klima- und Energiestrategie der Stadt Luzern auch noch eine Unklarheit eingeschlichen. Konkret geht es um die Frage, wie sich das Verkehrsaufkommen in der Stadt entwickeln soll.

In der von Stadtrat, Parlament und Linksgrün favorisierten Variante 1 heisst es: Die Verkehrsbelastung soll bis 2040 sinken – und zwar um 15 Prozent gegenüber dem Stand von 2010.

Gilt nun der Stand von 2020 oder 2019?

Im Gegenvorschlag von FDP, Mitte und Gewerbeverbänden heisst es hingegen bloss, der Verkehr dürfe gegenüber 2020 nicht weiter zunehmen. Und hier wird's richtig brisant: Denn 2020 war das Verkehrsaufkommen in der Stadt coronabedingt extrem tief. Wenn also der Stand von 2020 als Messlatte genommen wird, bedeutet dies eine drastische Verkehrsreduktion gegenüber dem «Normalzustand». Doch das wäre überhaupt nicht das, was die Bürgerlichen eigentlich wollten. Im Abstimmungsbüchlein für den 25. September hat sich das Referendumskomitee deshalb präzisiert: Ziel sei eine Plafonierung des Verkehrs 2020 «basierend auf den statistischen Zahlen des Jahres 2019».

«Moderate Alternative» könnte sich als die schärfere entpuppen

Für die SVP ist diese Formulierung allerdings erst recht irreführend. Sie schreibt: «Fakt ist, dass bei einer konsequenten Anwendung der Referenzzahl 2020 (Coronajahr) der Verkehr noch deutlicher plafoniert werden müsste als in der Vorlage des Stadtrats mit Referenzjahr 2010». Anders ausgedrückt: Die Bürgerlichen, welche ihren Gegenvorschlag als «moderate Alternative» anpreisen, könnten damit gerade das Gegenteil erreichen: Nämlich dass bei einer Annahme ihrer Variante der Verkehr noch stärker reduziert werden muss. Für die Stimmbevölkerung sei nur schwer zu erkennen, welche Variante nun welche Konsequenzen hat, so die SVP. Deshalb hat die Partei Stimmrechtsbeschwerde beim Regierungsrat eingereicht.

SP und Grüne, welche die Variante 1 unterstützen, haben bereits früher auf die Widersprüche im Gegenvorschlag hingewiesen. Für SP-Grossstadtrat Mario Stübi ist dabei klar: Sollte der Gegenvorschlag angenommen werden, werde man auf eine wortgetreue Umsetzung pochen – also auf eine Verkehrsreduktion auf das Niveau von 2020.