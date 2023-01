Billettsteuer-Abstimmung Kriens: Das müssen Sie wissen

Abstimmung Wer ist betroffen? Steigen die Eintrittspreise? Das müssen Sie über die Billettsteuer-Vorlage in Kriens wissen Am 29. Januar entscheidet das Krienser Stimmvolk über die Ausweitung der Billettsteuer. Wir beantworten die wichtigsten Fragen dazu – wobei das nicht überall möglich ist. Stefan Dähler Jetzt kommentieren 17.01.2023, 05.00 Uhr

Unter anderem bei Heimspielen des SC Kriens soll künftig eine Billettsteuer erhoben werden. Bild: Dominik Wunderli (24. Juli 2020)

Worüber wird abgestimmt?

Die bereits bestehende Billettsteuer soll ausgeweitet werden. Neu beträfe sie auch lokale Vereine, die derzeit steuerbefreit sind. Die Billettsteuer beträgt 10 Prozent des Eintrittspreises. Das neue Reglement orientiert sich stark an jenem der Stadt Luzern, wo lokale Vereine bereits Billettsteuern bezahlen müssen.

Wer befürwortet die Vorlage, wer ist dagegen?

Im Einwohnerrat wurde die Revision des Billettsteuer-Reglements klar angenommen. Grüne, SVP, Mitte, SP und GLP waren dafür, FDP und Junge Mitte dagegen. Inzwischen ist auch die SP ins Nein-Lager gewechselt. Der HC Kriens-Luzern, der SC Kriens und weitere Vereine sprechen sich gegen die Vorlage aus.

Wie argumentiert die Pro-Seite?

Der Stadtrat rechnet mit jährlichen Mehreinnahmen von 150’000 bis 200’000 Franken. Dieser Betrag dürfte steigen, wenn in der Pilatus-Arena künftig grössere Veranstaltungen stattfinden. Dieses Geld könne die finanziell angeschlagene Stadt gut gebrauchen. Ausserdem stelle die aktuelle Regelung eine Ungleichbehandlung dar: Lokale Vereine sind von der Steuer befreit, das B-Sides-Festival beispielsweise, dessen Trägerverein in Luzern registriert ist, dagegen nicht. Ausserdem leiste die Stadt Kriens bereits sehr viel für Vereine und habe viel Geld für die Erneuerung der Infrastruktur (Stadion Kleinfeld, Schappe Kulturquadrat) in die Hand genommen.

Wie argumentiert die Gegenseite?

Mit der Billettsteuer werde das Vereinswesen, das unter der Coronapandemie gelitten habe, weiter geschwächt. Wälze man die Steuer auf die Ticketpreise ab, entstehe ein Standortnachteil. Daher seien Vereine teils gezwungen, die Mehrkosten selbst zu tragen. Die erwarteten Mehreinnahmen seien im Vergleich zum Budget der Stadt sehr klein, die negativen Auswirkungen auf die Finanzen der betroffenen Vereine und Veranstaltenden dagegen gross. Und im Gegensatz zu Luzern ist nicht vorgesehen, dass die Billettsteuer-Einnahmen in die Kultur- und Sportförderung fliessen.

Wer wäre betroffen?

Organisationen, die mit Anlässen Ticketeinnahmen von über 10'000 Franken im Jahr generieren, ausser, sie gelten als gemeinnützig. Dafür müssen sie zu den kantonal anerkannten steuerbefreiten Institutionen gehören. Betroffen wären gemäss Abstimmungsbotschaft der SC Kriens, der HC Kriens-Luzern oder der Verein Südpol. Weiter müssten gemäss eigenen Angaben auch Laienvereine wie die Bunte Bühne Kriens oder der Quartierverein Obernau mit seinem Fasnachtsanlass neu Billettsteuern bezahlen.

Steigen bei einem Ja die Eintrittspreise?

Die Vereine entscheiden, ob sie die Billettsteuer selbst bezahlen oder mit höheren Eintrittspreisen auf das Publikum abwälzen wollen. Der SCK etwa müsse die Eintritte erhöhen, weil er die Kosten nicht selbst tragen könne, sagt Präsident Werner Baumgartner. Auch beim HCKL wäre dies der Fall, so CEO Nick Christen. Die Bunte Bühne dagegen werde die Steuer wahrscheinlich aus der Vereinskasse bezahlen, sagt Vizepräsident Reto Felber.

Müssen Gratistickets auch versteuert werden?

Das ist unklar. Gemäss neuem Reglement wird die Abgabe «nach dem vollen Platzpreis berechnet». Diese Formulierung gibt es bereits in der Stadt Luzern und diese besteuert etwa Gratistickets für Junioren nicht. Allerdings ist es heikel, daraus abzuleiten, dass es in Kriens auch so gehandhabt würde. Die Stadt Luzern überarbeitet ihr Billettsteuer-Reglement und kommuniziert noch nicht, wie sie die Gratiseintritt-Frage künftig lösen will. Auch der Krienser Stadtrat kann noch nicht sagen, wie die Umsetzung aussähe.

Gemäss SP würden auch Fasnachtsplaketten und Konsumationen an Anlässen steuerpflichtig, wenn die Einnahmen daraus 10'000 Franken übersteigen. Stimmt das?

Gemäss Stadtrat ist das nicht geplant und entspricht auch nicht der heutigen Praxis. Die Formulierung im Reglement, auf die sich die SP beruft, ist schon heute in Kraft. Demnach können auch «Kontrollzeichen» oder «ein Aufschlag auf den Preis für die Konsumation» unter die Billettsteuer fallen. Das B-Sides-Festival etwa, das bereits Billettsteuern bezahlt, weil der Trägerverein in Luzern beheimatet ist, entrichtet diese nur auf den Eintrittspreis. Unter den Konsumationsaufschlag fallen dagegen Kombi-Tickets, mit denen Eintritt und Verpflegung gemeinsam verrechnet werden. Fasnachtsplaketten sind gemäss Stadtrat keine Eintrittstickets und würden nicht besteuert. Um definitiv zu klären, ob diese Praxis rechtlich korrekt ist, wäre ein Gerichtsverfahren nötig. Dafür müsste aber jemand Interesse an einer Klage haben.

