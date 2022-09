Abstimmung Klima- und Energiestrategie der Stadt Luzern: Ehrgeizigere Variante des Grossen Stadtrats obsiegt Über das Jahrhundertprojekt wurde kontrovers diskutiert. Jetzt haben die Stimmberechtigten entschieden: Sie wollen die ehrgeizigere Variante des Grossen Stadtrats. Robert Knobel 25.09.2022, 14.16 Uhr

Eine Solaranlage in der Luzerner Neustadt. Patrick Hürlimann