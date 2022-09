Abstimmung 25. September Wirbel um Verkehrsplafonierung: Massgebend ist das Jahr 2019, sagen Stadtrat und Bürgerliche Um den Gegenvorschlag zur Klima- und Energiestrategie ist Verwirrung entstanden. Nun stellen Stadtrat und Referendumskomitee die Dinge klar. Robert Knobel 08.09.2022, 16.58 Uhr

Kaum Verkehr: Der Schweizerhofquai während des Lockdowns 2020. Das Jahr 2020 soll nicht als Referenzjahr für die künftige Verkehrspolitik gelten. Bild: Patrick Hürlimann

Soll der Verkehr in der Stadt Luzern abnehmen – oder bloss nicht weiter zunehmen? Um diese Frage geht es unter anderem in der Klima- und Energiestrategie, über die am 25. September abgestimmt wird.