Abstimmung Luzern beschliesst die strengsten Airbnb-Regeln der Schweiz Die Vermietung von Ferienwohnungen wird faktisch verboten. Damit geht Luzern massiv weiter als andere Schweizer Städte. Robert Knobel 3 Kommentare Aktualisiert 12.03.2023, 14.35 Uhr

Wer soll die Wohnungen in der Stadt Luzern nutzen? Darum ging’s in der Airbnb-Abstimmung vom 12. März. Bild: Pius Amrein

Die Airbnb-Initiative wurde in der Stadt Luzern mit 64 Prozent Ja deutlich angenommen. Das ist ein Sieg für die SP, welche das Volksbegehren zusammen mit Mieterverbänden lanciert hatte. Damit erhält die Stadt Luzern sehr weitgehende Beschränkungen von Ferienwohnungen: Eine Wohnung darf nur noch während maximal drei Monaten pro Jahr an Touristen vermietet werden.

Das bedeutet: Kommerzielle Anbieter, welche die Vermietung von Ferienwohnungen als Geschäftsmodell betreiben, können in Luzern künftig nicht mehr aktiv sein.

Bern und Genf gehen weniger weit

«Das Resultat widerspiegelt die grosse Sorge bezüglich der Wohnungsknappheit», bilanziert die Luzerner Baudirektorin Manuela Jost (GLP). Das Ziel der Initiative war denn auch zu verhindern, dass Wohnraum auf Kosten von Einheimischen für touristische Zwecke genutzt wird. «Die Menschen haben genug von steigenden Mieten und knappem Wohnangebot», sagt Mario Stübi, Luzerner SP-Grossstadtrat und Präsident des Mieterinnen- und Mieterverbands. Stübi war treibende Kraft hinter der Initiative. Nun kehre Luzern zur ursprünglichen Idee der Sharing Economy zurück: temporäre Vermietung der eigenen Wohnung ja – Profitmaximierung nein.

Zwar werden heute lediglich 0,8 Prozent aller Stadtluzerner Wohnungen als Ferienwohnung vermietet. Allerdings hat die Zahl in den letzten Jahren deutlich zugenommen. Auch die Stadt Bern und der Kanton Genf haben kürzlich Beschränkungen für Airbnb & Co. beschlossen. Diese sind aber viel weniger strikt als die jetzt in Luzern beschlossenen. Damit wird Luzern klar zur restriktivsten Stadt in Sachen Ferienwohnungen.

Ferienwohnungen: Diese Regeln gelten anderswo In der Schweiz kennen bisher die Stadt Bern und der Kanton Genf Einschränkungen für die Vermietung von Ferienwohnungen. Hinzu kommt das Zweitwohnungsgesetz auf nationaler Ebene: Stadt Bern : In der Altstadt dürfen nicht ganze Häuser touristisch vermietet werden, sondern nur einzelne Stockwerke. Das hat das Volk im Februar 2022 beschlossen.

: In der Altstadt dürfen nicht ganze Häuser touristisch vermietet werden, sondern nur einzelne Stockwerke. Das hat das Volk im Februar 2022 beschlossen. Kanton Genf: Wer eine Wohnung länger als drei Monate pro Jahr an Touristen vermieten will, braucht eine Bewilligung. In Zeiten von Wohnungsnot kann diese verweigert werden.

Wer eine Wohnung länger als drei Monate pro Jahr an Touristen vermieten will, braucht eine Bewilligung. In Zeiten von Wohnungsnot kann diese verweigert werden. Zweitwohnungs-Initiative: Die 2012 angenommene Initiative verlangt, dass pro Gemeinde maximal 20 Prozent der Wohnungen als Zweit- oder Ferienwohnung genutzt werden dürfen. Betroffen davon sind vor allem Berggebiete.

Bis es tatsächlich so weit ist, dauert es aber noch eine Weile. Vorläufig können die Anbieter von Ferien- und Businessapartments weitermachen wie bisher. Da die Initiative als Anregung formuliert ist, müssen Stadtrat und Parlament zuerst noch die konkrete Umsetzung im Detail beschliessen. Die Initiative sieht eine Regelung via Bau- und Zonenordnung (BZO) vor. Eine BZO-Änderung ist allerdings sehr langwierig: Es braucht eine kantonale Vorprüfung, es kann Einsprachen geben und am Ende nochmals eine Volksabstimmung.

Wie lange bleiben Angebote noch erlaubt?

Der Stadtrat will deshalb prüfen, ob es auch andere, schnellere Wege der Umsetzung der Initiative gibt – zum Beispiel über ein eigenes Reglement. «Wir wollen das rasch angehen», sagt Manuela Jost. Dies nicht nur aus Respekt vor dem Volksentscheid, sondern auch, damit für die bisherigen Anbieter von Ferienwohnungen möglichst schnell Klarheit herrscht. Insbesondere die Frage der Übergangsfristen gilt es zu klären – also, wie lange bestehende Angebote noch von einer Bestandesgarantie profitieren können. Spätestens in einem Jahr wolle der Stadtrat einen konkreten Vorschlag vorlegen, sagt Jost.

Die SP war die einzige Partei, welche die Airbnb-Initiative unterstützte. Alle anderen Parteien sowie der Luzerner Stadtrat plädierten für einen moderateren Gegenvorschlag. Dieser sah kein Ferienwohnungsverbot vor, sondern Kontingente pro Quartier. Der Stadtrat wollte damit dem Anliegen der Initiative entgegenkommen, aber trotzdem einen «nachhaltigen Tourismus» fördern, wie Manuela Jost sagt.

Gegenvorschlag wird abgelehnt

Tatsächlich hat sich die Stadt die Förderung des Individualtourismus auf die Fahnen geschrieben – genau solche Touristinnen und Touristen entscheiden sich besonders häufig für eine Ferienwohnung statt ein Hotel. Manuela Jost erwähnt auch Familien mit Kindern, die kein Geld für ein Hotel haben. All diese Gäste werden künftig wohl keine Wohnung mehr mieten können. Denn der Gegenvorschlag fand nur bei 46 Prozent der Stimmenden Anklang.

Das überparteiliche Komitee, das den Gegenvorschlag unterstützt hatte, bedauert das Resultat und zeigt sich «besorgt um die zukünftige Balance zwischen Anliegen der Bevölkerung und der Entwicklung des Tourismus- und Wirtschaftsstandorts Luzern». Gleichzeitig anerkenne man die Tatsache, dass der Schutz des Wohnraums für die Bevölkerung offenbar «unverhandelbar» sei. Deshalb werde das Komitee auch bei der Umsetzung der Initiative konstruktiv mitarbeiten.

Interessant ist ein Blick auf die Quartierresultate der Airbnb-Abstimmung: Für einmal gibt es keinen Luzern-Littau-Graben. Mit Ausnahme von Thorenberg/Littauerberg stimmten sämtliche Quartiere der Initiative deutlich zu und lehnten den Gegenvorschlag ab. Am höchsten war die Zustimmung zur Initiative in den Quartieren Neustadt und Fluhmühle mit über 73 Prozent Ja.

