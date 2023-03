Airbnb-Abstimmung Luzern: Bei beiden Varianten drohen Klagen

Abstimmung Stadt Luzern Airbnb-Initiative oder Gegenvorschlag: Bei beiden Varianten drohen juristische Klagen Eine Beschränkung aller Kurzzeitvermietungen oder eine Kontingentierung – wie beurteilt ein Rechtsexperte die beiden Vorschläge? Sandra Peter Jetzt kommentieren 01.03.2023, 05.00 Uhr

Die Stadtluzerner Stimmbevölkerung wird am 12. März über die Airbnb-Initiative und den Gegenvorschlag dazu abstimmen. Die Initiative von SP und Mieterverband fordert eine generelle Beschränkung der Kurzzeitvermietung auf maximal drei Monate pro Jahr. Der Gegenvorschlag des Stadtrats will die Zahl der kommerziellen Ferien- und Businessapartments pro Quartier begrenzen. Deren Anteil am Gesamtwohnungsbestand darf maximal 1 bis 1,5 Prozent betragen. Ausgenommen von der Regelung sind die Allmend-Türme sowie die Tourismus- und die Landwirtschaftszone. Reto Ineichen, Experte für Reise- und Tourismusrecht und Dozent an der Hochschule Luzern, sieht bei beiden Varianten Stolpersteine.

Eine schwere und voraussichtlich langwierige Aufgabe wird die Regulierung der Kurzzeitvermietung von Wohnungen. Archivbild: LZ

Falls die Initiative angenommen wird, muss der Grosse Stadtrat gemäss der Gemeindeordnung der Stadt Luzern innerhalb eines Jahres einen Beschluss dazu erlassen. Die Initianten wollen die Regelung über die Bau- und Zonenordnung der Stadt Luzern festschreiben. Der Beschluss ist referendumspflichtig, das heisst, die Luzerner Stimmbevölkerung wird nochmals darüber abstimmen. «Der gesetzgeberische Prozess müsste erst noch durchlaufen werden», bilanziert Rechtsanwalt, Notar und Mediator Reto Ineichen.

Initiative sieht keine Besitzstandsgarantie vor

Wird die Regelung so strikt umgesetzt, wie es die Initiative fordert, gibt es für bisherige Vermieterinnen keine Besitzstandsgarantie. Das heisst, auch wer heute schon Wohnungen mehrmals kurzzeitig während mehr als 90 Tagen pro Jahr vermietet, dürfte dies zukünftig nicht mehr tun. Die Anbieter von Ferien- und Businesswohnungen könnten ihr Geschäftsmodell also nicht wie bisher weiter betreiben.

Reto Ineichen, Rechtsanwalt, Notar und Mediator bei Advokatur Ineichen AG und Dozent an der Hochschule Luzern Bild: PD

Reto Ineichen schätzt, dass dies zu Gerichtsfällen führen wird. «Wer mehrere Objekte und sein gesamtes Businessmodell darauf ausgerichtet hat, wird wohl klagen.» Es könnte eine «Lawinenwirkung» geben. «Wenn zwei, drei Fälle auf Stufe des Kantonsgericht entschieden würden, müsste die Stadt wohl Anpassungen machen oder die Regelung wieder aufheben», vermutet Ineichen, der als Dozent am CC Management & Law an der HSLU Wirtschaft tätig ist.

Bis die Initiative umgesetzt wird, was wohl frühestens in anderthalb Jahren der Fall sein könnte, läuft der Ferien- und Businesswohnungsmarkt wie bisher weiter.

Auch Gegenvorschlag liesse sich anfechten

Doch auch der Gegenvorschlag des Stadtrates sei juristisch anfechtbar, gibt Ineichen zu bedenken. Der Stadtrat betone zwar, dass er sich auf die Gemeindeautonomie berufe, da weder Bund noch Kanton solche Kurzzeitvermietungen geregelt hätten. Der Stadtrat stützt sich im Reglement des Gegenvorschlages auf Definitionen aus dem Zweitwohnungsgesetz des Bundes. Dieses gilt für Gemeinden mit einem Zweitwohnungsanteil von über 20 Prozent. Der Zweitwohnungsanteil in der Stadt Luzern liegt laut Wohnungsinventar des Bundesamts für Raumentwicklung ARE bei total 11,4 Prozent.

«Als Vermieter könnte man nun argumentieren, dass das Reglement widerrechtlich ist. Dass keine gesetzliche Grundlage dafür und keine Gemeindeautonomie besteht», erklärt Ineichen. Eine Auslegung sei, dass das Reglement übergeordnetes Recht – das Zweitwohnungsgesetz, das OR und die Eigentumsgarantie in der Bundesverfassung – verletze. Wenn ein Vermieter klagt, müsste dies ein Gericht entscheiden, so der Rechtsexperte.

Nimmt die Luzerner Stimmbevölkerung den Gegenvorschlag an, so soll er am 1. Juli 2023 in Kraft treten. Ab diesem Zeitpunkt könnten Vermieter dagegen klagen. Gemäss Stadt Luzern macht der Anteil der Wohnungen, die regelmässig kurzzeitig vermietet werden, rund 0,8 Prozent des Gesamtwohnungsbestandes aus.

Schweizweite Regelung würde für mehr Ruhe sorgen

Egal ob bei Annahme der Initiative oder des Gegenvorschlages: «Die Umsetzung könnte sich hinziehen. Es kommt in beiden Fällen wohl zu Streitigkeiten», schätzt der Rechtsexperte. Aus rein juristischer Sicht würde er einen anderen Ansatz begrüssen: «Eine Lex Airbnb auf Bundesebene anzustreben, würde mehr Sinn machen, als dass jede einzelne Gemeinde ihre Pflästerli-Politik betreibt.»

Das Hauptproblem sieht Ineichen nicht in erster Linie bei den einzelnen Vermietern. «Ähnlich wie bei Uber müssten Plattformen wie Airbnb oder Hotelbuchungsplattformen nicht einfach als App oder Website betrachtet werden, sondern beispielsweise als Immobilienverwaltung mit Steuerpflicht und Angestellten», meint Ineichen. Auch globale Plattformen müssten sich an die Bedingungen in der Schweiz halten. «Dann wären die Spiesse für alle gleich lang und die Situation würde sich einpendeln.»

