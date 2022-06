Abstimmung: Honau will mit Root fusionieren

Abstimmung Honau will mit Root Fusionsverhandlungen aufnehmen 54 Prozent der Honauerinnen und Honauer wollen mit Root zusammengehen, 46 Prozent mit Giskon. Nun wird der Gemeinderat einen Fusions-Vorvertrag ausarbeiten. Simon Mathis 26.06.2022, 12.19 Uhr

Die Rontaler Kleingemeinde Honau will Fusionsverhandlungen mit Root aufnehmen; das hat die Stimmbevölkerung am Sonntagvormittag an der Urne entschieden. 88 Personen (54 Prozent) haben sich für Root ausgesprochen, 75 Personen (46 Prozent) für Gisikon. 8 haben leer eingelegt. Zudem begrüssen die Honauerinnen und Honauer grundsätzlich die Fusionsbestrebungen. Über 60 Prozent der Abstimmenden sprachen sich für sie aus. Die Stimmbeteiligung lag bei 49,56 Prozent; 171 von insgesamt 345 Stimmberechtigten haben ein Votum abgegeben.