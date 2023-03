Airbnb-Abstimmung Luzern: Die wichtigsten Fragen und Antworten

Abstimmung Stadt Luzern Die wichtigsten Fragen und Antworten zur Airbnb-Initiative und zum Gegenvorschlag Was sieht die Airbnb-Initiative vor, was der Gegenvorschlag? Worin unterscheiden sie sich, und wer unterstützt welche Variante? Die Übersicht zu den Abstimmungsvorlagen vom 12. März. Sandra Peter Jetzt kommentieren 02.03.2023, 05.00 Uhr

Am Sonntag, 12. März, stimmen die Stadtluzernerinnen und Stadtluzerner darüber ab, ob und wie zukünftig die kurzzeitige Vermietung von Wohnungen reglementiert werden soll. Zur Abstimmung stehen eine Initiative und der Gegenvorschlag dazu.

Blick in eine Ferien- und Businesswohnung in der Stadt Luzern. Bild: Corinne Glanzmann (Luzern, 2019)

Gemäss Angaben der Stadt Luzern wurden im Jahr 2022 insgesamt 390 Wohnungen regelmässig kurzzeitig vermietet. Dies entspricht einem Anteil von 0,8 Prozent des Gesamtwohnungsbestandes. Je nach Quartier variiert der Anteil stark, am höchsten ist er in Reussbühl mit 3,4 Prozent. Nicht gezählt hat die Stadt in ihrer Statistik allerdings die 48 Wohnungen in den beiden Hochhäusern auf der Allmend.

Der Zweitwohnungsanteil in der Stadt Luzern liegt laut Wohnungsinventar des Bundesamts für Raumentwicklung ARE bei total 11,4 Prozent.

Sowohl die Initiative als auch der Gegenvorschlag wollen den Wohnungsmarkt für kurzzeitige Vermietungen in der Stadt Luzern regulieren. Das Ausmass der Regulierung und die vorgesehenen Instrumente dazu variieren jedoch. Die Initiative sieht im Vergleich zum Gegenvorschlag engere Schranken vor.

Während die Initiative eine fixe Anzahl Tage als Obergrenze für die Kurzzeitvermietung für sämtliche Wohnungen vorgibt, sieht das Reglement des Gegenvorschlages für die Kurzzeitvermietung von Zweitwohnungen, die über diese Grenze hinausgehen, eine Bewilligungspflicht und Kontingentierung vor. Der Gegenvorschlag berücksichtigt die sogenannte Besitzstandsgarantie. Aus Sicht des Initiativkomitees besteht hingegen kein solcher Anspruch – es sei denn, dieser wurde durch einen Gerichtsentscheid bestätigt.

Ausgenommen von den Regelungen sind bei Initiative sowie Gegenvorschlag Wohnungen in der Landwirtschafts- und Tourismuszone. Der Gegenvorschlag will zudem die Allmendzone mit den beiden Hochhäusern von den Bestimmungen ausnehmen.

In der Bau- und Zonenordnung soll festgeschrieben werden, dass ganze Wohnungen insgesamt höchstens 90 Tage pro Jahr kurzzeitig an Personen vermietet werden dürfen, die nicht in Luzern niedergelassen sind.

Auch wer jetzt schon eine Ferienwohnung oder Business-Apartments über das definierte Mass hinaus kommerziell anbietet, muss künftig diese Regel befolgen.

Der Gegenvorschlag will eine Kontingentierung und Bewilligungspflicht einführen. Das entsprechende Reglement sieht vor, dass Vermieter eine Bewilligung einholen müssen. Dies vereinfacht gesagt, wenn sie Zweit-, Leer- oder vorübergehend anders genutzte Wohnungen kurzzeitig über insgesamt mehr als 90 Tage pro Jahr an Touristinnen und Touristen vermieten. Davon ausgenommen sind Zimmer oder Wohnungen für Studierende oder Mitarbeitende.

