Adligenswil richtet temporäre Flüchtlingsunterkunft ein

Umnutzung Adligenswil richtet eine temporäre Flüchtlingsunterkunft ein – und verhindert damit Strafzahlungen an den Kanton Die Flüchtlingsunterkunft soll im leerstehenden Demoscope-Gebäude entstehen und 84 Plätze für Flüchtlinge enthalten. Hugo Bischof 06.09.2022, 15.05 Uhr

Im ehemaligen Gebäude, in dem Demoscope eingemietet war, sollen künftig Geflüchtete aus der Ukraine untergebracht werden. Screeshot: Google Maps

Die Gemeinde Adligenswil plant in Zusammenarbeit mit dem Kanton Luzern eine temporäre Flüchtlingsunterkunft in Adligenswil einzurichten. Vorgesehen sind 84 Plätze in den Räumen des leerstehenden Demoscope-Gebäudes an der Klusenstrasse 18. Das teilte die Gemeinde Adligenswil in ihrem Newsletter mit.

Gemäss der Mitteilung beschränken sich die baulichen Massnahmen auf den Innenausbau. Die Kosten von geschätzten 290'000 Franken werden von der Gemeinde Adligenswil übernommen. Betrieben wird die Unterkunft von der Dienststelle Asyl- und Flüchtlingswesen (DAF) des Kantons Luzern.

Es drohten Strafzahlungen von fast einer Million Franken

Vor dem Hintergrund des anhaltenden Kriegs in der Ukraine sind die Gemeinden des Kantons Luzern verpflichtet, Unterkunftsplätze bereitzustellen. Ansonsten drohen Strafzahlungen. Diese würden für Adligenswil im nächsten Jahr fast eine Million Franken betragen.

Der Gemeinderat von Adligenswil zeigt sich in der Mitteilung «froh, dass sich nun eine Lösung abzeichnet». Denn er wolle die Verantwortung gegenüber den geflüchteten Menschen aus der Ukraine wahrnehmen «und sich nicht mit einer Kompensationszahlung aus der Pflicht kaufen». Zudem hält er den zentrumsnahen Standort, der an den öffentlichen Verkehr angebunden ist und sich in der unmittelbaren Nähe von Erholungsgebieten befindet, als sehr geeignet für eine temporäre Flüchtlingsunterkunft. Das leerstehende Demoscope-Gebäude befindet sich in der gemischten Wohn- und Gewerbezone, deshalb ist die Umnutzung zonenkonform.

Über die weiteren Details und den Zeitplan wird der Gemeinderat an der bereits angesetzten Orientierungsversammlung vom Mittwoch, 14. September 2022, um 19.00 Uhr in der Turnhalle des Zentrums Teufmatt informieren.