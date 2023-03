Rothenburg: Ja zum Bebauungsplan Hasenmoos Süd (Pistor-Areal)

Abstimmung Pistor kann in Rothenburg auf grüner Wiese zwei 30 Meter hohe Gebäude bauen Das Stimmvolk gibt an der Urne grünes Licht für die neue Pistor-Überbauung. Die Bagger fahren 2026 auf. 12.03.2023, 10.52 Uhr

Die Überbauung auf dem Pistor-Areal. Visualisierung: PD

Auf einem Areal so gross wie vier Fussballfelder kann die Pistor AG in Rothenburg zwei neue, 30 Meter hohe Gebäude bauen. Das Stimmvolk hat an der Urne den Bebauungsplan Hasenmoos Süd und die damit verbundene Teilrevision der Ortsplanung mit einem Ja-Anteil von 87,7 Prozent (1725 Ja, 243 Nein) genehmigt. Die Stimmbeteiligung liegt bei 35,5 Prozent.