Ob diese Bewilligung erteilt wird oder nicht, ist abhängig davon, wie viele Wohnungen im jeweiligen Quartier als Ferien- oder Business-Apartments genutzt werden dürfen. In den zentrumsnahen Quartieren Altstadt/Wey, Bruch/Gibraltar, Neustadt/Voltastrasse und Hirschmatt/Kleinstadt darf der Anteil an solchen Wohnungen gemessen am Gesamtwohnungsbestand höchstens bei 1,5 Prozent liegen, in den restlichen bei einem Prozent.

Anders als die Initiative sieht der Gegenvorschlag eine Besitzstandsgarantie vor: Wer eine Wohnung im Jahr vor Inkrafttreten des Reglements – also im Jahr 2022 – bereits für mehr als 90 Nächte an Kurzaufenthalter vermietet hat, hat bei der Erstvergabe Anrecht auf den Erhalt einer Bewilligung für zehn Jahre. Dies auch dann, wenn das Kontingent im jeweiligen Quartier damit bereits überschritten wird. Den Anspruch müssen Vermieterinnen und Vermieter innert dreier Monate nach Inkrafttreten des Reglements bei der zuständigen Behörde melden und schriftlich nachweisen.

Falls die Initiative angenommen wird, muss der Grosse Stadtrat gemäss Gemeindeordnung der Stadt Luzern innerhalb eines Jahres die konkrete Umsetzung definieren. Der Beschluss ist referendumspflichtig, das heisst, die Stimmbevölkerung würde nochmals darüber abstimmen.

Das Reglement zum Gegenvorschlag soll am 1. Juli 2023 in Kraft treten, falls es die Stimmbevölkerung annimmt. Ein Rechtsexperte rechnet sowohl bei der Umsetzung der Initiative als auch des Gegenvorschlages mit juristischen Klagen von Vermietenden.

Wenn Sie in der Stadt Luzern niedergelassen sind und in der von ihnen bewohnten Wohnung noch ein Zimmer frei ist, ist eine Untervermietung eines Zimmers sowohl bei Annahme der Initiative als auch des Gegenvorschlags ohne Beschränkung möglich. Auch wer drei Monate auf Reisen geht und die gemietete Wohnung in dieser Zeit mehrmals untervermieten möchte, kann dies nach wie vor tun und benötigt keine Bewilligung, sofern er oder sie an dieser Adresse in Luzern angemeldet bleibt. Trifft Letzteres zu, ist beim Gegenvorschlag auch eine längere Untervermietung ohne Bewilligungspflicht möglich. Bei der Initiative nur, wenn die Untermietenden sich bei der Stadt anmelden.

Voraussetzung für die Untervermietung ist jedoch wie bisher die Erlaubnis des Vermieters dazu.

Für die Initiative sind die SP, die Juso sowie der Mieterinnen- und Mieterverband und Casafair (ehemals Hausverein). Sie haben die Initiative gemeinsam lanciert. Der Gegenvorschlag ändert zu wenig an den aus ihrer Sicht prekären Verhältnissen auf dem Wohnungsmarkt.

Der Luzerner Stadtrat ist der Meinung, dass ein moderates Wachstum des Ferienwohnungsmarktes weiterhin möglich sein sollte. Dies solle aber reguliert geschehen. Für den Gegenvorschlag des Stadtrates stimmten im Stadtparlament die Bürgerlichen sowie auch ein Teil der Grünen und der GLP. Denn der Mehrheit war die Initiative zu restriktiv. Der Grossteil der Luzerner Hotelbetreibenden befürwortet den Gegenvorschlag.

Sowohl gegen die Initiative als auch den Gegenvorschlag hat sich der Hauseigentümerverband ausgesprochen. Aus seiner Sicht ist der Eingriff in das Eigentumsrecht bei beiden Varianten «massiv».

Andere Städte in der Schweiz und in Europa haben die Kurzzeitvermietung von Wohnungen bereits reguliert, mit unterschiedlichen Ansätzen: