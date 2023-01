Abstimmung Grosse Überraschung: Kriens sagt Ja zur Ausweitung der Billettsteuer Das Stimmvolk hat die Vorlage gutgeheissen. Damit müssen Krienser Organisationen zukünftig eine Abgabe entrichten. Simon Mathis 29.01.2023, 12.34 Uhr

Das Billettsteuer-Reglement der Stadt Kriens wird angepasst. Das Stimmvolk hat am Sonntag dessen Revision gutgeheissen, wie die Stadt Kriens mitteilt. Der Entscheid fiel mit 2987 zu 2827 Stimmen, was einem Ja-Anteil von 51,38 Prozent entspricht. Die Stimmbeteiligung lag bei tiefen 31 Prozent; ein Grund dafür dürfte sein, dass auf kantonaler oder nationaler Ebene keine anderen Abstimmungen stattfanden. Den Ausschlag gaben gerade einmal 160 Stimmen.

Fans während eines Heimspiels des SC Kriens im Stadion Kleinfeld. Bild: Pius Amrein (20. Juni 2020)

Mit der Billettsteuer-Ausweitung will der Stadtrat Mehreinnahmen von 150'000 bis 200'000 Franken pro Jahr generieren; dies vor dem Hintergrund der angespannten Finanzlage der Stadt. Neu sollen auch Krienser Organisationen Billettsteuern für ihre Anlässe abliefern, wenn sie Ticket-Einnahmen von über 10'000 Franken pro Jahr erwirtschaften. Bis anhin mussten das nur auswärtige Veranstaltende tun. Die Steuer beträgt 10 Prozent des Eintrittspreises. Betroffen von der Ausweitung sind etwa Sportvereine wie der SC Kriens und der HC Kriens-Luzern oder Kulturvereine.

Es brauchte zwei Anläufe

Überraschend ist das Resultat, weil es im Vorfeld der Abstimmung zu einigen Wirren kam. So musste der ursprünglich im November geplante Urnengang wegen eines Druckfehlers in der Stadtrats-Botschaft verschoben werden. Weiter warf die SP nach der Behandlung der Vorlage im Einwohnerrat Fragen zur Umsetzung der Billettsteuer auf, die der Stadtrat nicht alle beantworten konnte. So blieb bis am Ende unklar, ob auch Gratis-Tickets versteuert werden müssen oder nicht. Dies wird eine der Fragen sein, die nun geklärt werden müssen.

Die Haltungen der Parteien entsprachen nicht dem klassischen Links-rechts-Schema. Für die Vorlage sprachen sich Grüne, SVP, Mitte und GLP aus, dagegen FDP, SP und Junge Mitte. Der Einwohnerrat hatte sich klar hinter die Vorlage gestellt.

Update folgt.