Adligenswil: Drei neue Anlagen produzieren Solarstrom

Adligenswil Hier wird Solarstrom für rund 40 Haushalte produziert Die ersten Anlagen der «Solardorf Adligenswil Genossenschaft» nehmen demnächst den Betrieb auf. Ein nächstes Projekt ist auf einem Hof geplant. Sandra Peter Jetzt kommentieren 20.02.2023, 16.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Peter Kocher (links) und Kari Kuhn auf einem der Dächer mit neuer Photovoltaikanlage am Zentrumsweg in Adligenswil. Bild: Philipp Schmidli (14. Februar 2023)

Die «Solardorf Adligenswil Genossenschaft» will dafür sorgen, dass vermehrt lokal produzierte Energie genutzt wird. Die im Oktober 2021 gegründete Genossenschaft hat sich zum Ziel gesetzt, jedes Jahr eine Photovoltaikanlage in Adligenswil zu realisieren. Ende Februar gehen nun die ersten Anlagen in Betrieb: auf drei Dächern von Mehrfamilienhäusern im Riedbach-Park der katholischen Kirchgemeinde.

Die total 356 Module auf den Dächern sorgen pro Jahr für rund 150’000 kWh Solarstrom. Damit können etwa 40 Haushalte ein Jahr lang mit Strom versorgt werden. Eingespeist wird der Strom ins Netz der CKW.

Drei Dächer von Mehrfamilienhäusern am Zentrumsweg in Adligenswil sind nun mit Solarpanels ausgestattet. Bild: Philipp Schmidli (14. Februar 2023)

«Das Ziel ist, möglichst viel Solarstrom zu produzieren. Wir wollen die Energiewende dank Anlagen auf grösseren Flächen schnell vorantreiben», erklärt Kari Kuhn, Präsident der Genossenschaft. Ausserdem leiste die Genossenschaft damit einen Beitrag zur Verbesserung der Unabhängigkeit der Stromversorgung in der Schweiz. In erster Linie kommen für die Projekte deswegen Liegenschaften der Einwohnergemeinde, der Kirchgemeinden, von Bauern und von Baugenossenschaften und Mehrfamilienhäuser infrage. Explizit nicht zum vorgesehenen Repertoire gehören Einfamilienhäuser.

Genossenschaft kümmert sich um gesamte Planung und Umsetzung

Die «Solardorf Adligenswil Genossenschaft» ist eine politisch neutrale Organisation. «Hier sind alle willkommen und arbeiten auch alle lösungsorientiert zusammen, unabhängig von der sonstigen politischen Einstellung», sagt Kuhn, der Vorstandsmitglied und Kontaktperson der SP Adligenswil ist.

Insgesamt 684 Quadratmeter Solarpanels sind auf drei Dächern installiert. Bild: Philipp Schmidli (Adligenswil, 14. Februar 2023)

Gemäss Konzept der Genossenschaft stellt ein Gebäudeeigentümer oder eine Gebäudeeigentümerin das Dach zur Verfügung – gegen eine vertraglich vereinbarte Entschädigung. Der Dachnutzungsvertrag mit der katholischen Kirchgemeinde läuft über 30 Jahre. Um den ganzen Rest wie die Prüfung der Machbarkeit und die baulichen Voraussetzungen oder einen Businessplan kümmert sich die Genossenschaft. Sie bereitet auch das Bewilligungsverfahren vor, organisiert die Inbetriebnahme und betreibt die Anlagen.

Als Nächstes soll das Dach des Hühnerhofs «Vorder-Dalacheri» mit einer Photovoltaikanlage versehen werden. Eine Absichtserklärung wurde bereits unterzeichnet, nun laufen die Verhandlungen für den Dachnutzungsvertrag. Läuft alles nach Plan, geht diese Anlage noch dieses Jahr in Betrieb.

Kari Kuhn, Präsident der «Solardorf Adligenswil Genossenschaft». Bild: Philipp Schmidli

Weitere Mitglieder gesucht

Die Genossenschaft hat bisher in zwei Finanzierungsrunden rund 250'000 Franken Eigenkapital über Anteilscheine zusammen bekommen. Ein Anteilschein kostet 3000 Franken. Das Riedbach-Park-Projekt hat die Genossenschaft ohne Fremdkapital gestemmt. Nächstes Ziel ist es, weitere 180’000 Franken an Eigenkapital sammeln zu können. Rund 40 Mitglieder zählt die Genossenschaft bisher, darunter viele Privatpersonen und ein paar kleinere bis mittlere Unternehmen. Mit dabei seien Personen im Alter von 18 bis über 80 Jahre, erklärt Kuhn.

Unterstützt wird das Solardorf auch durch die «Albert Köchlin Stiftung» Luzern, sei es durch die finanzielle Starthilfe von rund 30’000 Franken oder Beratung. «Durch die Stiftung sind wir auch vernetzt mit anderen Solargenossenschaften und uns steht ein Experte bei Fragen zur Verfügung», sagt Kuhn.

Aktuell liegt der Fokus auf der Kostendeckung der Projekte. Ziel sei es aber, den Genossenschaftsmitgliedern in Zukunft einen «bescheidenen Zins» auszahlen zu können. «Das ist eine Investition für die nächste Generation», ist der Präsident der Genossenschaft überzeugt. Und es gehe dabei nicht in erster Linie um das eigene Portemonnaie, sondern um einen konkreten Beitrag zur Energiewende. «Wir wollen jetzt etwas tun, statt nur davon zu reden», sagt Kuhn. Er sowie die weiteren Personen, die sich in der Genossenschaft engagieren, arbeiten ehrenamtlich.