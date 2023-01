Hotel Schweizerhof in Luzern «Dieses Haus war beruflich gesehen mein Ein und Alles» – nach 23 Jahren sagt der Direktor «adieu» Clemens Hunziker war auf den Tag genau 23 Jahre im «Schweizerhof» in Luzern tätig, die meiste Zeit davon als Direktor. Nun ist er abgetreten. Der 52-Jährige bleibt der Hotelbranche aber treu. Matthias Stadler Jetzt kommentieren 06.01.2023, 05.00 Uhr

Es war eine überraschende Meldung, die das Fünfsternehotel Schweizerhof im Mai vergangenen Jahres versandte: Clemens Hunziker verlasse das Luzerner Luxushotel. Der Direktor des Hauses war eine Konstante im Haus: 1999 begann er seine Laufbahn im Hotel, übernahm 2000 die operative Leitung und war ab 2003 Direktor.

23 Jahre lang beruflich im «Schweizerhof» zu Hause, nun hat er sich aus dem Fünfsternehotel verabschiedet: Clemens Hunziker. Bild: Pius Amrein (Luzern, 3. Januar 2023)

Am 14. Dezember 2022 hatte Hunziker schliesslich seinen letzten Arbeitstag im «Schweizerhof». Auf den Tag genau 23 Jahre nach seinem operativen Antritt. Sein Nachfolger ist der Luzerner Roman Omlin. «Dieses Haus war beruflich gesehen mein Ein und Alles», blickt der verheiratete Vater dreier Jugendlicher im Gespräch mit unserer Zeitung im Foyer des Hotels auf diese Zeit zurück. Er habe es sich nicht vorstellen können, sein Arbeitsleben je ausserhalb des «Schweizerhofs» zu verbringen. «Als ich meinen Kindern eröffnete, dass ich abtrete, hatte die älteste Tochter Tränen in den Augen», sagt Hunziker.

Das Eisen schmieden, solange es glüht

Ausschlaggebend für den Absprung nach so langer Zeit seien verschiedene Gründe gewesen. 23 Jahre in der Leitung eines Hotels sei eine lange Zeit, betont der 52-Jährige. «Ich habe mir Gedanken gemacht, wo es beruflich für mich noch hingehen könnte.» Es sei ein langer Prozess gewesen, aber schliesslich habe er sich entschieden, nochmals etwas Neues zu wagen.

Und das tut der gebürtige Basler, der unter anderem die Hotelfachschule absolviert hat, mit einer eigenen Firma, die sich derzeit im Aufbau befindet. Clemens Hunziker bleibt der Hotel- und Tourismusindustrie treu, indem er in der Unternehmensentwicklung tätig wird. Ob das projektbezogene Aufträge sind oder wenn sich ein Hotel-, Gastro- oder Tourismusbetrieb weiterentwickeln will: Hunziker bietet sein Wissen von mehr als 20 Jahren im «Schweizerhof» an. Ausserdem wirkt er künftig in der Unternehmensleitung einer Firma, die Gastrounternehmen beratend zur Seite steht, Dienstleistungen anbietet und eigene Betriebe wie Restaurants und Hotels führt.

Doch wäre es nach so langer und intensiver Zeit als Chef eines Luxushauses nicht einmal Zeit für eine längere Pause? Hunziker winkt ab: «Man muss das Eisen schmieden, solange es glüht.» Aber immerhin: Er werde sich die zwölf Ferienwochen seiner Kinder möglichst freihalten, um mit der Familie etwas zu unternehmen.

Weg vom fremdgetakteten Leben

Der 52-Jährige freut sich auf die neuen beruflichen Herausforderungen. Und er freut sich auch auf einen anderen Rhythmus. «Ich konnte Weihnachten nun zum ersten Mal seit mehr als 20 Jahren ausgiebig zu Hause feiern.» Das sei während seiner Zeit als Direktor nicht möglich gewesen. «Das grösstenteils fremdgetaktete Leben werde ich nicht vermissen», gesteht er. «Ich wäre vielleicht auch mal lieber mit meiner Familie in den Europa-Park gegangen, die Arbeit liess es aber dann oft nicht zu.»

Klagen will Clemens Hunziker aber nicht. Zu sehr ist ihm das Hotel ans Herz gewachsen. Während des Gesprächs mit dieser Zeitung spricht er oft von «wir» und «uns», wenn er den «Schweizerhof» meint, obwohl er ja nicht mehr dort arbeitet. Und er gibt lachend zu: «Am vergangenen Heiligabend musste ich mich fast zwingen, nicht hierhin zu kommen, weil ich es von früher so gewohnt war.» Alte Liebe rostet nicht.

So tickt ein Direktor eines Fünfsternehotels privat Was macht der Chef eines Luxushotels, wenn er in einem anderen Hotel übernachtet? «Ich geniesse das Ambiente und dass ich für einmal nicht verantwortlich bin», sagt Clemens Hunziker. Er sei aber auch kritisch und tausche sich gerne mit Berufskollegen aus. In den Ferien müsse es aber nicht zwingend ein Fünfsternehaus sein. «Hauptsache, es ist sauber.» In seinem eigenen Zuhause lege er Wert auf die Esskultur. «Ich versuche immer, mit meiner Familie zu essen.» Dabei könne es – wenn auch selten – mal passieren, dass der Direktor in ihm zum Vorschein komme: «Wenn die Kinder das Besteck nicht richtig auf den Tisch legen, sage ich es ihnen», sagt er augenzwinkernd. (mst)

