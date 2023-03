Emmer Velonetz-Initiative: Zweite Lesung im Einwohnerrat

Abstimmung in Sicht Emmer werden beim Velonetz die Wahl zwischen zwei Varianten haben Der Einwohnerrat empfiehlt dem Stimmvolk, den abgeschwächten Gegenvorschlag des Gemeinderats zur Velo-Initiative anzunehmen. Roman Hodel Jetzt kommentieren 14.03.2023, 16.57 Uhr

Das Velo als Verkehrsmittel muss gefördert werden – so weit war man sich am Dienstag im Emmer Einwohnerrat einig. Dieser stellt sich aber wie erwartet nicht hinter die Velo-Initiative «Emmer Velonetz jetzt!», sondern hinter den abgeschwächten Gegenvorschlag des Gemeinderats. Das Parlament hat diesen in zweiter Lesung einstimmig genehmigt und empfiehlt ihn dem Stimmvolk an der Urne zur Annahme. Die Initiative wurde zuvor mit 25 zu 3 Stimmen abgelehnt.