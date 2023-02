Fasnachtssatire Gütsch-Schlossklinik löst Airbnb-Boom in der Umgebung aus – SP empört sich Die alternden Promi-Männer ziehen Gaffende aus allen Landesteilen an. Das hat Folgen für den Wohnungsmarkt und den Verkehr. Schuld am Hype ist auch die Tochter einer berühmten Rapperin. Hotel Romanov Jetzt kommentieren 18.02.2023, 05.00 Uhr

Sie kommen aus Zürich, Basel oder dem Aargau – Gaffende in grosser Zahl sind seit dem Schmudo rund um die «Schlossklinik für den alternden Mann» im Château Gütsch festzustellen. Dabei handelt es sich laut schampar gut informierten Leser-Reportierenden unter anderem um Anhänger der Dämmungsmittelbranche, den Vorstand von «Mass-voll!» - ohne Präsident Rimoldi, der raucht seit der Ankunft Kette (Zigarren) in der Rachmaninoff-Suite -, aber auch um Fashionistas, die Harald Glööckler schemenhaft im Badezimmer der Queen-Victoria-Suite gesehen haben wollen.

Dank Airbnb ganz nah bei der Schlossklinik und ihren illustren Klienten. Bild: bk

Für noch mehr Neugierige sorgt das sich hartnäckig haltende Gerücht, wonach sich sogar Donald Trump habe einfliegen lassen. In der Regel mittelgut informierte Kreise behaupten, der Ex-Präsident setzte bei der Behandlung seiner Alterungsprobleme auf eine Handvergrösserungs-OP.

Was alle Schaulustigen eint: Sie brauchen vorübergehend ein Dach über dem Kopf. Luzern Tourismus frohlockt, denn auf die Chinesen ist ja nach wie vor kein Verlass. Die meisten Gaffer buchen via Airbnb. Seit dem Schmudo ist die Anzahl entsprechender Angebote in der Umgebung sprunghaft angestiegen. Und kein Zimmer ist mehr frei.

Extrem-Symbolbild einer Airbnb-Wohnung. Bild: Sandra Ardizzone

Die SP hat bereits reagiert, verurteilt diese Entwicklung aufs Schärfste und sieht sich in ihrer Airbnb-Initiative, über die bald abgestimmt wird, rüüdig bestätigt. Stattdessen solle die Stadt doch die Villa Auf Musegg 1 für die Gaffenden freigeben. Da die SP-Mitteilung schon während des Urknalls an die Medien ging, wittern die Bürgerlichen eine Verschwörung. Hinter allem, sogar der Klinik, stecke die SP, zwecks Befeuerung ihrer Initiative.

Und wieder ertönt die Hausorgel

Derweil ärgert man sich im Quartier über den Verkehr. Seit am späten Schmudo auch noch die Kidfluencerin Hana Aliu, die vierjährige Tochter der im Luzerner Vorort Emmenbrücke aufgewachsenen Star-Rapperin Loredana, ein Bild vom Château-Eingang gepostet hat, herrsche auf den Zufahrtsstrassen ein beispielloses Chaos. Offenbar plant die Mutter einen Gastauftritt für die Klinik-Klienten. Diese hätten sich den «Sempacher» in einer Deutsch-Rap-Version gewünscht, und zwar begleitet von der Klinik-Hausorgel, an der ein stadtbekannter Organist die Register ziehen soll.

In diesem Text ist von der Redaktion seeehr vieles frei erfunden worden. Ähnlichkeiten mit real existierenden Personen oder Begebenheiten könnten dem derzeit herrschenden fasnächtlichen Satiregeist entsprungen sein.